Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa  

Ha recordado que los populares llevaron a los tribunales a Pedro Sánchez por no abstenerse en el rescate de Air Europa, al haber trabajado su esposa en una empresa vinculada al grupo. Frente a aquello, ha subrayado que "Quirón, en los últimos cuatro años, ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado".
| etiquetas: ignacio escolar , quirón , ayuso , corrupción
Según la doctrina del supremo, Ayuso P'alante.
El presidente estaba en el Consejo de Ministros donde se aprobó el rescate sin abstenerse.
#1 Ayuso no está en la Comisión de contratación de la Consejería de Sanidad