PP y Vox ensalzan la figura de Robe Iniesta y las redes responden: "Os escupiría si resucitase"

PP y Vox ensalzan la figura de Robe Iniesta y las redes responden: "Os escupiría si resucitase"

"Si con LalaChus y la estampita montasteis la que montasteis…no me quiero imaginar lo que diríais si saliera hoy el disco “Yo, minoría absoluta” o el videoclip de “Jesucristo Garcia”. Le habríais censurado e impedido tocar allá donde gobernarais."

#20 Seguramente también escupiría a los que hablan en su nombre por redes, diciendo lo que él haría o dejaría de hacer.
Furiano.46
Se tenía que decir y ...
mmlv
El excelentísimo señor alcalde de Plasencia, don José Luís Díaz, parece, por sus declaraciones a los diversos medios de comunicación y por el veto a la actuación del grupo Dover, decidido y dispuesto a erigirse en el defensor de la "salud intelectual" de la juventud de la localidad. Según ha manifestado, el equipo de gobierno ejercerá el veto o censura previo, a los grupos de heavy , rock duro o radical ya que según su criterio, incitan a la violencia, al consumo de alcohol o de otras drogas, a romper con todo lo establecido y a tener una conducta que no consideran apropiada. Al parecer, ese criterio será aplicado a varios grupos, entre los que citó a Extremoduro.

www.manerasdevivir.com/foro/viewtopic.php?t=25828
Sr.No
#9 el heavy está volviendo satánica a nuestra juventud. :shit:

Argumento manido y casposo donde los haya, sistemáticamente repetido por un sector determinado.

Eso sí, ahora a alabar cuánto les gustaba el artista, lo mucho que hizo por Extrema y Dura y en cualquier caso a mamar todo el rédito político que puedan tragar sin atragantarse con los efluvios.
XtrMnIO
#9 Esa nota parece sacada de la época de Franco.
#46 Abril_2025
#9 Eso es de hace 20 años.

Como te dice #31 , hace un mes e hicieron hijo predilecto de Plasencia.
angelitoMagno
Seguramente también escupiría a los que hablan en su nombre por redes, diciendo lo que él haría o dejaría de hacer.
kratos287
#20 De hecho, lo más probable es que escupiese por cualquier motivo :troll:
estemenda
#6 Vaya vaya, julio de 2025, no sé cómo has llegado hasta aquí sin que te mande al ignora. Hala.
#19 LaStDot
#7 Extremoduro y luego Robe en solitario ha formado parte de mi vida y he sentido que algo de ella se me escapaba con su muerte. Dicho esto, es cierto que Robe nunca se significó políticamente. Recuerdo una entrevista de Broncano en la Resistencia que le preguntó qué opinaba sobre VOX y le contestó que le parecía mentira que existiese un partido así.
A parte de eso, no recuerdo ninguna declaración política por parte de Robe.
Es cierto que cuando estaban empezando el alcalde de Plasencia dijo…   » ver todo el comentario
estemenda
#19 Si tú mismo dices que le parecía mentira que existiese un partido así, no sé qué falta de significación política le ves. ¿Qué te esperabas, que te dijera a quién debes votar?
eltoloco
#19 #21 aquí lo tenéis dando una opinión política:

www.instagram.com/reel/DSFufdhjoDB/?igsh=MzhxOWQ5dDl0bnpr
XtrMnIO
Pues tampoco me parece mal que la derecha ensalce a alguien contrario a ellos.

Creo que es la primera vez que les veo hacer eso.
sieteymedio
#3 Lo hacen con gente muerta que no se puede defender. Lo hacen de vez en cuando con Julio Anguita.
Wachoski
#3 contrario, contrario....

Sería que ellos lo rechazasen.... Robe no se metía apenas en política, lo suyo era la vida y lo que gira en torno a ella (creo yo)...
#44 blacar
#23 No sé qué entiendes por política. Robe era un animal politico de primer orden, en mi opinion.
Wachoski
#44 puede ser un animal politico y no meterse en politica directamente? yo creo que si

Generando opinión y cultura, por ejemplo ....
rusito
#3 Hay personas de derechas que son fans de bandas como Extremoduro, les gusta y me parece genial; porque aunque no te estés de acuerdo con las letras, te puede gustar el estilo musical o las melodías de canciones. Hay gente que tiene talento aunque tu ideología sea opuesta.

Pero ver comunicados como éste, del lider del PP, me hace sangrar los ojos. Quería pensar que era un fake pero la hipocresía y el cinismo no tiene límites x.com/NunezFeijoo/status/1998671354187358228

Yo tuve…   » ver todo el comentario
#27 deimian86
#25 ¿Pero con qué letras vas a estar en acuerdo o desacuerdo si Extremoduro habla de drogarse, beber y follar?
rusito
#27 Por mucho que Rober se drogase y bebiese, estarás de acuerdo que no votaría a la derecha española ni harto de vino y fentanilo.
#32 deimian86
#30 ¿Y qué tiene que ver? Yo en esta noticia es que me estoy quedando loco con la poca comprensión lectora de la gente.
rusito
#32 No sé si lo sabes, pero a artistas con este tipo de letras se les ha vetado en muchos ayuntamientos gobernados por estos partidos políticos. Poca comprensión lectora tienes tú. Lee el texto de la imagen anda.  media
Alegremensajero
#32 ¿Tú que dices aquí #27 que las letras de Extremoduro sólo hablan de drogarse, beber y follar cómo cojones vas a decir a nadie que tiene poca comprensión lectora?
#49 deimian86
#45 y de amor, y desamor y de ser libres y de no ser conformista, de lo que no hablaba es de política y mucho menos de política de partidos como pretende hacer ver esta noticia a la que contestaba originalmente. Ahora Extremoduro va a ser Reincidentes o Barricada y no me había enterado, es que manda huevos.
Peka
#27 Me recuerdas al del chiste:

— Me drogo, bebo y me gasto el dinero con putas.
— Entiendo… ¿desde cuándo tienes este problema?
— ¿Qué problema?
Skiner
#3 Eso es utilizar alguien muerto para aprovechar la tirada y hacer propaganda de su moto.
Cuando jamás se acercaría a esa gentuza en vida.
kreepie
#3 la derecha habitualmente intenta hacer suyo cosas que en principio no tienen ni pies ni cabeza por sus contradicciones. Pero si de alguna forma les puede beneficiar: palasaca.

Como Robe es muy popular han querido subirse al carro. Sí es cierto que él no fue muy abierto con sus ideales políticos, pero a la mínima que conoces un poco al personaje y conoces su trayectoria y discografía y entiendes sus canciones mínimamente... No tiene sentido.

Pero que genial, se retratan con su hipocresía y bien por ellos, nada nuevo. La derecha suele ser muy hipócrita en general.
laguerrillasilenciosa
#3 La derecha tiene muy escasa producción cultural propia. La consecuencia, supongo, de considerarla inútil, accesoria, totalmente supeditada al beneficio económico. Si quieren escuchar música o usarla en mítines y demás, no les queda otra que escuchar gilipolleces o "robarle" a la izquierda cultural, hablando genéricamente.
Existe mucha producción totalmente neutra políticamente hablando, claro. Pero si hay posicionamiento, casi siempre es a la izquierda.
Es que el pensamiento de derechas es anti-estético por definición. :-D
Peka
#24 ¿Tu de donde has salido? No solo hablar de un partido es hablar de política.

Crítica social

Antiautoritarismo / contrasistema

Libertad individual

Vida al margen de normas

Desprecio hacia instituciones o valores sociales establecidos

Temas de desigualdad, decadencia o alienación

Las letras de Robert tiene contenido social, crítico y contracultural. Eso es política.

En una de sus letras hablaba claramente de Ortega Lara, aunque lo negaran, una canción que salió un año después de su secuestro.
elGude
#35 me fascina el discurso de esta gente, en serio.
avalancha971
Ya le ensalzaban antes de que muriese y no escupió a nadie.

Aquí tenéis un vídeo de famosos que son fans, hay politicos del PP y hasta Ana Rosa Quintana:
youtu.be/go1xZeSRx_Y

Y el nombramiento como Hijo Predilecto de Plasencia fue hace más de un mes, con el apoyo de PP y Vox.
www.radiointerior.es/texto-diario/mostrar/5658940/robe-iniesta-nombrad
Chepacoleta
Dios mío las redes responden!!! Arde X!!!!
Público, que mierda de panfleto!!!!

Y está mierda en portada. Ya tardaban en enlazar con fachas la noticia de la semana. Sois más predecibles que el final del titanic
Torrezzno
Escupiria hasta a Lalachus si se la encontrase xD xD xD
Andreham
"Ya, pero está muerto, así que está calladito y podemos usarlo para nuestras cosas, como Miguel Angel Blanco, los muertos del 11M y demás."
uyquefrio
Ese habíais es incorrecto.
#47 blacar
#6 Habrá que darte la razón cuando aciertas en algo. Está claro que tampoco sería muy simpatizante del PSOE. Probablemente de ningún partido político que esté hoy en día en el congreso. Pero las distancias no son las mismas, eso también lo tendrás claro.

Estamos hablando del PP y su sección ultra (VOX) ... esa parte de la sociedad que ha estado frontalmente en contra de cualquier avance en derechos y libertades en España desde la dictadura. No importa si hablamos del matrimonio igualitario,…   » ver todo el comentario
#52 blacar
#24 El problema, creo, es que quizás tú no sabes lo que es la política ... porque de otro modo no me explico lo que estás escribiendo.
La politica no es el PP o el PSOE. Robe hablaba bastante de politica en sus letras, otra cosa es que no hayas querido escucharlas con la atencion que merecen. No sé. Es lo único que se me ocurre.
Dóminecebra
Pues resulta que también se murió en estos día Alfonso Ussía. Por lo que sea, prefieren sumarse al homenaje de Robe Iniesta.
#38 BWC
Yo lo que quiero saber es de qué ha palmado. Soy músico ajado como él y me interesa.
Mael
#38 de parada cardiorrespiratoria (un amigo mio médico me dijo que el 100% de las muertes ocurren por esto :troll: )
Justiciero_Solitario
Es lo que tiene separar lo político, de lo humano.

Por el contrario izquierda suele "alegrarse" cuando fallece un artista o político vinculado a la derecha (y si no me creen revisen X o meneame)
estemenda
#2 Vaya, que no tienes ni puta idea de lo que dices, igual que Bocs y el Pepé :palm:
#6 deimian86
#5 del PSOE tampoco me da que fuese muy simpatizante, pero por algún motivo se te olvidó mentarlo y eso que Sánchez también se ha subido al carro de las condolencias.
#8 deimian86
#2 ¿Es porque has leído un montón de entrevistas en las que Robe confesaba su ideología política o asumes que por ser un rockero yonki ya estaba muy comprometido políticamente con lo que a ti te gusta?

Porque hasta donde yo se a lo último que se dedicó fue a invertir en ladrillo para turismo.

Pero vamos, políticos cuando muere un famoso, ratas peleando por un churro, y los que les seguís el rollo igual.
#43 blacar
#8 No es necesario escuchar ninguna entrevista ... y desde luego no hay que asumir nada. Del personaje se pueden decir muchas cosas, incluso muchas malas ... pero plantear que no tenía una posición política (ciertamente personal) es hacer el ridículo. Tampoco es necesario escucharse toda la discografía, pero al menos conocer un poco la obra y al personaje.
elGude
#2 Hostia. Qué perdido estás colega.
#24 deimian86
#10 ni sus letras hablaban de política ni el hablaba de política habitualmente ni mucho menos de forma "apasionada", si quereis creer que era meneante en secreto, pues oye, cada uno vive como quiere.

De hecho hasta en su propio obituario Extremoduro dice textualmente:

"Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox."

Que Extremoduro no era Kortatu, tampoco era Loquillo y los Trogloditas, podeis rabiar, ignorar y decir lo que querais, porque lo que es, es.
Delay
#2 ¿Que no? :-D

La reflexión del difunto Robe Iniesta sobre "fachas" y "jueces" en España
www.meneame.net/m/Hemeroteca/reflexion-difunto-robe-iniesta-vocalista-
#15 deimian86
#11 que no digo que votase a Vox, pero que tampoco lo ibas a ver haciendo el signo de la ceja para hacerle campaña a Zapatero y eso no está reñido con que tuviese ideas progresistas, ni con que no se pronunciase sobre política frecuentemente, que no lo hacía. Mezclais cosas.
#41 blacar
#2 Joder ... te parece que Robe era una persona que no se posicionaba ni enviaba mensajes politicos ... la ostia!! ... xD
Cabre13
#2 El PP y sobre todo VOX han denunciado y señalado a gente por utilizar imaginería religiosa o por supuestas faltas de respeto a la tradición cristiana, al rey o a españa. Extremoduro tiene una canción titulada Jesucristo Garcia y una portada con un Cristo armado con dos pistolas.
No, no estoy diciendo lo que opina Robe sobre la derecha española.
Estoy diciendo lo que hace la derecha española con los artistas actuales cuando hacen lo que hacían Robe y Extremoduro.
#51 Grahml
#2 Políticamente yo creo que sí que se ha posicionado, y mucho.

Ahora, aquí elpais.com/cultura/2021-09-03/robe-iniesta-no-controlo-lo-que-escribo-
comenta esto:

«P. Usted se ha convertido en un recurso de cierta gente para alardear de autenticidad: políticos y artistas que dicen que les gusta la música de Robe Iniesta para alardear de una supuesta faceta canalla. ¿Le molesta?

R. Bueno, como que me la suda un poco. Si alguien quiere tirarse el pegote, que se lo tire… Pero no puedes pensar en cómo demostrar que eres auténtico. Simplemente tienes que hacer lo que te pida el cuerpo, sobre todo cuando puedes hacerlo.»
