Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo

La propuesta de 'Supercyl' nace con la intención de frenar lo que el partido denomina "intermediación especulativa". Según ha explicado Llamas, esta empresa pública tendría tres funciones principales: Reducir el precio final de los alimentos para las familias. Ofrecer un trato equitativo y precios justos a los pequeños agricultores y ganaderos. Garantizar el apoyo al sector primario local y avanzar hacia una economía de proximidad.