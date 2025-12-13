edición general
Al menos 23 mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía tienen un tumor

El presidente andaluz dice que algo más del 1 % de las 2.317 afectadas sufre cáncer

#2 k3ym4n
Votar al PP mata
#4 yokitolakaka
#2 tonterías varias...

Puede pasar con todos.

El problema es a los inútiles de turno que han puesto al frente
luspagnolu #5 luspagnolu
Moreno Bonilla dando asco, como siempre: “Hasta ahora el Gobierno andaluz decía que el protocolo no obligaba a llamar a las mujeres y que ese protocolo venía de los años en los que gobernó en Andalucía el PSOE.” Él es una víctima más y, total, si solo son 23, según él, las que tienen cáncer. Por lo menos, por ahora, no ha tenido el valor de presentar su libro, de Espasa, Planeta, en Andalucía, después de que estallara el caso. Privatizar mata, por lo tanto, el PP mata.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
No pasa nada son el PP los grandes ladrones y gestores de España, van a por el record de los 1000 muertos entre sus autonómias por protocolos fantasmas, dejadez por no estar donde debia y contratar con la privada los cribados
#8 tierramar
Esto sí que es violencia de genero. ¿QUé es más grave: un ataque sexual o un ataque a la vida, y la castracción que suponen las matectomías?
pepel #6 pepel
Señor Moreno, 4 casos aislados.
EsanZerbait #1 EsanZerbait
En serio no va a ir nadie a la cárcel por esto? Es retórica, ya sé que no va a pagar nadie las consecuencias, exceptuando los damnificados
Gandark_S1rk #9 Gandark_S1rk
y este hijo de puta va a ser rey mago
#3 yokitolakaka
Espero que mínimo cárcel y las indemnicen bastante bien
