La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

La jueza de la dana ha citado a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Asociación de víctimas mortales de la dana solicitó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que citara a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.