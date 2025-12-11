Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa  

Ha recordado que los populares llevaron a los tribunales a Pedro Sánchez por no abstenerse en el rescate de Air Europa, al haber trabajado su esposa en una empresa vinculada al grupo. Frente a aquello, ha subrayado que "Quirón, en los últimos cuatro años, ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado".