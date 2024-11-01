EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista

El mismo día en que Donald Trump recibió su “premio de la paz” hecho a medida por su nuevo amigo, el presidente de la FIFA 'Johnny' Infantino, su Gobierno publicó una estrategia de seguridad nacional igualmente llamativa. El documento, relativamente breve, rezuma Trump y trumpismo. Comienza con la afirmación, típicamente modesta, de que el presidente ha sacado “a nuestra nación, y al mundo, del borde de la catástrofe y el desastre”.
EEUU no tiene aliados, tiene intereses.
Lo que no se puede permitir es que potencias militares que se creen imperios en la edad Medieval tomen mordidas territoriales por las armas....porque habra mas mordidas
Y lo mismo por parte de EEUU , no solo Rusia, ya estuvo tonteando el pelirrojo con Groenlandia.
Nos podemos poner a elucubrar quién tienen más culpa; pero lo que está claro es que a quien más ha beneficiado la guerra de Ucrania es a EEUU, con mucha diferencia con el siguiente.
Aqui ambos bandos han jugado sucio a controlar la influencia de Ucrania (no lo niego), pero solo un lado la ha invadido militarmente (dos veces)
Cosa que me halaga en cierto modo
Todo apunta, una vez más, a una alianza ultra internacional con Trump y Putin (no sé en qué orden) empeñados en cargarse la Unión Europea, único contrapeso ideológico que queda antes de la vuelta a la Edad Media pre-Ilustración que tanto añoran.
Es Trump
EEUU ha sido aliado de Europa muchos años hasta que ese imbécil amiguito de Putler llegó al poder