El tamaño de la vida

Una web muy cuqui que te muestra el tamaño de la vida a escala. Del ADN hasta los seres vivos más grandes.

PasaPollo #1 PasaPollo
Buenísimo.
Torrezzno #2 Torrezzno
Lo del Pando Clone me ha dejado loco. Me ha recordado a la Cosa del Pantano de Alan Moore cuando aprende a conectarse a la "red"
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
#2 He hechado de menos al micelio más grande del mundo, que pertenece a la especie Armillaria ostoyae, conocido como el "Monstruo de Oregón", ubicado en el Bosque Nacional Malheur en EE.UU., cubriendo más de 965 hectáreas (unos 10 km²) bajo tierra, con un peso estimado de miles de toneladas y una edad de hasta 8,000 años, considerándose el ser vivo más grande por área del planeta.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
85 cm de altura para un orangután es poco
#5 intotheflow
"Human: A highly social, relatively hairless bipedal ape that was once a nomadic hunter-gatherer, but has adapted to create websites." 8-D
