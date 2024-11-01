edición general
Comandos estadounidenses asaltaron un buque de carga que viajaba de China a Irán y robaron la mercancía (inglés)

Las fuerzas especiales estadounidenses interceptaron en noviembre un buque de carga que viajaba de China a Irán y que, según el WSJ, transportaba supuestamente "tecnología militar de doble uso". El WSJ informó que la incursión en alta mar formaba parte de un esfuerzo del Pentágono para «interrumpir las adquisiciones militares clandestinas de Irán» tras la Guerra de los 12 Días, durante la cual Estados Unidos e Israel se aliaron para bombardear instalaciones nucleares iraníes y matar a docenas de comandantes militares, científicos nucleares y...

#2 luckyy *
La gente no recordara quién ha empezado el conflicto y le echarán la culpa a China por ser chinos o a Irán por llevar turbante
karlos_ #1 karlos_
Corsarios
salteado3 #3 salteado3
Para ser "los buenos" EE. UU. se parece cada vez más a un imperio malvado que bombardea, mata y sabotea a todos los países que puedan plantarle cara.

Luke Skywalker en la vida real sería sirio.
#4 Joaker
No me gusta esta version de piratas del caribe.
