Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar
Las grabaciones muestran que la dirección de Vox conocía el caso y buscó apagarlo internamente antes de hacerlo público
vox
revuelta
#2
Antipalancas21
Nada nuevo tratándose de Vox, son la escisión ultra del PP allí aprendieron bien.
6
K
96
#8
Barney_77
#2
De tapar escándalos el PSOE también sabe un rato...
1
K
27
#9
Alcalino
#8
y tu mas
0
K
9
#4
ElFascismoMata
¿Se ha descubierto que Revuelta es un chiringuito y encima se quedan las donaciones que hizo la gente con toda su buena intención para ayudar a los damnificados por la DANA?
Que sorpresa, quién se iba a imaginar que un partido con un líder como Abascal que siempre ha vivido exclusivamente de la política y los chiringuitos no iba a tener a toda esta panda de chorizos y mangantes a su alrededor trincando de los mismos chiringuitos.
3
K
42
#5
laruladelnorte
Toda la comitiva de Vox, según acusan sus propios compañeros, sabían del desvío de las donaciones de la DANA y de su situación tributaria, pero no lo denunciaron ni depuraron responsabilidades. Buscaron ocultarlo porque “muerto el perro se acabó la rabia”. Y acudir esta semana a la Autoridad Independiente de Protección del Informante a denunciar la situación no va a borrar que lo sabían desde hace, por lo menos, dos meses. Si ese proceder ocultista, priorizando no tener responsabilidades políticas a denunciar un posible delito, tiene responsabilidades judiciales de complicidad, deberán decidirlos los tribunales.
Habrá que confiar en la justicia entonces...
2
K
32
#10
ewok
#5
La misma justicia que le anuló a Vox una multa por financiación irregular diciendo que el órgano fiscalizador había hecho una interpretación "demasiado literal" y "formalista" de la ley, y a la Monasterio la absolvieron de falsificar su título por ser "muy burdo".
1
K
23
#6
Desideratum
*
La noticia hubiera sido que hubiera puesto una denuncia en la Fiscalía después de llevar a cabo una auditoría interna.
No se puede esperar absolutamente nada más que corrupción a nivel masivo de esta gentuza, patriotera de cartón piedra, que, por cierto, le va a sacar los higadillos a esos jóvenes que desean volver a los tiempos de extremada placidez del dictador, cuando lleguen al poder.
1
K
31
#7
omega7767
¿pero y los menas que?
1
K
23
#3
hdblue
¿Solo el pueblo roba al pueblo?
1
K
23
#11
mcfgdbbn3
*
#3
: Conviene ponerlo en contexto: Decían "solo el pueblo salva al pueblo" en plan "no deis dinero a los políticos, que no lo saben gestionar, dadlo a los
voluntarios
que lo gestionarán mejor".
Menos de año y medio después hemos visto lo que pretendían con eso.
Un saludo a los que dieron dinero a esa gente, en elecciones les dais también vuestro voto,
que nos va a ir muy bien, campeones
.
0
K
12
#1
Alcalino
Abascal dimision
1
K
19
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
