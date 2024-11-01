La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo  

Afganistán es uno de los muchos países que se vieron destrozados por la Guerra Fría. En la cultura popular, gracias a las películas y a la geopolítica actual, se recuerdan episodios relacionados con Corea, Vietnam o Cuba. Pero fueron muchos otros países los que también sufrieron las consecuencias directas de la Guerra Fría y los intereses de la Unión Soviética y Estados Unidos, como fue el caso de Etiopía, Chile, Nicaragua, Angola o Afganistán, que es el caso que nos aplica hoy.