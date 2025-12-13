Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas

Los denunciantes aseguran que los facultativos contribuyen a que crezca la lista de espera con reducciones de jornada o bajas mientras operan en centros del Grupo Recoletas. Estos incumplimientos se producen especialmente por rebasar las horas permitidas en empresas privadas o directamente por no tener solicitada esta compatibilidad. Hay médicos en formación del HUBU realizando cirugías o personal de baja por paternidad que acude al quirófano. También actas de cirugías de médicos en fechas o momentos donde debiera estar en su puesto en el HUBU.