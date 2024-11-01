“El nombre falso de mi cliente no tiene ningún significado y es absolutamente random. Ha escogido ‘Avaricio Robón Corrúptez’ del mismo modo que podría haber elegido el nombre de ‘Armando Corruptelas’ o ’Tremendo Ático Gratis’. Es puro azar”, ha explicado el abogado de la pareja de Ayuso, don Mentidero Ilegález Farsa del bufete de abogados Chanchullo Estaffetti e Hijos. “No hay que presuponer que vaya a hacer nada ilegal por mucho que haya escogido el alias que ha escogido”, ha insistido el abogado de Alberto “Avaricio Robón Corrúptez” González