La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez

“El nombre falso de mi cliente no tiene ningún significado y es absolutamente random. Ha escogido ‘Avaricio Robón Corrúptez’ del mismo modo que podría haber elegido el nombre de ‘Armando Corruptelas’ o ’Tremendo Ático Gratis’. Es puro azar”, ha explicado el abogado de la pareja de Ayuso, don Mentidero Ilegález Farsa del bufete de abogados Chanchullo Estaffetti e Hijos. “No hay que presuponer que vaya a hacer nada ilegal por mucho que haya escogido el alias que ha escogido”, ha insistido el abogado de Alberto “Avaricio Robón Corrúptez” González
-Emmm oye Jeremias y el tipo este?
-Que le pasa?
-Que en la ficha de los de la garita de seguridad dicen que en su DNI se llama Alberto Gonzalez Amador pero quieren que el mail lo llame como el tipo de Corrupcion en Miami
-De donde viene la peticion?
-Directiva
-Bufffffff a saber, tu calla y haz lo que te dicen
La realidad vuelve a adelantar a EMT.
A portada junto con lo de los goonies por favor
