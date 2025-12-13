Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles

Decenas de miles de húngaros han pedido este sábado en las calles de Budapest la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras estallar un escándalo por abusos a menores en hogares infantiles del país. Más de 3300 menores acogidos habrían sufrido abusos y el Gobierno habría ocultado el informe.