Evolución de la potencia energética instalada en España 2005-2025

Adjunto el texto que acompaña a la publicación del gráfico que hizo @Priorat en Bluesky: Toda la tarde con esto, pero mola mucho, mucho. Con los datos de REE que ahora tienen toda la producción fotovoltaica de España (con autoconsumo). Gráfico carrera de barras generación eléctrica de España de 12.2005 a 11.2025
| etiquetas: generación electricidad , priorat
En España en 2024 la nuclear, con 7 GW de potencia instalada, produjo el 20% de la electricidad y la solar, con 32 GW instalados, el 18% de la electricidad generada.
¿Tenéis el enlace de bluesky?
bsky.app/profile/revenergetica.bsky.social/post/3m7voyiiiz22l
Edit para añadir que mi intención inicial era enlazar la publicación en Bluesky pero no he podido porqué MNM me ha informado que Bluesky tiene un Ban.
