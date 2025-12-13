edición general
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles

Decenas de miles de húngaros han pedido este sábado en las calles de Budapest la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras estallar un escándalo por abusos a menores en hogares infantiles del país. Más de 3300 menores acogidos habrían sufrido abusos y el Gobierno habría ocultado el informe.

'...Más de 3300 menores acogidos habrían sufrido abusos y el Gobierno habría ocultado el informe...'

La "extrema derecha" con mayoría parlamentaria en cualquier país del planeta :  media
Estaba ocupado con la cumbre de los patriotas con Abascal y cía. Tratando asuntos importantes, como, qué tamaño de una bandera es el adecuado, si el eslogan "hagamos Europa grande otra vez" es novedoso, etc.
Sorprendentemente los homófobos suelen ser los primeros en mirar hacia otro lado con los pederastas :roll: curioso el tipo de familia “saludable” que defiende esta gentuza
Los presidentes corruptos de la UE que están a favor de continuar la guerra contra Rusia no están detrás de todo esto, eh... no vayáis a pensar mal. :popcorn:

Golpe de Estado blando, lo llaman... como en Rumanía, que fue un escándalo silenciado en la UE.

De seguir así, con esos corruptos belicistas, la UE se va a la mierda, amigos.
