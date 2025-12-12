La UE cobrará tres euros para los paquetes de bajo coste de Temu, Shein y AliExpress que entren en el mercado comunitario

Los ministros de Economía de la UE han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste que entren en el mercado único. Actualmente, los paquetes de menos de 150 euros están exentos de tributar en las aduanas, lo que ha disparado las compras de mercancías baratas a través del comercio electrónico. Pero esta situación acabará el 1 de julio del próximo año. La medida es provisional y estará en vigor “hasta que entre en aplicación el acuerdo sobre una solución permanente para eliminar el umbral de exención de...