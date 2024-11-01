Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón  

Alberto Burnet González, el nombre inventado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario, remite a Burnet & Brown, sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que el empresario y comisionista creó en EEUU en 2022. Alberto Burnet González. Es el nombre inventado que, como reveló elDiario.es, mantiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario Quirón, su principal pagador, tras trascender el escándalo de sus presuntos delitos.....