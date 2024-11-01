edición general
Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque

Aunque ya era de dominio público que Marcial Cuquerella era uno de los miembros de la secta cristofascista en España, acaba de reconocerlo en su cuenta de X, tras el estallido interno en Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, presidida por Jaime Hernández Zuñiga, militante de varias plataformas tapaderas del Yunque como Hazte Oír y Derecho a Vivir

Kantinero #2 Kantinero
Típico de extremistas reprimidos, cualquier día nos sorprende con que sale del armario y que esta enamorado en secreto de Perro Sanchez
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 la mayoria de fachas lo estan de forma encubierta, no se atreven a idolatrar a Sanchez porque no esta en el PP, para ellos seria su presidente perfecto y no el meapilas de Feijóo.
yabumethod #4 yabumethod
#3 Literalmente lo que dices, solo por las siglas porque en lo que respecta a los partidos muy pero que muy parecidos.
themarquesito #6 themarquesito
Quizás no lo recordéis, pero @Verdaderofalso y yo sí: Marcial Cuquerella fue el principal promotor en España de teorías de conspiración sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.
6 K 55
vicus. #15 vicus.
Marcial Cucaracha, de oficio palanganero de su eminencia.
4 K 52
ostiayajoder #8 ostiayajoder
Fue grandioso cuando fueron 4 nazis a darle de ostias al periodista este y el les dejo claro q tenia mas calle q todos ellos juntos.

Encima los patanes de ellos lo gfabaron....
obmultimedia #1 obmultimedia
Ya no hay motivo para ocultarse, caretas fuera!
Desideratum #17 Desideratum
Artículo extremadamente extenso, documentado y muy bien explicado.
#5 Filoloca
Que chorprecha!
thror #26 thror
#23 No, no son lo mismo, por mucho que te empeñes en ello. Lo que hace la derecha no es un escrache, es acoso puro y duro sin mas motivo que ser de un partido politico. No lo motiva ni las acciones ni los hechos, sino solo el odio.
1 K 13
PaulDurden #10 PaulDurden
Menudo payaso.
Malaguita #14 Malaguita
La familia Cuquerella Gamboa tiene más vinculaciones interesantes. De muy rancio abolengo además.
Hasta ahí puedo leer.
BiRDo #29 BiRDo
#27 El escrache lleva siendo un sistema LEGÍTIMO de protesta desde mucho antes que Pablo Iglesias se hiciera famoso. Eso dicen las resoluciones judiciales de este país. Te joda más o menos, estés o no de acuerdo.

Y el acoso necesita ser prolongado en el tiempo, no una acción puntual. Tampoco es lo mismo ir a cagarte en los muertos de un político delante de la puerta de su casa 4 horas un día una vez que estar allí 365 días, joderle por el día y por la noche, asaltar su propiedad, amenazarle a…   » ver todo el comentario
#19 harverto
Es que no falla NI UNO
Fernando_x #28 Fernando_x
#23 acoso
m. Persecución, sin tregua ni reposo, de un animal o de una persona

No, no son ambas acoso. No me vale el "todos son iguales"
BiRDo #25 BiRDo
#24 Descontextualiza e inventa otras situaciones, que eso del cambio de portería es un argumento fantástico. Ah, no, que son falacias. Vaya, hombre.
sillycon #18 sillycon *
No entiendo muy bien estas cosas. ¿Cuál es la noticia? Si es un facha exhaltado, que acosa a los rojos, no se va a dedicar sólo a esto, no? Tendrá su vida, saldrá los fines de semana al valle de los caídos con sus 50 nietos y tendrá su club de amigos franquistas en el casino. Siguiente noticia, que un cuñado suyo estuvo en la manifestación de fachas del otro día?
BiRDo #21 BiRDo
#18 No entiendo muy bien estas cosas <-- Se nota. ¿Sabes lo que es y a qué se dedica El Yunque?
#30 Suikoden *
#18 Cuando venden a Vox como rebeldes y lo nuevo es bueno saber de donde salen algunos de ellos, de una especie de proyecto de teocracia. Aunque viendo a sus seguidores, que creen que Franco era una estrella del pop o solo un influencer del Nodo...
#11 varios
Dramatización:
Cuque-Cuquerella se come una paella
Cuque-Cuquerella se bebe una Estrella
Irene, tiembla, que viene Cuquerella
Pablo, tiembla, toma una galleta.
#7 luckyy
El Cuquerella GAMBOA este es de los Gamboa de los cochesdetodalavida????? Por saber!!! Es lo único que les jodería a estos.
Lamantua #32 Lamantua *
Este HDLGP se asegura más togaprotección, ahora saben que es de los suyos.
SMaSeR #13 SMaSeR *
Los follaniños están desatados. Guarden a sus hijos y manténganlos lejos del cura!
bigmat #22 bigmat
Ahhh que luego escaló a mucho más y le afectó a él como ya le avisaron, pero cuando era a otros a menos nivel le parecía perfecto.....vaya razonamiento.

Si te meto collejas todos los días no pasa nada porque es daño menor y tendras que aguantarte sin rechistar, solo si te meto un guantazo como dios manda, ¿o como va esto? .

´no en su casa cuando está con su familia." ...que pena que la hemeroteca te destroce tu argumento.

En las puertas de sus casas y Santamaría estaba con un…   » ver todo el comentario
bigmat #23 bigmat
#20 go to #22 , leete donde pongo que esas acciones son ACOSO, de uno y otro lado.
bigmat #24 bigmat
#16 go to #22, #23.
bigmat #9 bigmat
Y os recuerdo también que esto de los escraches y manifestaciones en las puertas de los políticos lo comenzó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013 contra miembros del gobierno en aquel momento del PP.

Aunque tanto ellos como su partido Podemos no apoyó directamente esas acciones si dejaron claro que simpatizaban y las justifican.
Palabras del propio Pablo Iglesias en aquellos momentos: Los escraches son “el jarabe democrático de los de abajo”

No sabía mucho este señor de sabiduría popular: Cada uno recoge lo que siembra.
Por mas que le avisaron desde todos los espectros políticos.
SMaSeR #12 SMaSeR *
#9 Estas comparando un escrache con el acoso en la puerta de una vivienda, fotos al interior de la casa, amenazas a los hijos, gente acampada en la puerta xD

Los escraches se hacen en los actos públicos cuando esta trabajando el escracheado, no en su casa cuando esta con su familia.

Hay que tener poca faena en la vida y ser un completo mantenido e inútil social para poder pegarte semanas acampado en la puerta de un político que no ha cometido una sola ilegalidad ni delito perooo, te cae…   » ver todo el comentario
8 K 61
BiRDo #16 BiRDo *
#9 El escrache se reconoce en España como un tipo legítimo de protesta. Que tú no sepas distinguir entre el acoso y el escrache es tu problema y el de muchos fachas de este país. Te lo voy a explicar como si esto fuera Barrio Sésamo:
1. Si la protesta es puntual y dura unas cuantas horas, es escrache
2. Si la protesta se dilata en el tiempo transformándose en algo diario que impide el desarrollo normal durante todo este tiempo de la vida familiar y profesional de esa persona, se trata de acoso…   » ver todo el comentario
4 K 42
bigmat #27 bigmat *
#16 "Tienes lo que te mereces" NO.
"Recoges lo que siembras" que NO es lo mismo.
El decidió abrir las puertas al campo, sin pensar que dejando salir a las ovejas también detrás de estas se le iban a colar los lobos.

El mensaje de Pablo Iglesias fue igual de claro que el de la diputada del PP Andre Fabra con el : Que se jodan! a los parados.
Fernando_x #20 Fernando_x
#9 Eso, eso, justificando las agresiones. Cobardes.
