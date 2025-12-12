edición general
La UE cobrará tres euros para los paquetes de bajo coste de Temu, Shein y AliExpress que entren en el mercado comunitario

Los ministros de Economía de la UE han acordado este viernes imponer una tasa de tres euros a los paquetes de bajo coste que entren en el mercado único. Actualmente, los paquetes de menos de 150 euros están exentos de tributar en las aduanas, lo que ha disparado las compras de mercancías baratas a través del comercio electrónico. Pero esta situación acabará el 1 de julio del próximo año. La medida es provisional y estará en vigor “hasta que entre en aplicación el acuerdo sobre una solución permanente para eliminar el umbral de exención de...

Gry #3 Gry
Esto va a beneficiar a Temu, Shein y cía. Si pagas lo mismo por unos tornillos de 90¢ que por un paquete de 149€ igual te animas a acumular más cosas en cada pedido.
9 K 113
Pacman #1 Pacman
O sea, que si compras a China unos tornillos (ejemplo) te cuesta lo que pidan por los tornillos + 3€

Pero si vas a la ferretería, te venden LOS MISMOS tornillos a precio X4 de los chinos

La banca siempre gana
5 K 61
#4 omega7767
#1 aún te sale más barato comprar los tornillos en Temu o Aliexpress
4 K 56
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Pues qué fácil!
Haz los mismos tornillos tú, los vendes y te forras!!!!
2 K 33
Pacman #13 Pacman
#5 y no haber pensado en eso. Así me va en la vida :shit:
2 K 27
#6 Quaid
#1 tratan de desincentivar la compra barata a china
1 K 35
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#6 Y beneficiar a Amazon que vende lo mismo, nada mas que mas caro.
3 K 54
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Todo lo que compras en España tributa un 21% de IVA, y después tributan los beneficios, más las tasas municipales del comercio, impuesto de actividad, etc.

Todo lo que viene de China inferior a 150 € no paga nada de eso. Es puro dumping
2 K 37
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#9 El IVA si lo pagan, aunque sea pequeño y de poco valor, te lo pone bien claro, iva incluido.
3 K 37
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ains, el libre mercado que tengo aqui colgado...ya vendra China con las rebajas.
4 K 53
Mikhail #7 Mikhail
#2 "El libre mercado es una ideología para pobres y para idiotas" Diego Ruzzarin.

www.instagram.com/reel/DE07hfsK65T/
2 K 31
aPedirAlMetro #15 aPedirAlMetro *
#7 El libre mercado no es ni una ideologia.
Es un mecanismo por el que claman quienes tienen una posicion dominante en el mercado.
En el momento que aparece otro actor que lo domina, los primeros lloran y piden proteccionismo porque el libre mercado es malo malísimo.

Y esto que expongo no es una opinión, es un hecho, y todos los aquí presentes, lo hemos visto con nuestros propios ojos, a lo largo de la última década.
0 K 7
#12 dclunedo
Si lo hace Trump -> "Los Americanos son gilipollas, los aranceles los pagan los ciudadanos, es un robo"
Lo hace la EU -> Protegemos a nuestra industria y pagar más impuestos es bueno. (Aunque se los gasten en putas).
3 K 38
#8 chocoleches
Tres euros por paquete no va a desincentivar una mierda, si acaso se agruparán más productos en cada pedido.
1 K 21
#14 condeChocula
Yo estaría encantado de ayudar en el comercio local pero cuando veo que de manera local compro exactamente el mismo producto solo que más caro (x3/x4) pues se me quita toda bonita intención.
1 K 17
jdmf #16 jdmf
¿3€ nada más? menuda fórmula más disuasoria... tendrían que ser 20€ al menos, o multiplicar x 4 lo que hayas gastado. Así, será más barato comprar el cargador de tu vibrador en Temu antes que en la tienda de la esquina, y esa tienda terminará cerrando.
0 K 11
Paisos_Catalans #17 Paisos_Catalans
aparte que TODO EL PRECIO DE LA LOGISTICA recae sobre los paises de transito, los chinos lo subvencionan y a los vendedores le sale gratis su parte. Que menos de que esos 3 euros sean para mantener los sistemas de envio que se están viendo afectados por este dumping de china.
0 K 9

