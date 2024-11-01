edición general
Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar

Las grabaciones muestran que la dirección de Vox conocía el caso y buscó apagarlo internamente antes de hacerlo público

#2
Nada nuevo tratándose de Vox, son la escisión ultra del PP allí aprendieron bien.
#8
#2 De tapar escándalos el PSOE también sabe un rato...
#9
#8 y tu mas :troll:
#4
¿Se ha descubierto que Revuelta es un chiringuito y encima se quedan las donaciones que hizo la gente con toda su buena intención para ayudar a los damnificados por la DANA?

Que sorpresa, quién se iba a imaginar que un partido con un líder como Abascal que siempre ha vivido exclusivamente de la política y los chiringuitos no iba a tener a toda esta panda de chorizos y mangantes a su alrededor trincando de los mismos chiringuitos.
#5
Toda la comitiva de Vox, según acusan sus propios compañeros, sabían del desvío de las donaciones de la DANA y de su situación tributaria, pero no lo denunciaron ni depuraron responsabilidades. Buscaron ocultarlo porque “muerto el perro se acabó la rabia”. Y acudir esta semana a la Autoridad Independiente de Protección del Informante a denunciar la situación no va a borrar que lo sabían desde hace, por lo menos, dos meses. Si ese proceder ocultista, priorizando no tener responsabilidades políticas a denunciar un posible delito, tiene responsabilidades judiciales de complicidad, deberán decidirlos los tribunales.

Habrá que confiar en la justicia entonces... ¬¬
#10
#5 La misma justicia que le anuló a Vox una multa por financiación irregular diciendo que el órgano fiscalizador había hecho una interpretación "demasiado literal" y "formalista" de la ley, y a la Monasterio la absolvieron de falsificar su título por ser "muy burdo". :roll:
#6
La noticia hubiera sido que hubiera puesto una denuncia en la Fiscalía después de llevar a cabo una auditoría interna.

No se puede esperar absolutamente nada más que corrupción a nivel masivo de esta gentuza, patriotera de cartón piedra, que, por cierto, le va a sacar los higadillos a esos jóvenes que desean volver a los tiempos de extremada placidez del dictador, cuando lleguen al poder.
#7
¿pero y los menas que?
#3
¿Solo el pueblo roba al pueblo?
#11
#3: Conviene ponerlo en contexto: Decían "solo el pueblo salva al pueblo" en plan "no deis dinero a los políticos, que no lo saben gestionar, dadlo a los voluntarios que lo gestionarán mejor".

Menos de año y medio después hemos visto lo que pretendían con eso.

Un saludo a los que dieron dinero a esa gente, en elecciones les dais también vuestro voto, que nos va a ir muy bien, campeones.
#1
Abascal dimision
