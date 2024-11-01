edición general
10 meneos
17 clics
Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"

Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"  

"Nos dijeron que era un técnico sanitario. Luego nos dijeron que era un empresario, un emprendedor. Realmente le pasan cosas muy raras, ¿no?", se pregunta. Entre otros ejemplos, la periodista señala que es extraño que "su asesor fiscal le compre un ático encima de su piso y luego se lo venda": "Le pasan cosas muy raras como vender a precio alto cosas que valen a precio de saldo". "Le pasa que es directivo de una empresa en la que supuestamente no trabaja y tiene incluso cargo y correo corporativo."

| etiquetas: gonzález amador , quirón , raquel ejerique
9 1 0 K 124 corruPPción
3 comentarios
9 1 0 K 124 corruPPción
XtrMnIO #1 XtrMnIO
La realidad es que es un delincuente al que ningún juez se atreve a meter mano.
0 K 12
iñakiss #3 iñakiss
Esas cosas raras, a los que llevan una vida decente y básicamente no son un delincuente, como él, no pasan.
0 K 10
freenetico #2 freenetico
Lo raro es que no esté en prisión
0 K 9

menéame