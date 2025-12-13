edición general
Fallece Héctor Alterio

Héctor Alterio ha fallecido a los 96 en Madrid. Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro. Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español.

MJDeLarra #2 MJDeLarra
La de gente que se está muriendo ahora, a última hora!!

Y además, gente que no se había muerto nunca!!!
Larusico #12 Larusico
#2 la gente hace cosas muy raras, como morirse, vaya mundo este
#15 Bottle
#11 No, ya había dicho #2 que éste no se había muerto nunca.
obmultimedia #16 obmultimedia
#2 Ahora solo falta Dick Van Dyke, hoy justo ha cumplido un siglo..
celyo #17 celyo
#2 será para ahorrarse algo en la declaración de la renta.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
¡Hala, 96 años!, qué mayor, nunca lo hubiese dicho.
#4 kondnado
Un grande. A ver si Filmin le dedica un espacio igual.
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
Siempre confundí a este actor con Federico Luppi, hasta el punto de que cuando he leído la noticia pensé "¿Pero este actor no había muerto hace ya unos años?"
YSiguesLeyendo #14 YSiguesLeyendo
cuando empezaron a hacerse películas españolas con una lectura crítica sobre la "transición" y el miedo a los fascistas y a los militares hacía que ningún actor español se atreviese a interpretar esos papeles, ahí estuvo siempre Héctor para contarnos en esas películas lo que todavía no sabíamos cómo contarnos a nosotros mismos como sociedad. gracias infinitas
ThePato #3 ThePato
Malditas vacunas, a la tumba con solo 94 .
Torrezzno #1 Torrezzno
Joder en la serie de El Encargado lo clava
#5 Bottle *
#1 ¿Sale? :-S
Edit. No recordaba si salía en algún papel pequeño, pero creo que ni eso.
#8 Nusku
#1 ?( ?( ?(
Brill #9 Brill
Un grande.
#10 XXguiriXX
Caballos Salvajes, muy buena peli. Noventera total. Una sátira casi perfecta del mundo capitalista de la época aunque su mensaje está más vigente que nunca.
melchorct #13 melchorct
Hace poco revisione la hipnótica "Memorias de un Angel Caído" y esta increíble tanto él como casi todo el reparto, ya se que tiene muchas otras mejores (y peores) pero esta tiene un regusto especial...y sobrenatural. No puedo dejar de recomendarla.
#7 maloweb
Lo recuerdo en una película hoy completamente olvidada que se llamaba A un dios desconocido.
