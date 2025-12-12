edición general
La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

La jueza de la dana cita a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

La jueza de la dana ha citado a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La Asociación de víctimas mortales de la dana solicitó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que citara a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

oceanon3d #1 oceanon3d *
A ver que se inventa el amigo del narco para salir el apuro de su metralleta de trolas.

Eso si el TSJV no sale a su rescate corriendo.
13 K 148
Suriv #20 Suriv
#1 El tema es que lo llama como Testigo, no como imputado por lo que no hay problema de aforamiento, otra cosa es que pasaría a imputado y ahi si que se pronunciaría el TSJV o el TS directamente.

La jueza esta haciendo como lo ha realizado Peinado... por lo que no tendría ninguna excusa
2 K 22
dunachio #2 dunachio
No me consta señoría. Yo ese día estaba viendo a Brus Esprinter.
13 K 141
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Y después me fui al yate de mi amigo a tomarnos unas copas de champán
6 K 78
devilinside #8 devilinside
#4 Estaba muy ocupado pintando lonchas, Señoría
1 K 28
Deviance #12 Deviance
#8 Pa que luego digan que "Anotop at" no pinta nada .... xD xD
1 K 28
devilinside #13 devilinside
#12 Viendo el nivel, creo que ni las pintaría rectas
1 K 28
Deviance #17 Deviance
#13 Hace una de menos, la suya, jajajajaaj
0 K 16
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#2 ¡Anotop!
8 K 105
#18 kenshinbh *
#2 Estaba haciendo maratón de su serie preferida, anotop at.
0 K 7
LaInsistencia #26 LaInsistencia
#2 Si, y su móvil estaba en el cine viendo Transformers... le ha pedido que entregue correos y whatsapps, a ver por donde sale.
0 K 6
#35 slender_1
#2 estaba leyendo 1984, que como su nombre indica, se escribió en 1984.
0 K 10
Mltfrtk #6 Mltfrtk
- ¿Cuántas llamadas mantuvo con el señor Mazón?
- Anotop at.
9 K 113
#32 Eukherio
#6 A ver, que os reís, pero yo si llego a verlo en directo pienso que le acaba de dar un ictus, que no eran ni palabras reales, y no supo seguir.
0 K 8
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Exacto, recordemos que Feijoo dijo que Mazón le había estado informando desde el lunes.
Pero parece que no hay registro de dichas llamadas.

Aquí se han metido en una buena trampa. Porque una de dos, o sabían desde el lunes del peligro de la DANA, o Feijoo mintió de forma clara inventándose unas llamadas que no se hicieron.
8 K 63
makinavaja #15 makinavaja
#7 Feijoo dijo que Mazón le había estado informando desde el lunes constantemente, en tiempo real.... Ahora podremos ver los registros telefónicos de esas conversaciones.... :troll: :troll: :troll:
6 K 64
Jeron #34 Jeron
#15 molaría que haya borrado los registros por tema de seguridad nacional como el exfiscal general, verás tú el lío
0 K 6
#16 John_Doe
#7 Si todos esos que en su momento hablaban de lawfare para los suyos... deberían estar gritando lo mismo en este caso.
No es normal que una jueza que no puede investigar a Mazón por estar aforado haga una investigación en torno a un individuo por su cuenta sin que el individuo pueda ser partícipe de la misma.
Pero claro... no hay lawfare ni nada de eso cuando se trata de los enemigos de la peor izquierda europea.
1 K 2
angelitoMagno #22 angelitoMagno *
#16 Si todos esos que negaban el lawfare cuando era para los otros porque se remitían a decir que hay que investigar los posibles indicios y si después no hay nada pues genial ... deberían estar callados en este caso.

No es normal que Mazón siga manteniendo el aforamiento tras la renuncia al cargo, buscando solo su protección personal, cuando podría colaborar con la justicia para aclarecer lo sucedido. Y si la responsabilidad era de "la peor izquierda europea", que salga a la luz.

Pero claro ... no hay obstrucción a la justicia ni falta de colaboración con los jueces cuando se trata de investigar a la peor derecha europea.
0 K 13
ahoraquelodices #30 ahoraquelodices
#16 Se trata de un suceso que causó la muerte de 230 personas en unas pocas horas. Ni enemigos de la izquierda ni pollas en vinagre... como mínimo son unos irresponsables y unos mentirosos... ya veremos si también asesinos.
1 K 14
devilinside #10 devilinside
Joder, el Feijóo parece más tonto cada día que pasa. Ayuso, mientras, afilando los puñales
5 K 62
Supercinexin #9 Supercinexin
Jajajaja ya está el hijoputa en la 1 diciendo que Sánchez abandonó a los españoles blablabla...

Jajaja va a ser la hostia ver a éste absoluto imbécil delante de la jueza mintiendo a dos carrillos. De esta no sale. Aznar, ve buscando sustituto que Feijóo ya está ardiendo.
2 K 32
Shuquel #19 Shuquel
#9 "Aznar, ve buscando sustituto que Feijóo ya está ardiendo."
Ya la tiene, solo está dejando que Feijoo se queme lentamente
1 K 13
#27 Suleiman
Y está es la "clase" del PP, meándose en las victimas.  media
1 K 22
#11 omega7767
Feijoo va a testificar si quiere
1 K 21
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
Un año protegiendo y defendiendo, ese es Feijóo el presidente amigo del narco que no quiso ser presidente.
0 K 20
vicus. #33 vicus.
Espero que no pase como la vergüenza de Mariano Rajoy, que lo pusieron a la misma altura que el juez. Qué porciento era un tal que juzgo al exfiscal.
0 K 15
manzitor #28 manzitor
Feijoo solo es el contraste de la verdad / mentira de Mazón, que es la razón verdadera por lo que lo llama. Si dice la verdad, veremos si mentía Mazón o mentía Feijoo o ambos. Será interesante.
0 K 12
Cantro #3 Cantro
Estoy muy indignado, señoría. Este señor por el que usted me pregunta me ha mentido y bla bla bla
0 K 11
sieteymedio #25 sieteymedio
A ver cómo escurre el bulto el bocazas.
0 K 10
tetepepe #23 tetepepe
A ver si mentira x mentira se convierte en verdad
0 K 7
aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro
Parece que a Feijo le crecen los enanos...
0 K 7
#21 themurcian
Seguro q se acoje a la quinta enmienda.
0 K 7
LaInsistencia #29 LaInsistencia
#21 A sagrado, se va a acoger a sagrado.
1 K 13
#31 themurcian
#29 Qué Mazon ni qué Mazon¡
0 K 7

