Evolución de la potencia energética instalada en España 2005-2025

Adjunto el texto que acompaña a la publicación del gráfico que hizo @Priorat en Bluesky: Toda la tarde con esto, pero mola mucho, mucho. Con los datos de REE que ahora tienen toda la producción fotovoltaica de España (con autoconsumo). Gráfico carrera de barras generación eléctrica de España de 12.2005 a 11.2025

#0 El titular es incorrecto, el gráfico no muestra la evolución de la potencia instalada, muestra la evolución de la generación eléctrica.

En España en 2024 la nuclear, con 7 GW de potencia instalada, produjo el 20% de la electricidad y la solar, con 32 GW instalados, el 18% de la electricidad generada.
#4 Ya decía yo que no me cuadraba algo, la fluctuacion de la "potencia instalada" en nuclear no tenía mucho sentido. Siendo producción, sí. Gracias.
No sé bien lo que estoy viendo. Creo que me gustaría, pero me faltaría el contexto,

¿Tenéis el enlace de bluesky?
Aquí lo tienes

bsky.app/profile/revenergetica.bsky.social/post/3m7voyiiiz22l

Edit para añadir que mi intención inicial era enlazar la publicación en Bluesky pero no he podido porqué MNM me ha informado que Bluesky tiene un Ban.
#2 En el gráfico animado que me sale, no veo la evolución de la potencia instalada, parece la evolución de energía generada.
¿Qué es CCGT, siempre en los puestos de cabeza?
#7 Ciclo combinado de gas.
España no tiene ya casi industria...
#3 La producción industrial en España en 2024 creció un 0,7% de media, con un valor de ventas de la industria manufacturera que alcanzó los 552.895 millones de euros, un 0,3% más que el año anterior, según datos del INE que también apuntan a un PIB total de 1.594.330 millones de euros para ese año.

Detalles Clave:

Crecimiento General: La producción industrial (Índice de Producción Industrial - IPI) aumentó un 0,7% en el promedio de 2024.

Ventas Manufactureras: El valor de las

