9
meneos
105
clics
El tamaño de la vida
Una web muy cuqui que te muestra el tamaño de la vida a escala. Del ADN hasta los seres vivos más grandes.
|
etiquetas
:
tamaño
,
vida
,
escala
8
1
0
K
269
ciencia
#1
PasaPollo
Buenísimo.
0
K
16
#2
Torrezzno
Lo del Pando Clone me ha dejado loco. Me ha recordado a la Cosa del Pantano de Alan Moore cuando aprende a conectarse a la "red"
0
K
19
#4
ingenierodepalillos
#2
He hechado de menos al micelio más grande del mundo, que pertenece a la especie Armillaria ostoyae, conocido como el "Monstruo de Oregón", ubicado en el Bosque Nacional Malheur en EE.UU., cubriendo más de 965 hectáreas (unos 10 km²) bajo tierra, con un peso estimado de miles de toneladas y una edad de hasta 8,000 años, considerándose el ser vivo más grande por área del planeta.
0
K
12
#3
MoñecoTeDrapo
85 cm de altura para un orangután es poco
0
K
11
#5
intotheflow
"Human: A highly social, relatively hairless bipedal ape that was once a nomadic hunter-gatherer, but has adapted to create websites."
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
