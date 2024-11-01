edición general
169 meneos
1319 clics
Kaja Kallas, caso clínico

Kaja Kallas, caso clínico

Las últimas declaraciones de la Alta Comisionada Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, exigen (o al menos deberían exigir) una seria reflexión sobre la calidad política y cultural de la Comisión von der Leyen y de sus altos funcionarios, que están llevando a Europa no sólo al desastre económico y a la irrelevancia estratégica, sino también al ridículo, al desprecio, al menosprecio y al escarnio público en la comunidad internacional.

| etiquetas: kallas , ue , von der leyen , ucrania
86 83 3 K 423 politica
37 comentarios
86 83 3 K 423 politica
Comentarios destacados:          
#3 unocualquierax *
El artículo deja claro que esta tía no está preparada para hacer bien su trabajo.
Le faltan conocimientos, no sólo de historia también de diplomacia, de geopolítica, etc.
Pero lo cierto es que como ella hay muchísimos políticos con esas y más carencias en todo el mundo : aquí cerca (Ayuso, Feijoo) o allá lejos (Trump, Maduro). Llamarlos ignorantes es quedarse cortos.
Faltos de formación, inteligencia, sentimientos, ..., y sobrados de arrogancia y perversión.
25 K 245
salteado3 #5 salteado3 *
#3 Su "trabajo" en realidad es hacer todo lo posible para escalar puestos, da igual a dónde les lleve el siguiente cargo si es mejor que el anterior.

Y por eso aparecen personajes como Kallas o Mazón (perdón por el calzador, es un ejemplo cercano) que son más o menos buenos en luchar para ascender pero que no tienen las competencias necesarias para trabajar en el cargo al que llegan.
6 K 79
Or3 #37 Or3
#5 Lo que se llama el Principio de Peter y por el cual al recompensar con un ascenso todos los puestos tienden a estar ocupados por personas a las que les quedan grandes.

A mí se me ocurre el alcalde de Soria que es un incompetente de manual, al que la alcaldía ya le queda grande, y que han hecho candidato a la presidencia de la Junta porque es el único del partido que ha conseguido mantener una capital de provincia en CyL.
0 K 9
#10 soberao
#3 A esta mujer la han puesto para esto, por ser rusofoba y por ser de Estonia, el resto da igual. Un político ocupa un cargo por intereses no por formación. Tanto Kallas, como Jens Stoltenberg o Mark Rutte de la OTAN son políticos que no los pueden ver en sus países y que no sirven para el cargo, pero los ponen en estos puestos porque saben que no van a dar problemas y sobre todo, porque no se van a rebelar contra sus amos. Como bien demuestra Rutte cuando va a ver a Trump.
6 K 68
karakol #12 karakol
#3 Lo que hay que preguntarse es que carajo pasó en el mundo para que toda esta legión de perfectos inútiles corruptos, porque al final solo se trata de trincar pasta, y que en mi pueblo y en el de al lado serían la risión y serían corridos a gorrazos por la era, pudieran llegar a estos puestos.

Creo que habría que buscar la respuesta en las inmortales palabras de Marty McFly: "Un momento Doc ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?"
0 K 20
tul #15 tul
#3 creo que no entendeis cual es su trabajo, esta señora esta ahi para doblegar la ue ante los intereses gringos y en ese sentido se encaminan todas sus acciones.
0 K 15
cromax #21 cromax
#3 Tampoco es tan difícil de entender: en política se premia a los más fieles, no a los más capaces.
Y de escalón en escalón te encuentras con que en los escalones más altos pueden encaramarse un perfecto inepto.
Eso sí, en los laterales se esconden los que de verdad mueven los hilos ¿O tú crees que una tipa tan incapaz estaría dónde está si no fuera por los secundarios agazapados.
0 K 14
#22 pirat
#3 ¡ Que bien expresado !
0 K 9
unlugar #31 unlugar
#3 No es solo ella quien no está preparada. Como dice el propio artículo ¿es que no hay nadie mínimamente preparado en su equipo?
Quizá sea algún tipo de nepotismo o que, casualmente, sean inútiles en su totalidad. Pero también que no sea tanta casualidad sino que alguien haya maniobrado para ponerles ahí.
0 K 9
#33 dark873
#3 pero es que eso es lo que viene siendo los política desde siempre! Gente incompetente al mando. Acabas antes poniendo los ejemplos de gente que si valía porque esos serán los que menos.
0 K 6
Tkachenko #1 Tkachenko
Al multicuentas se le han pegado las sábanas hoy :-D .
14 K 191
#19 Dav3n
#9 Joder, cuanta desesperación debéis sentir para crear un clon solo para quemarlo públicamente xD

Qué putada que se empiece a destapar el pastel, eh?

Si ya os decíamos que mentían más que respiraban ahora también hay que deciros que probablemente hayan robado a manos llenas desde la propia comisión europea, de ahí el belicismo y las ganas de censura sexy.

Tiempo al tiempo, moñecos, tiempo al tiempo...
4 K 56
Supercinexin #35 Supercinexin
#9 Otro clon facha. Menuda lió Varsavsky con sus 500.
0 K 20
#11 Dav3n
#1 Pues yo estoy por votártela errónea, se dice JaJa Kallas :troll:
2 K 33
EmuAGR #25 EmuAGR
#11 ¡Sólo Khlav Kalash! :shit:
0 K 10
aupaatu #2 aupaatu
La derecha y ultraderecha neoliberal y cristiana que gestiona la Unión pretenden mantener el cuento Europeo y la pesadilla Americana dando palos de ciego para intentar mantener sus dividendos.
5 K 76
BM75 #14 BM75
#2 Y los ciudadanos seguiremos dándoles mayoría en las instalaciones :-(
Si votamos derechas, tendremos derechas...
3 K 44
#23 username
#14 no olvidemos que es el PP europeo
0 K 12
BM75 #26 BM75
#23 Es que solo hay que ver la composición del Parlamento Europeo para que a uno se le caiga el alma a los pies. Y viendo los porcentajes de participación en estas, todavía más...
1 K 27
#27 username
#26 no se me ocurre quien puede estar financiando tantos grupos de ultraderecha en Europa...
0 K 12
mmlv #8 mmlv
Modelo Mazón: incompetencia, amoralidad, chuleria, psicopatía, ignorancia...
3 K 58
Donal_Trom #7 Donal_Trom
Es una corrupta que está ayudando a Zelensky a canalizar todo el dinero robado. Ojalá algún día se haga pública toda la información comprometedora. Aunque bueno, daría un poco igual, es lo que tienen las tontocracias.
3 K 45
#13 tierramar *
#7 www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana. Las corruptas de Europa no quieren la paz en Ucrania porque se les acaba el chollo, y posiblemente temen que empezaran investigaciones de sus actividades.
1 K 28
tommyx #6 tommyx
Otro ejemplo más del principio de Peter.

es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Peter
2 K 30
#32 pirat
úrsula y sus pusilánimes populares es lo peor que le ha pasado a la Unión en el peor momento.
Son como mazón en la Dana, rajoy con el Prestige, zaplana y camps con proyectos faraónicos,,, solo imaginarlos en la pandemia pone los pelos de punta y para muestra el exquisito y dolosa-delictivamente letal trato discriminatorio en las residencias públicas de los populares madrileños.
1 K 29
#36 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/mas-800-organizaciones-piden-eurodiputado Más de 800 organizaciones piden a los eurodiputados que destinen a la paz el dinero de la guerra
0 K 20
#18 tierramar
A esta gentuza que mangonea Europa en contra de los contribuyentes europeos, NO los hemos elegido, son títeres puestos por EEUU. Europa ya es el patio trasero de EEUU, como sudamerica, y como en sudamerica EEUU impone o interviene en quienes gobiernan tanto a nivel Europeo como en cada país. Ahora el plna de EEUU es que en Europa gobiernen los partidos de ultraderecha, que siguen sus políticas. Creo que Trump podría estar apoyando al PP, concretamente a Ayuso: los inmigrantes latinos de derecha que Trump no quiere están llegando a España vía Madrid. EEUU está robando el petroleo a Venezuela, de Europa quiere el botín que son nuestros impuestos.
0 K 20
Supercinexin #29 Supercinexin
Hostia, sabía que la tía ésta era tonta del culo, un auténtica piedra en el zapato de Europa, pero no sabía (porque en los telediarios no nos lo cuentan) que era tan rematadamente gilipollas: x.com/RnaudBertrand/status/1963830953874542731

Madre mía la Kaja Kallas... ¿Y criticábamos a Borrell? ¿Ella misma, la muy imbécil, se permite el lujo de criticar a su predecesor? Borrell estaba a años luz en inteligencia, cultura, educación (académica y personal) y diplomacia de ésta estúpida botarate.

Y espérate, que por lo que he visto y sé la mayoría de politicuchos del Este son similares a esta petarda ¬¬
0 K 20
#4 Archaic_Abattoir
Kaja Kallas es subnormal. No importa cuando leas esto.
1 K 19
#24 Celsar
Es increíble que la gilipollas esta haya hecho parecer decente y competente a Borrell.
0 K 11
Supercinexin #30 Supercinexin
#24 Borrell era bastante decente y competente.
0 K 20
MisturaFina #20 MisturaFina
TRABAJAN PARA TRUMP!!!
TRAIDORAS!!!
0 K 8
#16 Gilántropo
La culpa es de las circunstancias, que no están a su altura.
0 K 7
#28 dark873
Chicos, es que no entendéis. Todo esto se hace para que no gobierne los mega ultraderecha fascista.
0 K 6
danip3 #17 danip3
Donde están los que llamaban putinistas y fascistas a los que en un ejercicio de felación sanchista no apoyasen el envió de armamento a Ucrania, como cambian los tiempos. Por cierto que vergüenza escuchar Pepa Fernández de RNE pedir el envió de armas para Ucrania. Una más bloqueada para siempre.
0 K 6
#34 juanitoborromea
La cuña de meter a feijoo, ayuso y trump xD xD
0 K 5

menéame