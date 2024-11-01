Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados

Más de dos semanas después, en concreto, 19 días, el Tribunal Supremo daba a conocer la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Así se conocía que el fallo lo considera culpable por la nota de prensa que la misma Sala no tomó como delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo. Desde el ámbito de la Justicia, un exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha desvelado que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados.