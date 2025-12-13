·
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
Dos enfermeras fueron testigos de la agresión sexual, la grabaron con su teléfono y acudieron a la Policía: la jueza lo manda a prisión provisional
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Un_señor_de_Cuenca
Se pone el tío a violar a la paciente en pleno quirófano y con las enfermeras delante, esto ya no es falta de autocontrol, es como un animal.
19
K
163
#35
chatOGT
#5
#4
con 3 lustros de experiencia, imaginate cuántas veces lo ha hecho para sentirse así de impune
1
K
23
#45
Actarus
#5
es ser entre muchas más cosas, un tonto del culo.
1
K
23
#52
La_fruta_de_ayuso
#5
ni que fuese una peli de torbe, Murcia, enfermeras y cirujano cutre abusando de paciente…
0
K
5
#4
tricionide
y delante de 2 enfermeras, debe ser un enfermo mental, de no darse cuenta que le graban
11
K
100
#29
calde
#4
Seguimos añadiendo a la lista. Cámaras para: policías, jueces y cirujanos!
0
K
11
#46
elrolo
#29
pregunta, personal educativo ya esta en la lista?
0
K
6
#51
calde
*
#46
ups!
Aulas también a la lista!
Policías, jueces, cirujanos, centros escolares, ...
0
K
11
#37
anonimo115
#4
una persona con semejante carrera y que ha estudiado tanto hace eso.
Horroroso y fascinante
0
K
10
#42
manzitor
#4
Efectivamente
0
K
12
#10
antesdarle
“ En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia. En este caso, la víctima sí continúa adelante con el proceso.”
4
K
46
#1
Jaime131
Que le hagan una penectomía sin anestesia.
5
K
44
#2
manbobi
Madre, mía. Y en este casi porque le han pillado, pero la lista de casos va a traer cola.
3
K
42
#3
jaramero
#2
porque le grabaron con el teléfono, a saber las que llevaría ya y no le grabaron.
El tío dirá, para una vez que follo sin pagar...
4
K
42
#33
Nouveau
#3
hay algo que no me cuadra. Y el/la anestesita donde cojones estaba?
2
K
21
#18
_219
*
#2
Esto me ha recordado a la película Kill Bill y la escena del hospital en la que el cuerpo de Uma Thurman, en coma durante años, es vendido por el enfermero a violadores.
1
K
13
#38
chatOGT
#2
pun intended
0
K
10
#47
manbobi
#38
En realidad no... Ahora visto habría usado otra expresión
1
K
22
#50
Grahml
*
#2
Aquí el violador diciendo "pues te voy a violar"
0
K
20
#20
pinzadelaropa
El artículo es un despropósito total, dándonos las referencias completas del cirujano como si eso importara una mierda
Por otro lado estás viendo que violan a una mujer y solo haces la grabación? No le metes un sartenazo en la cabeza? Que muy bien por grabar pero no deberías impedir que la violacion continue? Que el tipo se fue para su casa tan tranquilo !!!
2
K
32
#27
Larusico
#20
claro, mejor actuar y no tener ni una prueba.
Además son mujeres, y no es algo machista, lo digo porque seguramente estarían en inferioridad física y a saber como reacciona si le enfrentan.
Yo creo que hicieron bien viendo la situación, otra cosa es que la mujer estuviera consciente.
1
K
17
#34
pinzadelaropa
#27
si no digo que lo grabaran ni que no fuera mala la idea, pero si grabas 1 minuto ya te sirve de prueba y luego ya le montas el pollo cc
#28
1
K
22
#43
Larusico
#34
lo normal sería eso, pero entiendo que les diera miedo también
1
K
17
#28
Manuel.G
*
#20
Buenas, amigo.
Te voy a hablar como enfermero que, aunque por suerte no me he visto en estas circunstancias (de ser testigo de algo así, por supuesto), voy a aplaudir las acciones de las enfermeras en este caso.
Lo fácil e instintivo es lo que tú dices: Pegarle un puñetazo al cirujano, mandarlo al suelo, y darle patadas en la boca. Somos humanos, estas cosas nos cabrean y es la reacción que a todos nos gustaría hacer.
PERO: Lo difícil (y más correcto) es mantener la cabeza fría el…
» ver todo el comentario
7
K
66
#53
Quaid
No sería una película X?
0
K
20
#12
sillycon
Es difícil de creer que una persona con educación y posición social cometa está barbaridad. Antes de linchar al tipo con varas y antorchas, que la jueza estudie bien los vídeos y los testimonios, no vaya a ser un simple gilipollas integral gastando una bromita.
1
K
20
#24
Wachoski
#12
pues yo apuesto a que este bicho estaba acostumbrado a tener a las enfermeras acojonadas y calladitas.... En un país sin justicia efectiva,.. y aquí no han dudado en denunciarle, como debe ser
0
K
8
#25
solojavi
#12
A mi también me cuesta creerlo, pero hay hijos de la fruta en todos los ámbitos y no creo que se trate de una broma.
0
K
8
#36
BurraPeideira_
#12
Precisamente por su posición violaba a mujeres sedadas en su quirófano en vez de arrastrarlas a un callejón.
La clase de impulsos que llevan a una persona a violar no dependen de su clase social y cuanto más fácil les sea hacerlo impunemente más difíciles serán de reprimir.
Lo de que no es creíble que alguien rico y poderoso viole porque tiene fácil acceso a sexo ya se ha demostrado falso.
1
K
13
#39
WifredoIII_ElGayu
#12
lo de educación y posición social … ¿Por qué?
Ser médico no te atribuya más que cierto conocimiento, y has de partir con una ética bastante definida
0
K
9
#13
To_lo_loco
Leyendo la noticia me recuerda al que fue cortado en trocitos en no sé qué isla del Pacifico. Y no solo por la profesión.
El que ha redactado la noticia tiene un humor peculiar con el último comentario de una paciente.
Lo mismo si ha intervenido a alguna mujer de algún mafioso acabé más allá de la cárcel.
1
K
19
#40
Tunguska08Chelyabinsk13
#31
Pues creían que los hospitales tenían una plantilla que utilizaba los quirófanos, se ve que no los utilizan tanto, que pueden alquilar a terceros.
0
K
18
#30
Olepoint
Y que haya 'trogloditos' que ataquen al feminismo es para hacérselo mirar, a nivel individual puede que alguna "feminista" no esté muy acertada pero el feminismo es algo indispensable hoy en día en nuestra sociedad. Ojalá alcancemos una sociedad donde el feminismo sea algo del pasado, ojalá, nos queda bastante camino.
2
K
18
#23
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Hay coworking de cirujanos? ¿Se alquilan quirófanos por horas?
0
K
18
#26
AGlC
#23
En la privada creo que si. Un cirujano que trabaje por su cuenta puede alquilar un quirófano.
3
K
45
#31
elmakina
*
#23
es un hospital, no un coworking, y claro que se alquilan quirófanos, o te crees que cada cirujano tiene un quirófano en la consulta.
0
K
10
#9
magnifiqus
Una desgracia de cirujano, hombre y persona. Espero que la caiga todo el peso de la ley.
1
K
17
#55
Nitros
Cabe recordar que, para que este tipo de asuntos puedan tener recorrido judicial, es imprescindible una denuncia por parte de la afectada. En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia. En este caso, la víctima sí continúa adelante con el proceso.
¿Mande? ¿En serio hace falta que la afectada quiera proceder aquí? ¿Como es posible que no sea suficiente con la evidencia indiscutible de lo ocurrido?
0
K
10
#49
chu
*
Está nueva ola de inmigrantes pijos, en particular sudamericanos, nos trae cada joyita... Evidentemente esto es un caso extremo, pero ya me he encontrado a más de uno que jodo. Se junta lo peor del narcisismo y estupidez de los pijos de aquí con culturas más atrasadas en ciertos aspectos y es un peligro.
0
K
10
#57
dilsexico
#49
No se ve a menudo un comentario con conciencia de clase y a la vez racista. Has abierto un melon nunca abierto anteriormente.
0
K
9
#56
dilsexico
Como hace la gente para tener tan poco control de su pene?
0
K
9
#48
eduardor2k
A mi me parece relevante esto: "Cabe recordar que, para que este tipo de asuntos puedan tener recorrido judicial, es imprescindible una denuncia por parte de la afectada. En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia".
Aún teniendo una grabación en la que se muestra que se esta cometiendo un delito, la justicia no puede emprender acciones legales por cuenta propia?
Alucinante
, para que denuncias, sino?
0
K
9
#11
AGlC
Dentro de lo terrible, al menos la paciente estaba sedada y no tendra recuerdos directos de lo sucedido. Espero que el tarado ese se pudra en una celda.
0
K
7
#15
MoñecoTeDrapo
#11
si lo piensas bien, eso puede ser hasta más terrible.
1
K
14
#16
Potustrumpp
Me da a mi que va a haber una lista larga de afectadas
0
K
6
#19
Zarangollo
#16
larga y dura
0
K
10
#21
user31
Otro triunfo de la sanidad privada. 1 año y 1 mes lleva abierto.
0
K
6
#41
Ingjen
#21
claro porque en la sanidad pública te ponen pechos de silicona. Algunos o no os leéis la noticia o yo que se
0
K
7
#6
Nómada_sedentario
Come jamón? O esto aquí no procede?
11
K
-17
#7
plutanasio
#6
parece que es más bien que es el doctor nick riviera
1
K
24
#8
NoMeVeas
#6
Toca un "yo si te creo hermana"
0
K
8
#14
UsuarioXY
#6
come arepas.
1
K
15
#17
kratos287
*
#6
Es americano color céntimo. Con despachito en Madrid. Formaciones privadas de pelas por todo el mundo.
Hay que leer las noticias antes de venir aquí a soltar defensa preventiva..
1
K
23
#22
Jakeukalane
#17
color desteñido con lejía.
0
K
11
#32
Donal_Trom
#6
Es Panchito. ¿Satisfecha tu curiosidad?
3
K
-12
#54
galaicocatalán
#32
No es “panchito”. Con una búsqueda mínima se ve que es europeo, de los que comen jamón y seguramente panettone. Me llevó cinco minutos comprobarlo. Sin prejuicios, eso sí.
1
K
9
#44
osids
#6
Come caviar más que jamón, y se enriquece de la baja autoestima de la gente por su cuerpo, y ya de paso se siente impune para delinquir, espero que se pudra en prisión y se difunda su careto para que nadie más se opere con él
0
K
10
Ver toda la conversación (
57
comentarios)
