Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito

El comentarista ultraconservador estadunidese Tucker Carlson dijo que “Israel ha asesinado a decenas de miles de niños a propósito, luego cerraron las puertas de Gaza y dispararon a docenas y docenas de periodistas para que nadie pudiera filmar lo que estaba sucediendo, y simplemente arrasaron el lugar. Pueden sacar a la gente y tomarlo. ¿Cuál es la justificación para eso?, ¿cuál es la excusa? Claro que no hay ninguna”. Tucker visitó un centro en Qatar donde se atiende a niños palestinos sobrevivientes de los bombardeos israelíes.

Cehona #3 Cehona
Y algunos se empeñan en blanquear Eurovisión.
Deberian estar eliminados de todas las competiciones deportivas, culturales, de cualquier tipo, donde participe como país.
paumal #1 paumal
Y tiene razón.
jm22381 #11 jm22381
#9 Carlson. Él apoyó a Trump pensando que iba a ser su sueño y es otro teleñeco del país genocida.
#4 Barriales
Que cojones esta pasando aquí?.
A alguien se le esta pasando por la cabeza dejar caer a Ismael?.
OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
#4 y a ti que te ha hecho el pobre Ismael? :-D
calde #6 calde
Uno de extremaderecha atacando a la extremaderecha... :-O

Pero sí, en ésto sin duda tiene razón.
jm22381 #8 jm22381
#6 Es que debe ser duro codiciar el poder y una vez alcanzado darte cuenta que te maneja un paisito de Oriente Medio...
calde #9 calde
#8 lo dices por carlson o por Trump?
Romfitay #10 Romfitay
Cómo tendrá que ser para que lo diga este tipejo. Estar en el lado del mal más que él es impresionante.
