Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético

Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético

“Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La frase está en el código ético de Quirón dentro de los mandamientos que el gigante sanitario impone a directivos, trabajadores y proveedores externos. Figura en la página 18 de ese manual de buenas prácticas que es de obligado cumplimiento para todos los operadores de la compañía. El compromiso está incluido en un párrafo más amplio donde el grupo sanitario advierte: (,,,)

Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Jajajajaja código etico dice jajajajajaja
9
johel #6 johel *
Un código ético es un documento que recopila los valores, principios y pautas de conducta de una organización.
Codigo etico de Quiron:
1- Lo primero es el beneficio.
2- la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la primera parte.
2
yoma #3 yoma
Normal, no sea que se enfade la IDA y les corte el grifo de dinero. :troll:
2
Ovlak #5 Ovlak
El código ético es para el barrendero, que no os enteráis.
1
#14 JanSolo
Os voy a aclarar una cosa, si vuestra empresa tiene una linea interna para denunciar practicas poco éticas o ilegales y vosotros sois conscientes de alguna, id a la policía o a la prensa o a ambos antes.
1
#12 Marisadoro
¿Masterman, Whitaker, Burnett, Maxwell Cremona, ciudadano particular?  media
0
pitercio #4 pitercio
Código ético, el que tengo aquí colgado.
0
jonolulu #7 jonolulu
Eso se compensa con la superioridad moral de la derecha :troll:
0
manbobi #15 manbobi *
Es horrible, un lugar donde tienen un código y no lo cumplen. Habrase visto! Seguro que su CEO pone excusas del tipo "Ya sé que no cumple nuestras normas, pero mientras traiga negocio, a mi no me parece mal. Me molestan más los que se están todo el día quejando de que no seguimos nuestros propios códigos"
0
#9 angar300
Viendo lo que le ha pasado al fiscal y cómo se las gasta MAR... como pa quitarlo.
0
#13 OctavioPio *
Corrupcion? Ni que fuese politico y tuviese acceso a fondos publicos. Ah coño, que es el diario....
0
#8 La_fruta_de_ayuso
Amparado por miles de imbeciles que lo único que le deseo es un buen cáncer y que no les quede otra que morirse o tener mucha pasta para que esta mierda de red criminal disfrazada de empresa tenga que recoger su pasta para matarlo.
0
#11 poxemita
#8 antiguamente algunos coches llevaban visera para el sol, y era un sitio magnífico para poner de quién era el coche o hacer cultura popular. Mi favorito era el de la furgoneta de un gitano, en la que ponía, "Lo que quieras para mí, para tí el doble".
0
#16 La_fruta_de_ayuso *
#11 pues ya sabes tieso, a disfrutar loo votado, que quiron va a chuparos hasta el ultimo centimo dedicado a la sanidad. Corre vete a ver el hormiguero que se te vacía el cerebro de heces
0
#1 Patroclo32 *
Parece que el código ético de Quirón tiene el mismo valor que el código ético del PSOE.

Aunque quizás le echen en 3 años, como a Ábalos
2
#10 poxemita
#1 han presentado a las elecciones en Extremadura a Gallardo, que está en una situación procesal igual a González Amador.
1
oceanon3d #17 oceanon3d *
#1 Recién llegado hace una hora yo te saludo.

Tu corto y clásico historial no lleva más de dos minutos... alao de siempre.

Supongo que mañana o pasado te mndare de nuevo al ignore.
2
rogerius #18 rogerius *
#1 Hombre, que las prebendas y dineros son pa quien tú sabes… no van a dejarla sin canal de derivación ppecuniaria. :troll:
0
#19 gershwin
#1 o el de la RFEF
Cualquier código o protocolo interno es para taparse.. los delitos a la policía.
0

