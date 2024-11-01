Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"

Madrid Network es una entidad público-privada creada por el gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre en 2007; su objetivo era aumentar la competitividad, impulsar la innovación y compartir conocimientos. En la actualidad acumula una deuda de más de 50 millones de euros con la Comunidad de Madrid, causada por los incumplimientos en los pagos de las empresas beneficiadas por los préstamos blandos que concedió. El elenco de personajes vinculados a dichas empresas deja en evidencia que Madrid Network fue una ruleta de feria...