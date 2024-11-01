edición general
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez

“El nombre falso de mi cliente no tiene ningún significado y es absolutamente random. Ha escogido ‘Avaricio Robón Corrúptez’ del mismo modo que podría haber elegido el nombre de ‘Armando Corruptelas’ o ’Tremendo Ático Gratis’. Es puro azar”, ha explicado el abogado de la pareja de Ayuso, don Mentidero Ilegález Farsa del bufete de abogados Chanchullo Estaffetti e Hijos. “No hay que presuponer que vaya a hacer nada ilegal por mucho que haya escogido el alias que ha escogido”, ha insistido el abogado de Alberto “Avaricio Robón Corrúptez” González

#1 concentrado
De los Robón Corrúptez de toda la vida, una gran saga en la historia española.
8 K 110
sotillo #5 sotillo
#1 Está noticia va derecha al Supremo susvaisacagar
3 K 49
#7 Tensk
#1 Robón Who?
1 K 17
Moderdonia #13 Moderdonia
#1 ¿En qué se diferencia el novio de Ayuso de un cuervo? En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y si puede te saca los ojos, y el otro es un inocente pájaro negro.
1 K 18
valandildeandunie #11 valandildeandunie
Qué raro, a Pedrazo a Daniel-2000 IQ y demás personajes se les va el wifi cuando tienen que entrar en estas noticias xD
1 K 33
skaworld #9 skaworld
Yo con lo que flipo es con el pobre jambo de Helpdesk pillando la petición de creacion de cuenta en el Active Directory.

-Emmm oye Jeremias y el tipo este?
-Que le pasa?
-Que en la ficha de los de la garita de seguridad dicen que en su DNI se llama Alberto Gonzalez Amador pero quieren que el mail lo llame como el tipo de Corrupcion en Miami
-De donde viene la peticion?
-Directiva
-Bufffffff a saber, tu calla y haz lo que te dicen
1 K 32
ACEC #12 ACEC
Hacerse llamar como un capo de la droga de Miami es una mera coincidencia.
1 K 32
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#12

La realidad vuelve a adelantar a EMT. xD
0 K 20
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Esta protegido por Lady Death, nadir se mete con ese corrupto confeso.
0 K 20
pepel #6 pepel
Yo creía que era Idiotez Diez Acojonado.
0 K 19
#2 Popsandbangs
Buah, humor de primaria sin gracia.
A portada junto con lo de los goonies por favor
2 K 16
DrEvil #15 DrEvil
#2 Ya, lo que está pasando en estos últimos días no parece que les resulte inspirador para hacer ninguna chanza. No sé, a ver si con el tiempo se les ocurre algo...
0 K 7
O.OOЄ #16 O.OOЄ
#2 ¿Has probado los geles de placer?
0 K 10
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Da igual, esto no va a copar telediarios ni nada similar. Es corrupcción de la buena.
0 K 15
Mala #4 Mala
Estos... cada día son más cutres.
0 K 11
#10 monsterboy *
Suena surrealista si no existieran cosas como "Paquipalla S.L.", o que se disfrazaran a lo Mortadelo para ir a juicios...
0 K 7
#17 El_Pobrecito_Hablador
¿Esto sale en el mundotoday siendo El Mundo un periódico facha? impresionante
0 K 7

