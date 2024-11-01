"Mañaneros 360"; demuestra que la Justicia filtra información confidencial al PP: "¿Casualidad o profecía?"

El pasado miércoles, 10 de diciembre, Leire Díez, exmilitante del PSOE, era detenida por los agentes tras conocerse su imputación judicial por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Casualmente, o no, horas antes, un senador del Partido Popular (PP) advertía de que se iban a hacer "públicas determinadas informaciones". Desde Mañaneros 360 mostraban las evidencias que señalan que la Justicia filtra información confidencial a Génova.
television, opinion, politica, nacional
El mismo mensaje hay todas las semana, en reddit, en forocoches, y hasta la última cuenta de X, con él “se vienen cositas”, “atentos esta semana”, “mañana publicación bomba contra …”
Tan poco hay que se einstein, si están investigando a koldo, a Begoña, abalos, los chanchullos de los rescates de las aerolíneas, el tiro Bernie , la Leyre esta, etc etc cada semana te va a salir alguna noticia relacionada.