La UE cobrará tres euros para los paquetes de bajo coste de Temu, Shein y AliExpress que entren en el mercado comunitario

Los ministros de Economía de la UE han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste que entren en el mercado único. Actualmente, los paquetes de menos de 150 euros están exentos de tributar en las aduanas, lo que ha disparado las compras de mercancías baratas a través del comercio electrónico. Pero esta situación acabará el 1 de julio del próximo año. La medida es provisional y estará en vigor “hasta que entre en aplicación el acuerdo sobre una solución permanente para eliminar el umbral de exención de...
| etiquetas: ue , 3 euros , paquetes , temu , shein , aliexpress , china
Pero si vas a la ferretería, te venden LOS MISMOS tornillos a precio X4 de los chinos
La banca siempre gana
Haz los mismos tornillos tú, los vendes y te forras!!!!
Todo lo que viene de China inferior a 150 € no paga nada de eso. Es puro dumping
Es un mecanismo por el que claman quienes tienen una posicion dominante en el mercado.
En el momento que aparece otro actor que lo domina, los primeros lloran y piden proteccionismo porque el libre mercado es malo malísimo.
Y esto que expongo no es una opinión, es un hecho, y todos los aquí presentes, lo hemos visto con nuestros propios ojos, a lo largo de la última década.
Lo hace la EU -> Protegemos a nuestra industria y pagar más impuestos es bueno. (Aunque se los gasten en putas).