La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

La jueza de la dana ha citado a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Asociación de víctimas mortales de la dana solicitó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que citara a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.
Eso si el TSJV no sale a su rescate corriendo.
La jueza esta haciendo como lo ha realizado Peinado... por lo que no tendría ninguna excusa
- Anotop at.
Pero parece que no hay registro de dichas llamadas.
Aquí se han metido en una buena trampa. Porque una de dos, o sabían desde el lunes del peligro de la DANA, o Feijoo mintió de forma clara inventándose unas llamadas que no se hicieron.
No es normal que una jueza que no puede investigar a Mazón por estar aforado haga una investigación en torno a un individuo por su cuenta sin que el individuo pueda ser partícipe de la misma.
Pero claro... no hay lawfare ni nada de eso cuando se trata de los enemigos de la peor izquierda europea.
No es normal que Mazón siga manteniendo el aforamiento tras la renuncia al cargo, buscando solo su protección personal, cuando podría colaborar con la justicia para aclarecer lo sucedido. Y si la responsabilidad era de "la peor izquierda europea", que salga a la luz.
Pero claro ... no hay obstrucción a la justicia ni falta de colaboración con los jueces cuando se trata de investigar a la peor derecha europea.
Jajaja va a ser la hostia ver a éste absoluto imbécil delante de la jueza mintiendo a dos carrillos. De esta no sale. Aznar, ve buscando sustituto que Feijóo ya está ardiendo.
Ya la tiene, solo está dejando que Feijoo se queme lentamente