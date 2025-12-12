Tucker Carlson acusa a Israel de matar a miles de niños a propósito

El comentarista ultraconservador estadunidese Tucker Carlson dijo que “Israel ha asesinado a decenas de miles de niños a propósito, luego cerraron las puertas de Gaza y dispararon a docenas y docenas de periodistas para que nadie pudiera filmar lo que estaba sucediendo, y simplemente arrasaron el lugar. Pueden sacar a la gente y tomarlo. ¿Cuál es la justificación para eso?, ¿cuál es la excusa? Claro que no hay ninguna”. Tucker visitó un centro en Qatar donde se atiende a niños palestinos sobrevivientes de los bombardeos israelíes.
| etiquetas: tucker carlson , extrema derecha , israelí , gaza , palestinos , eeuu
Deberian estar eliminados de todas las competiciones deportivas, culturales, de cualquier tipo, donde participe como país.
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
A alguien se le esta pasando por la cabeza dejar caer a Ismael?.
youtu.be/TuSSlFZ8cfA?si=0xhkn9lNPnR8QctH
Pero sí, en ésto sin duda tiene razón.