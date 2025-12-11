Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo

La propuesta de 'Supercyl' nace con la intención de frenar lo que el partido denomina "intermediación especulativa". Según ha explicado Llamas, esta empresa pública tendría tres funciones principales: Reducir el precio final de los alimentos para las familias. Ofrecer un trato equitativo y precios justos a los pequeños agricultores y ganaderos. Garantizar el apoyo al sector primario local y avanzar hacia una economía de proximidad.
Eso es todo lo que escucho siempre de los derechistas cada puta y jodida vez que un partido político propone cualquier cosa mínimamente Socialista: insultos, quejas, desprecios, acusaciones y calificativos despectivos.
Llevamos toda la vida haciendo lo que dicen las derechas que hay que hacer: dejarlo todo en manos de ricos, como el Señor Roig y Amancio, que ellos lo harán todo de puta madre y los demás a callar. El resultado salta a la vista… » ver todo el comentario
Quitaos Eroski, Mercadona, Consum, Alcampo... Que ya venimos los de Podemos a explicaros cómo se hace. Solo con eliminar la Plusvalíatm ya lo conseguiremos.
Son entrañables, de verdad creen que pueden hacerlo. Lo siguiente es lanzarse a hacer tarjetas Nvidia de esas.
En otras palabras, que si quieren dar un trato justo a los productores (esto es, pagarles mas), muy difícil lo van a tener para que en estos supermercados los productos no vayan a ser mas caros.
Es como cuando miras las opciones existentes de "compra directa a los agricultores". Que la mayoría de veces acaba siendo más caro, o te obligan a comprar un volumen alto para poder compensar el precio.
Y los saben perfectamente. Pero, como digo, lo que da votos son las promesas.
Nuestra labor como ciudadanos es ver que propuestas son factibles y cuales no.
Algunos, por eso, creemos que a los políticos hay que darles el menor margen de maniobra posible.
Cuanto menos se les deja tocar menos daño pueden hacer, tanto por corrupción como por desidia e incompetencia.
Edit: si se les quiere dar poder, tendría que ser siempre respondiendo con sus bienes familiares presentes y futuros. No dará para recuperar todo lo que malgasten, pero al menos se les joderá lo que les quede de vida a modo de aviso para navegantes.
Porque si compras a un agricultor de forma directa una de dos, o te lo tienen que enviar a casa, o tienes que ir tu mismo a recogerlo.
Hay una cadena de distribución también, lo que pasa es que en vez de ser una cadena de distribución que mueve enormes cantidades de mercancías al mismo tiempo, tenemos una cadena de distribución personal punto a punto.
Lo cual, por simple economía… » ver todo el comentario
Pero una vez mas, deberían haber presentado una versión con diujitos para gente como tú
Si este modelo no da perdidas, francamente, solo a un idiota le podría parecer mal algo así
Depende del partido se pueden hacer bromitas o no por aqui
Vaya fanboys
Ala, sigue con tus chorradas y tu circo habitual.
Lo que tenían que haber presentado es un business plan y un detalle de cómo se va a conformar la operativa, algo de lo que por supuesto no tienen ni la más remota idea.
Te doy la razón en el último punto: si este modelo no da pérdidas solo a un idiota le podría parecer mal.
Del mismo modo que si van 4 de Podemos y tienen un plan para explotar energía gratis e infinita.
Si lo consiguen, solo a un idiota le debería parecer mal.
Oye si el aceite lo venden a buen precio , junto a las patatas sale la comida del pueblo
Un millón más de votos para Podemos.
¿Y llevarlo a la practica?
- El agricultor vende el producto a un mayorista que clasifica y empaqueta el producto. Eso no lo hace el agricultor porque es tiempo y costes mayores que un mayorista son menores al trabajar para muchos agricultores.
- El mayorista se lo vende al comercial en los grandes centros de distribucion de las provincias. El mayorista de Almeria no tiene medios para distribuir a pequeña escala en Madrid. Ahi entran los centros de… » ver todo el comentario
Propuestas por y para analfabetos financieros.
Se puede denunciar la inflación desmedida de los precios de los alimentos sin caer en el populismo.
Lo que si pienso que se podria hacer es que los excedentes de la produccion se usasen para fabricar productos de primerisima necesidad y que solo se puedan vender a personas desfavorecidas, con trazabilidad para que si uno de esos productos aparece en el mercado negro esa persona sea sancionada.
Por ejemplo, todos los años se tiran miles y miles de toneladas de tomate, no estaria mal hacer salsa de tomate y venderla a precio de costo o incluso subvencionada a las personas mas necesitadas
Como el burro de Rufián proponiendo una agencia pública de alimentación y tiene en la tierra que le acogió Merco Lleida, Mercabarna en Barcelona y así casi todas .