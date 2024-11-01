·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8153
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6655
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6103
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4461
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
4981
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
1176
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
483
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
610
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
456
El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso
621
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
50
meneos
67
clics
Vox se querella contra ElPlural.com tras destapar sus audios secretos
Pese a la publicación de los audios, los de Abascal aseguran que "la noticia solo busca difamar y manipula conscientemente la realidad imputando a Vox acciones ilegales".
|
etiquetas
:
querella
,
vox
,
plural
,
revelación
,
audios
,
secretos
41
9
0
K
255
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
41
9
0
K
255
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
*
Pero los de Vox tienen alguna acción legal ?.
6
K
94
#7
tul
#1
no necesitan, con el facha-pass llegan a todas partes
1
K
25
#13
Mikhail
#1
Claro que sí, las acciones en empresas del IBEX...
0
K
7
#14
Antipalancas21
#13
No, en el bolsillo del vago de Rabascal y sus secuaces.
0
K
20
#4
hdblue
Literalmente lo de VOX es atacar a la libertad de expresión y prensa.
Lo digo por esos mermadillos mentales que dicen que la derecha defiende la "libertad".
3
K
35
#5
Kmisetas
#4
Hombre, me parece muy atrevido llamar "prensa" a ese panfleto del Gobierno.
4
K
-45
#9
Malinke
#5
son audios.
2
K
30
#15
Alegremensajero
#5
Llevas un día dando por el culo defendiendo una sentencia en la que no se aporta prueba alguna de un delito, pero aquí te ponen los putos audios de los implicados y te pones a desviar el tema diciendo gilipolleces. Te pagarán bien al menos, ¿no?
0
K
7
#16
oceanon3d
#15
Yo es uno de los picos de estos filas prietas con el dogma que no tengo ignorado.
Lo tengo como categoría de humor cutre
0
K
8
#18
Antipalancas21
#5
Para ti los buenos son Okgasdiario, Lasinrazon, Theojete y Perrodistadigital, verdad.
0
K
20
#19
Kmisetas
#18
No, todos son la misma mierda, pero resulta que quien trata de Gobernar es la PSOE, de aquí que me jodan más sus panfletadas. Entiendo que a ti no, que eres conocido por ser un monigote sin criterio.
0
K
7
#3
ostiayajoder
Claramente no tienen nada q investigar, por eso se querellan como respuesta....
El audio es la polla. Mas claro....
3
K
30
#2
ewok
Confían en que el que pueda hacer...
2
K
24
#10
XtrMnIO
Les pillan delinquiendo y lanzan a los juecezuelos a por quienes les han pillado.
1
K
21
#17
omega7767
#10
de primero del manual de la derecha
0
K
11
#12
Harkon
Efecto streissand en 3, 2, 1...
0
K
16
#6
Cherenkov
Menudas ratas cobardes de alcantarilla
no quieren que aireen sus trapos sucios.
Si ya lo dice el dicho, tiempo de fachas, tiempo de ratas y cucarachas.
1
K
14
#11
Poligrafo
Barbara Streisand u uuu u uu u uu u u
0
K
7
#8
OTANASIA
Pues lo mismo algún juez le da un cepillado al asunto alegando que tienen derecho a robar tranquilos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo digo por esos mermadillos mentales que dicen que la derecha defiende la "libertad".
Lo tengo como categoría de humor cutre
El audio es la polla. Mas claro....
Si ya lo dice el dicho, tiempo de fachas, tiempo de ratas y cucarachas.