Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online

Viernes, 5 de diciembre. 20:09 horas. Modo de fin de semana a punto de activarse. Todo preparado para uno de los puentes más esperados del año, tres días en los que poder disfrutar de la familia y dedicarle algo más de tiempo que en la vorágine del día a día. Mi teléfono me indica que acabo de recibir un SMS de mi entidad financiera, Banco Sabadell.
| etiquetas: ciberseguridad , cibercrimen , estafas
De hecho a mi me ha sido útil saberlo, hace poco me llegó un SMS de mi banco que parecía real con un problema, por si acaso entré en la aplicación de mi banco y ni había advertencias ni mensajes en la bandeja de entrada, nada, así que lo descarté, pero mirando los detalles del mensaje parecía enviado por ellos, me aparecía en el mismo hilo donde me mandan las claves temporales, etc. y me quedé pensando como lo hicieron o si los hackearon.... Ahora ya se como lo han hecho.
Y otra cosa lamentable es que estos SMS circulen a diario y los bancos no estén persiguiendo de oficio a quienes los envían, denunciando suplantación de identidad donde haga falta.
Cualquiera no puede suplantar un mensaje. El uso de esas herramientas es ilegal, no hay herramientas en la red que te lo permitan hacer y hay que tener ciertos conocimientos técnicos para llevarlo a cabo.
La solución real es que los propios operadores moviles en sus plataforma de SMS asocien cada conexiones a un numero y no permitan cambiarlo. Y punto pelota.
Lo que sí me sirvió fue para saber que mis datos completos circulas por ahí. El banco dice que no han tenido ninguna fuga de datos conocida (qué van a decir), pero creo que el dato de mi banco viene de la fuga de datos de Total Energies, pirque el número de cuenta no es algo que se suela facilitar si no es para el cobro de recibos
Luego recordé que también hackearon a la DGT, así que todo, de todos, circula por ahí.
La historia es buena, y suelen proceder así.
Venga ya es súper cutre todo.
Que precisamente serán los mismos que luego no denunciarán
No todo el mundo tiene internet en el móvil, pero todo el mundo tiene SMS. Aún así, habría que plantearse en abandonarla para siempre a medio plazo.
Y encima el tío entra en cólera cuando se da cuenta de pillada...