Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles

Decenas de miles de húngaros han pedido este sábado en las calles de Budapest la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras estallar un escándalo por abusos a menores en hogares infantiles del país. Más de 3300 menores acogidos habrían sufrido abusos y el Gobierno habría ocultado el informe.
| etiquetas: orbán , budapest , hungría , abusos
La "extrema derecha" con mayoría parlamentaria en cualquier país del planeta :
Golpe de Estado blando, lo llaman... como en Rumanía, que fue un escándalo silenciado en la UE.
De seguir así, con esos corruptos belicistas, la UE se va a la mierda, amigos.