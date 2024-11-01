edición general
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados

Más de dos semanas después, en concreto, 19 días, el Tribunal Supremo daba a conocer la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Así se conocía que el fallo lo considera culpable por la nota de prensa que la misma Sala no tomó como delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo. Desde el ámbito de la Justicia, un exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha desvelado que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados.

8 comentarios
Barney_77 #1 Barney_77 *
Pero al Fiscal General le han pillado por chapuzas y, según mi opinión, querer comerle la polla a Sánchez más profundamente de lo que su garganta podía tolerar.
meroespectador #3 meroespectador
#1 Es que no le han pillado la sentencia no hay por donde cogerla. "Ha sido el o uno de su entorno"... con eso no se puede condenar a nadie, no hay ni una prueba, ni una.
Barney_77 #4 Barney_77
#3 Después de las comillas, la sentencia pone con su conocimiento.
#8 vGeeSiz
#3 xD xD y dale con el mantra. Es que sois peores que trump
pedrario #2 pedrario
Difamación para la cual no hay menor indicio. Errónea.
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Pero son. Filtraciones buenas
Battlestar #6 Battlestar
Aunque fuera cierto, que puede serlo, eso no exonera al fiscal de revelar él datos.

De todos modos por aclarar, creo que la sentencia es injusta y solo debería habérsele condenado por la nota de prensa y no por la filtración.
thror #7 thror
#6 La nota de prensa no decia nada que no fuera ya publico, ¿No?
