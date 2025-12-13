edición general
Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas

Los denunciantes aseguran que los facultativos contribuyen a que crezca la lista de espera con reducciones de jornada o bajas mientras operan en centros del Grupo Recoletas. Estos incumplimientos se producen especialmente por rebasar las horas permitidas en empresas privadas o directamente por no tener solicitada esta compatibilidad. Hay médicos en formación del HUBU realizando cirugías o personal de baja por paternidad que acude al quirófano. También actas de cirugías de médicos en fechas o momentos donde debiera estar en su puesto en el HUBU.

#1 Pitchford
Lo de los médicos que trabajan tantísimas horas en la pública y luego tienen otro empleo en la privada es un misterio que alguna explicación tiene que tener..
#4 Pixmac *
#1 Es lo que me fastidia de la actual huelga de médicos, que por lo demás estoy de acuerdo. Se quejan de trabajar muchas horas pero piden poder trabajar al mismo tiempo en la privada, lo cual no veo muy lógico a menos que tengas un contrato a media jornada o menos. Piden "estar frescos" para no tener fallos por exceso de trabajo o falta de descanso pero parece que a nada de ello afecta si pueden trabajar en la privada.
enochmm #3 enochmm
Yo acabaría con la compatibilidad para todos los funcionarios y punto. O eres funcionario o trabajas para la empresa privada.
g3_g3 #2 g3_g3
Espero que los expulsen de la función pública. Los responsables no deberían haber mirado para otro lado durante tantos años.
comadrejo #6 comadrejo
#2 ¿Es usted comunista? :troll:

www.infolibre.es/politica/gobierno-andaluz-quita-prohibicion-jefes-med

En Andalucia retiraron el plus por dedicación exclusiva argumentando que es una desventaja para los emprendedores.
#5 tromperri
Se quejan de horas… pero muchos doblan en la privada. Algo no cuadra.
Exclusividad si trabajas en la pública eso si con sueldos dignos.
