EEUU confiscará el petróleo del barco incautado frente a Venezuela y anuncia que interceptará más

El petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela se dirigirá hacia un puerto estadounidense para que su petróleo sea requisado, informó este miércoles la Casa Blanca. "El presidente ha adoptado un nuevo enfoque que ninguna administración había adoptado desde hacía bastante tiempo para centrarse realmente en lo que está sucediendo en nuestro propio patio trasero", ha añadido usando este término considerado ofensivo en América Latina.

JanSmite #1 JanSmite
Referirse a América Latina como "patio trasero" tiene cojones: imperialismo, colonialismo, intervencionismo…
#6 hokkien
#1 piratas
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#1 Qué hijos de mala madre. Se merecen el mal que les venga. Con el sufrimiento que han causado en toda América tienen una deuda moral impagable.
Herumel #4 Herumel
Robar, se dice Robar...
pitercio #10 pitercio *
Más barato que comprarlo. A ver, es lo que aprendió Trump en el colegio para hacerse con sandwiches en el recreo.
#2 chavi
China y Rusia van a tener que enviar los petroleros con escolta militar.....
JanSmite #3 JanSmite
#2 Con esos no se atreven. TACO: Trump es fuerte con los débiles y servil con los fuertes.
Ainhoa_96 #13 Ainhoa_96
#2 No hace falta escolta, con que lleve bandera china o rusa sobra, TACO no se atreve a tocarlos.
MJDeLarra #7 MJDeLarra
En dos años habrá que plantear invadir USA y acabar con este régimen terrorista, pero por ahora hay que poner en marcha medidas de presión económica, como aranceles al gas y restricciones a los servicios de telecomunicaciones y de IA americanos...
JanSmite #15 JanSmite
#7 Creo que en las midterm se le acaba la tontería…
babuino #5 babuino
Piratas del Caribe y aledaños
Donal_Trom #8 Donal_Trom
Me encanta la foto con la tía descojonándose viva
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#11 Mira hombre, estoy a favor de Ucrania, pero de verdad que eres un latazo siempre con los mismos comentarios.
#16 diablos_maiq
#11 ¿no tienes enlaces de EEUU haciendo lo mismo en irak y siria?
