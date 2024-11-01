EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista

El mismo día en que Donald Trump recibió su “premio de la paz” hecho a medida por su nuevo amigo, el presidente de la FIFA 'Johnny' Infantino, su Gobierno publicó una estrategia de seguridad nacional igualmente llamativa. El documento, relativamente breve, rezuma Trump y trumpismo. Comienza con la afirmación, típicamente modesta, de que el presidente ha sacado “a nuestra nación, y al mundo, del borde de la catástrofe y el desastre”.