Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito

El comentarista ultraconservador estadunidese Tucker Carlson dijo que “Israel ha asesinado a decenas de miles de niños a propósito, luego cerraron las puertas de Gaza y dispararon a docenas y docenas de periodistas para que nadie pudiera filmar lo que estaba sucediendo, y simplemente arrasaron el lugar. Pueden sacar a la gente y tomarlo. ¿Cuál es la justificación para eso?, ¿cuál es la excusa? Claro que no hay ninguna”. Tucker visitó un centro en Qatar donde se atiende a niños palestinos sobrevivientes de los bombardeos israelíes.