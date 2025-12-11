edición general
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa

Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa  

Ha recordado que los populares llevaron a los tribunales a Pedro Sánchez por no abstenerse en el rescate de Air Europa, al haber trabajado su esposa en una empresa vinculada al grupo. Frente a aquello, ha subrayado que "Quirón, en los últimos cuatro años, ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado".

Pablosky #1 Pablosky
¿Pues es "su entorno", no?

Según la doctrina del supremo, Ayuso P'alante.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Nachete, no tan fuerte manipulando con el presi, por no decir otra cosa.

El presidente estaba en el Consejo de Ministros donde se aprobó el rescate sin abstenerse.
#1 Ayuso no está en la Comisión de contratación de la Consejería de Sanidad
#4 DenisseJoel
El entorno de Alberto Quirón se aferra al poder como garrapatas. Hay que usar pinzas delicadas para que no se quede la cabeza dentro.
#3 alkalin
¿operar con una identidad falsa en una empresa colaboradora con la sanidad pública no es un delito en documento público? ?( ?(
#5 DenisseJoel
#3 ¿Cómo va a ser delito algo que haga el entorno de Ayuso Quirón?
#6 dclunedo
No te metas con Pedrete... lloro después Escolar... :troll: :troll:
