Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"

Madrid Network es una entidad público-privada creada por el gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre en 2007; su objetivo era aumentar la competitividad, impulsar la innovación y compartir conocimientos. En la actualidad acumula una deuda de más de 50 millones de euros con la Comunidad de Madrid, causada por los incumplimientos en los pagos de las empresas beneficiadas por los préstamos blandos que concedió. El elenco de personajes vinculados a dichas empresas deja en evidencia que Madrid Network fue una ruleta de feria...

manuelpepito #1 manuelpepito
El PP no regala dinero público. El PP compra donaciones de empresas privadas con dinero público
makinavaja #5 makinavaja
Si no fuera porque la UCO está siempre muy liada con cosas de rojos, igual podría echar una mirada a estas cosas algún día... :-D :-D :-D
#2 Emotivo
Siempre el mismo modus operandi.
#6 tromperri
Los votantes del PP en su fuero interno aspiran a chupar del bote o recoger migajas de los que aspiran del bote. Esto para ellos puntúa.
#4 luckyy
Madrid ahora está todo en obras, robando a manos llenas como siempre
