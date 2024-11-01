Marcial Cuquerella, uno de los organizadores del acoso a la familia de Irene Montero y Pablo Iglesias, reconoce su pertenencia a El Yunque

Aunque ya era de dominio público que Marcial Cuquerella era uno de los miembros de la secta cristofascista en España, acaba de reconocerlo en su cuenta de X, tras el estallido interno en Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, presidida por Jaime Hernández Zuñiga, militante de varias plataformas tapaderas del Yunque como Hazte Oír y Derecho a Vivir