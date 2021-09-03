PP y Vox ensalzan la figura de Robe Iniesta y las redes responden: "Os escupiría si resucitase"

"Si con LalaChus y la estampita montasteis la que montasteis…no me quiero imaginar lo que diríais si saliera hoy el disco “Yo, minoría absoluta” o el videoclip de “Jesucristo Garcia”. Le habríais censurado e impedido tocar allá donde gobernarais."
Argumento manido y casposo donde los haya, sistemáticamente repetido por un sector determinado.
Eso sí, ahora a alabar cuánto les gustaba el artista, lo mucho que hizo por Extrema y Dura y en cualquier caso a mamar todo el rédito político que puedan tragar sin atragantarse con los efluvios.
Como te dice #31 , hace un mes e hicieron hijo predilecto de Plasencia.
A parte de eso, no recuerdo ninguna declaración política por parte de Robe.
Es cierto que cuando estaban empezando el alcalde de Plasencia dijo…
Creo que es la primera vez que les veo hacer eso.
Sería que ellos lo rechazasen.... Robe no se metía apenas en política, lo suyo era la vida y lo que gira en torno a ella (creo yo)...
Generando opinión y cultura, por ejemplo ....
Pero ver comunicados como éste, del lider del PP, me hace sangrar los ojos. Quería pensar que era un fake pero la hipocresía y el cinismo no tiene límites x.com/NunezFeijoo/status/1998671354187358228
Yo tuve…
— Me drogo, bebo y me gasto el dinero con putas.
— Entiendo… ¿desde cuándo tienes este problema?
— ¿Qué problema?
Cuando jamás se acercaría a esa gentuza en vida.
Como Robe es muy popular han querido subirse al carro. Sí es cierto que él no fue muy abierto con sus ideales políticos, pero a la mínima que conoces un poco al personaje y conoces su trayectoria y discografía y entiendes sus canciones mínimamente... No tiene sentido.
Pero que genial, se retratan con su hipocresía y bien por ellos, nada nuevo. La derecha suele ser muy hipócrita en general.
Existe mucha producción totalmente neutra políticamente hablando, claro. Pero si hay posicionamiento, casi siempre es a la izquierda.
Es que el pensamiento de derechas es anti-estético por definición.
Crítica social
Antiautoritarismo / contrasistema
Libertad individual
Vida al margen de normas
Desprecio hacia instituciones o valores sociales establecidos
Temas de desigualdad, decadencia o alienación
Las letras de Robert tiene contenido social, crítico y contracultural. Eso es política.
En una de sus letras hablaba claramente de Ortega Lara, aunque lo negaran, una canción que salió un año después de su secuestro.
Aquí tenéis un vídeo de famosos que son fans, hay politicos del PP y hasta Ana Rosa Quintana:
Y el nombramiento como Hijo Predilecto de Plasencia fue hace más de un mes, con el apoyo de PP y Vox.
Estamos hablando del PP y su sección ultra (VOX) ... esa parte de la sociedad que ha estado frontalmente en contra de cualquier avance en derechos y libertades en España desde la dictadura. No importa si hablamos del matrimonio igualitario,… » ver todo el comentario
La politica no es el PP o el PSOE. Robe hablaba bastante de politica en sus letras, otra cosa es que no hayas querido escucharlas con la atencion que merecen. No sé. Es lo único que se me ocurre.
Por el contrario izquierda suele "alegrarse" cuando fallece un artista o político vinculado a la derecha (y si no me creen revisen X o meneame)
Porque hasta donde yo se a lo último que se dedicó fue a invertir en ladrillo para turismo.
Pero vamos, políticos cuando muere un famoso, ratas peleando por un churro, y los que les seguís el rollo igual.
De hecho hasta en su propio obituario Extremoduro dice textualmente:
"Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox."
Que Extremoduro no era Kortatu, tampoco era Loquillo y los Trogloditas, podeis rabiar, ignorar y decir lo que querais, porque lo que es, es.
La reflexión del difunto Robe Iniesta sobre "fachas" y "jueces" en España
No, no estoy diciendo lo que opina Robe sobre la derecha española.
Estoy diciendo lo que hace la derecha española con los artistas actuales cuando hacen lo que hacían Robe y Extremoduro.
Ahora, aquí elpais.com/cultura/2021-09-03/robe-iniesta-no-controlo-lo-que-escribo-
comenta esto:
«P. Usted se ha convertido en un recurso de cierta gente para alardear de autenticidad: políticos y artistas que dicen que les gusta la música de Robe Iniesta para alardear de una supuesta faceta canalla. ¿Le molesta?
R. Bueno, como que me la suda un poco. Si alguien quiere tirarse el pegote, que se lo tire… Pero no puedes pensar en cómo demostrar que eres auténtico. Simplemente tienes que hacer lo que te pida el cuerpo, sobre todo cuando puedes hacerlo.»