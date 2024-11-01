edición general
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista

El mismo día en que Donald Trump recibió su “premio de la paz” hecho a medida por su nuevo amigo, el presidente de la FIFA 'Johnny' Infantino, su Gobierno publicó una estrategia de seguridad nacional igualmente llamativa. El documento, relativamente breve, rezuma Trump y trumpismo. Comienza con la afirmación, típicamente modesta, de que el presidente ha sacado “a nuestra nación, y al mundo, del borde de la catástrofe y el desastre”.

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y nosotros pagando sus guerras proxy para gran regocijo de la borregada NATOntada.
Yorga77 #1 Yorga77
Y entre otras noticias se descubre la existencia del agua. :troll:
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#1 el agua moja
toshiro #3 toshiro
Lo leí en algún sitio y siempre me viene a la mente:
EEUU no tiene aliados, tiene intereses.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#_2 y dale con la guerra proxy
Lo que no se puede permitir es que potencias militares que se creen imperios en la edad Medieval tomen mordidas territoriales por las armas....porque habra mas mordidas

Y lo mismo por parte de EEUU , no solo Rusia, ya estuvo tonteando el pelirrojo con Groenlandia.
Mikhail #8 Mikhail
#6 Lo que no tenemos que permitir es que nos manipulen. Ucrania no era una prioridad para la incorporación dentro de la UE. Se les dio garantías a los promotores del Maidán y por culpa de esas garantías que desestabilizaron el país, con el único objetivo de desestabilizar más aún a Rusia, hemos llegado a esta guerra absurda.

Nos podemos poner a elucubrar quién tienen más culpa; pero lo que está claro es que a quien más ha beneficiado la guerra de Ucrania es a EEUU, con mucha diferencia con el siguiente.
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#8 a ver, que el FSB tambien envenenaba abiertamente a los candidatos pro-occidentales..
Aqui ambos bandos han jugado sucio a controlar la influencia de Ucrania (no lo niego), pero solo un lado la ha invadido militarmente (dos veces)
antesdarle #9 antesdarle
#6 creo que como buen admirador del sagrado líder te tiene en ignore. Cosas de nazis jejeje
2 K 24
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#9 nah pero lee los comentarios, me saca del ignore
Cosa que me halaga en cierto modo :-D
#5 malarte
Su lenguaje podría haber sido extraído directamente de los discursos de Viktor Orbán
Todo apunta, una vez más, a una alianza ultra internacional con Trump y Putin (no sé en qué orden) empeñados en cargarse la Unión Europea, único contrapeso ideológico que queda antes de la vuelta a la Edad Media pre-Ilustración que tanto añoran.
#4 omega7767
Trump es el elegido, he is the One
#7 pirat
Hostilidad manifiesta
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
EEUU no
Es Trump
EEUU ha sido aliado de Europa muchos años hasta que ese imbécil amiguito de Putler llegó al poder
