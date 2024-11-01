edición general
50 meneos
67 clics
Vox se querella contra ElPlural.com tras destapar sus audios secretos

Vox se querella contra ElPlural.com tras destapar sus audios secretos

Pese a la publicación de los audios, los de Abascal aseguran que "la noticia solo busca difamar y manipula conscientemente la realidad imputando a Vox acciones ilegales".

| etiquetas: querella , vox , plural , revelación , audios , secretos
41 9 0 K 255 actualidad
19 comentarios
41 9 0 K 255 actualidad
Comentarios destacados:    
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Pero los de Vox tienen alguna acción legal ?.
6 K 94
tul #7 tul
#1 no necesitan, con el facha-pass llegan a todas partes
1 K 25
Mikhail #13 Mikhail
#1 Claro que sí, las acciones en empresas del IBEX... :roll:
0 K 7
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#13 No, en el bolsillo del vago de Rabascal y sus secuaces.
0 K 20
hdblue #4 hdblue
Literalmente lo de VOX es atacar a la libertad de expresión y prensa.

Lo digo por esos mermadillos mentales que dicen que la derecha defiende la "libertad".
3 K 35
Kmisetas #5 Kmisetas
#4 Hombre, me parece muy atrevido llamar "prensa" a ese panfleto del Gobierno.
4 K -45
Malinke #9 Malinke
#5 son audios.
2 K 30
Alegremensajero #15 Alegremensajero
#5 Llevas un día dando por el culo defendiendo una sentencia en la que no se aporta prueba alguna de un delito, pero aquí te ponen los putos audios de los implicados y te pones a desviar el tema diciendo gilipolleces. Te pagarán bien al menos, ¿no?
0 K 7
oceanon3d #16 oceanon3d
#15 Yo es uno de los picos de estos filas prietas con el dogma que no tengo ignorado.

Lo tengo como categoría de humor cutre
0 K 8
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#5 Para ti los buenos son Okgasdiario, Lasinrazon, Theojete y Perrodistadigital, verdad.
0 K 20
Kmisetas #19 Kmisetas
#18 No, todos son la misma mierda, pero resulta que quien trata de Gobernar es la PSOE, de aquí que me jodan más sus panfletadas. Entiendo que a ti no, que eres conocido por ser un monigote sin criterio.
0 K 7
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Claramente no tienen nada q investigar, por eso se querellan como respuesta....

El audio es la polla. Mas claro....
3 K 30
ewok #2 ewok
Confían en que el que pueda hacer...
2 K 24
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Les pillan delinquiendo y lanzan a los juecezuelos a por quienes les han pillado.
1 K 21
#17 omega7767
#10 de primero del manual de la derecha
0 K 11
Harkon #12 Harkon
Efecto streissand en 3, 2, 1...
0 K 16
Cherenkov #6 Cherenkov
Menudas ratas cobardes de alcantarilla xD no quieren que aireen sus trapos sucios.

Si ya lo dice el dicho, tiempo de fachas, tiempo de ratas y cucarachas.
1 K 14
#11 Poligrafo
Barbara Streisand u uuu u uu u uu u u
0 K 7
#8 OTANASIA
Pues lo mismo algún juez le da un cepillado al asunto alegando que tienen derecho a robar tranquilos.
0 K 7

menéame