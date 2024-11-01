Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque

Aunque ya era de dominio público que Marcial Cuquerella era uno de los miembros de la secta cristofascista en España, acaba de reconocerlo en su cuenta de X, tras el estallido interno en Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, presidida por Jaime Hernández Zuñiga, militante de varias plataformas tapaderas del Yunque como Hazte Oír y Derecho a Vivir
Encima los patanes de ellos lo gfabaron....
Hasta ahí puedo leer.
Y el acoso necesita ser prolongado en el tiempo, no una acción puntual. Tampoco es lo mismo ir a cagarte en los muertos de un político delante de la puerta de su casa 4 horas un día una vez que estar allí 365 días, joderle por el día y por la noche, asaltar su propiedad, amenazarle a… » ver todo el comentario
m. Persecución, sin tregua ni reposo, de un animal o de una persona
No, no son ambas acoso. No me vale el "todos son iguales"
Cuque-Cuquerella se come una paella
Cuque-Cuquerella se bebe una Estrella
Irene, tiembla, que viene Cuquerella
Pablo, tiembla, toma una galleta.
Si te meto collejas todos los días no pasa nada porque es daño menor y tendras que aguantarte sin rechistar, solo si te meto un guantazo como dios manda, ¿o como va esto? .
´no en su casa cuando está con su familia." ...que pena que la hemeroteca te destroce tu argumento.
En las puertas de sus casas y Santamaría estaba con un… » ver todo el comentario
Aunque tanto ellos como su partido Podemos no apoyó directamente esas acciones si dejaron claro que simpatizaban y las justifican.
Palabras del propio Pablo Iglesias en aquellos momentos: Los escraches son “el jarabe democrático de los de abajo”
No sabía mucho este señor de sabiduría popular: Cada uno recoge lo que siembra.
Por mas que le avisaron desde todos los espectros políticos.
Los escraches se hacen en los actos públicos cuando esta trabajando el escracheado, no en su casa cuando esta con su familia.
Hay que tener poca faena en la vida y ser un completo mantenido e inútil social para poder pegarte semanas acampado en la puerta de un político que no ha cometido una sola ilegalidad ni delito perooo, te cae… » ver todo el comentario
1. Si la protesta es puntual y dura unas cuantas horas, es escrache
2. Si la protesta se dilata en el tiempo transformándose en algo diario que impide el desarrollo normal durante todo este tiempo de la vida familiar y profesional de esa persona, se trata de acoso… » ver todo el comentario
"Recoges lo que siembras" que NO es lo mismo.
El decidió abrir las puertas al campo, sin pensar que dejando salir a las ovejas también detrás de estas se le iban a colar los lobos.
El mensaje de Pablo Iglesias fue igual de claro que el de la diputada del PP Andre Fabra con el : Que se jodan! a los parados.