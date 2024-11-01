edición general
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón

Alberto Burnet González, el nombre inventado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario, remite a Burnet & Brown, sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que el empresario y comisionista creó en EEUU en 2022. Alberto Burnet González. Es el nombre inventado que, como reveló elDiario.es, mantiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario Quirón, su principal pagador, tras trascender el escándalo de sus presuntos delitos.....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El peculiar nombre, que figura en la intranet de Quirón como “Director de Proyectos” de la compañía pese a que siempre alegó que es un proveedor externo, remite a Burnet & Brown Investments, una de las sociedades creadas por el empresario y comisionista en los últimos años.
Tontolculo #2 Tontolculo
#1 huele todo a mierda que alimenta… una pena no tener una justicia de verdad en este país
#3 Sigo_intentandolo
Por pruebas indicios menos sólidos que estos tenemos a la mujer del presidente en el juzgado...
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Pero esa no es del gusto de Ayuso.
Arzak_ #4 Arzak_
Y los jueces mirando hacia el belén y cantando villancicos 8-D
