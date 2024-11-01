edición general
8 meneos
127 clics
[Pantomima Full] Famoso con novela

[Pantomima Full] Famoso con novela

Famoso con novela, escribe con pseudonimo de mujer por politiqueo.

| etiquetas: pantomima full , famoso con novela
7 1 0 K 99 ocio
3 comentarios
7 1 0 K 99 ocio
themarquesito #3 themarquesito
A cada frase me daban ganas de calzarle varias collejas. Rober lo ha hecho fenomenal.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
esto es poesía!! Juanito cuál es tu próxima novela? (momentazo: cuando abre un libro y no se pone leerlo sino a olerlo) PUBLICIDAD ENCUBIERTA DE 'LA MISTRAL', que es la librería de Madrid que al no participar en la última Feria del Libro de Madrid consiguió que la asociación de librerías emitiera un comunicado durísimo contra la organización de la Feria criticando que se permitiera a las editoriales montar puestos y vender directamente sus libros. son una mafia LA MISTRAL que han montado un buen chiringuito con créditos de bancos y otras entidades más oscuras. nada que ver con la cultura, pero todo el mundo quiere hacer cosa ahí. ascazo!
0 K 19
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
De rabiosa actualidad. :hug:
0 K 19

menéame