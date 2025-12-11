edición general
Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo

La propuesta de 'Supercyl' nace con la intención de frenar lo que el partido denomina "intermediación especulativa". Según ha explicado Llamas, esta empresa pública tendría tres funciones principales: Reducir el precio final de los alimentos para las familias. Ofrecer un trato equitativo y precios justos a los pequeños agricultores y ganaderos. Garantizar el apoyo al sector primario local y avanzar hacia una economía de proximidad.

Harkon #2 Harkon
Imposible, si a mi me habían jurado y perjurado los turbofachos y periprogres que estos de Podemos no proponen nada que favorezca a la clase trabajadora y que estaban inmersos en batallas con otras izquierdas y cosas woke de esas.
6 K 97
masde120 #27 masde120
#2 si nadie dice que no propongan nada... eso solo sale de vuestra propia boca. Podemos no propone nada factible y no propone nada que se lleve a la práctica y funcione ni medianamente bien. Ejemplo toda la mierda de la vivienda, toda la mierda de la mujer que todo sigue igual y peor, todo ser un partido centrado en los jovenes. Ser unos idealistas sin los pies en la tierra y ya tomada por gente que no ha conseguido nada en la vida real ni está cerca de los problemas de los que se supone…   » ver todo el comentario
4 K 53
Supercinexin #44 Supercinexin
#27 Bla blah blah grrrr grrrrrrr guau guau guau!!

Eso es todo lo que escucho siempre de los derechistas cada puta y jodida vez que un partido político propone cualquier cosa mínimamente Socialista: insultos, quejas, desprecios, acusaciones y calificativos despectivos.

Llevamos toda la vida haciendo lo que dicen las derechas que hay que hacer: dejarlo todo en manos de ricos, como el Señor Roig y Amancio, que ellos lo harán todo de puta madre y los demás a callar. El resultado salta a la vista…   » ver todo el comentario
0 K 20
Inviegno #12 Inviegno *
Estupendo, unos supermercados públicos que operarán más eficientemente que los privados y ayudará a pagar más a proveedores y a bajar los precios.

Quitaos Eroski, Mercadona, Consum, Alcampo... Que ya venimos los de Podemos a explicaros cómo se hace. Solo con eliminar la Plusvalíatm ya lo conseguiremos.

Son entrañables, de verdad creen que pueden hacerlo. Lo siguiente es lanzarse a hacer tarjetas Nvidia de esas.
5 K 66
jramiro #15 jramiro
#12 Efectivamente, si descuentas la especulación, tienes margen para ser más eficiente y pagar mejor a los productores.
0 K 9
Inviegno #17 Inviegno
#15 Vamos, que la forma de hacer que una organización sea eficiente realizando su actividad es reducir su beneficio a 0, no?
0 K 9
DrEvil #31 DrEvil
#12 Es que la superioridad no es sólo moral, también es intelectual, de gestión y de todo. De ahí que sean todos ricos.
0 K 8
ChatGPT #39 ChatGPT
#12 no, no creen que puedan hacerlo, simplemente dicen lo que creen que su parroquia quiere oir.
0 K 11
angelitoMagno #14 angelitoMagno *
Si lo hacen se darán cuenta de que los supermercados ya tienen un margen de ganancia bastante limitado, lo mismo para los productores.

En otras palabras, que si quieren dar un trato justo a los productores (esto es, pagarles mas), muy difícil lo van a tener para que en estos supermercados los productos no vayan a ser mas caros.

Es como cuando miras las opciones existentes de "compra directa a los agricultores". Que la mayoría de veces acaba siendo más caro, o te obligan a comprar un volumen alto para poder compensar el precio.
4 K 60
tdgwho #20 tdgwho
#14 Es que esto solo va a acabar de una manera, asumiendo pérdidas a cuenta de deuda pública.
1 K 21
DrEvil #35 DrEvil
#14 A cada problema complejo hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada :->
1 K 21
Atusateelpelo #36 Atusateelpelo
#14 Es que lo que da votos son las promesas por inverosimiles que sean cuando les expones como funciona la logistica.

Y los saben perfectamente. Pero, como digo, lo que da votos son las promesas.
0 K 17
angelitoMagno #43 angelitoMagno
#36 Ya, bueno, como el tipo del PP ese que dijo sin Sánchez los salarios se iban a duplicar.
www.meneame.net/story/juan-bravo-pp-sistema-plantea-feijoo-cuando-pedr

Nuestra labor como ciudadanos es ver que propuestas son factibles y cuales no.
0 K 13
Torrezzno #5 Torrezzno
No me parece mala idea. Se puede competir en el libre mercado sin alterarlo. Siempre y cuando esos precios sean reales y no alterados artificialmente.
5 K 57
tdgwho #19 tdgwho
#5 El problema es que pasará como con todo, se cargará en la cuenta de la deuda.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#19 tranquilo, es otra idiotez más a la desesperada.
1 K 1
aPedirAlMetro #37 aPedirAlMetro *
#24 La historia de tu vida y tu existencia, vamos... xD
0 K 7
DrEvil #23 DrEvil *
#5 En el pasado se hicieron cosas similares. Por ejemplo, se compitió con los bancos haciendo cajas de ahorros públicas. La cosa acabó regular, con la masacre que hubo al final.

Algunos, por eso, creemos que a los políticos hay que darles el menor margen de maniobra posible.
Cuanto menos se les deja tocar menos daño pueden hacer, tanto por corrupción como por desidia e incompetencia.

Edit: si se les quiere dar poder, tendría que ser siempre respondiendo con sus bienes familiares presentes y futuros. No dará para recuperar todo lo que malgasten, pero al menos se les joderá lo que les quede de vida a modo de aviso para navegantes.
2 K 36
smilo #28 smilo
#5 mientras sean buenos precios. No es la primera vez que veo a agricultores vendiendo a precios mas caros que los supermercados y dices macho, si vendieran un poco mas barato que se ahorran toda la cadena de distribucion, venderian un monton
1 K 31
angelitoMagno #41 angelitoMagno
#28 ¿Los agricultores se ahorran la cadena de distribución? ¿Cómo? Los tomates no se teletransportan en tu casa.
Porque si compras a un agricultor de forma directa una de dos, o te lo tienen que enviar a casa, o tienes que ir tu mismo a recogerlo.

Hay una cadena de distribución también, lo que pasa es que en vez de ser una cadena de distribución que mueve enormes cantidades de mercancías al mismo tiempo, tenemos una cadena de distribución personal punto a punto.

Lo cual, por simple economía…   » ver todo el comentario
0 K 13
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
Buena iniciativa!
4 K 50
jramiro #13 jramiro
1 de cada 4 habitantes de Castilla y León está en riesgo de pobreza, según el informe FOESSA. Es una medida necesaria.
2 K 41
tul #16 tul
#13 nadie lo diria, con todos los votos que saca eleccion tras eleccion el partido podrido en esa region los hacia a todos millonarios a estas alturas xD
2 K 43
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pero van a repartir también tarjetas de racionamiento? :troll:
8 K 40
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#4 Creo que la descripción de la iniciativa y sus intenciones, es bastante clara.
Pero una vez mas, deberían haber presentado una versión con diujitos para gente como tú

- Reducir el precio final de los alimentos para las familias.
- Ofrecer un trato equitativo y precios justos a los pequeños agricultores y ganaderos.
- Garantizar el apoyo al sector primario local y avanzar hacia una economía de proximidad.

Si este modelo no da perdidas, francamente, solo a un idiota le podría parecer mal algo así
6 K 75
Don_Pixote #18 Don_Pixote *
#8 xD xD
Depende del partido se pueden hacer bromitas o no por aqui
Vaya fanboys
1 K 1
aPedirAlMetro #22 aPedirAlMetro *
#18 No he votado a Podemos en mi vida.
Ala, sigue con tus chorradas y tu circo habitual.
1 K 27
Inviegno #38 Inviegno *
#8 De hecho no tenian que haber presentado una versión con dibujitos para gente como yo.
Lo que tenían que haber presentado es un business plan y un detalle de cómo se va a conformar la operativa, algo de lo que por supuesto no tienen ni la más remota idea.

Te doy la razón en el último punto: si este modelo no da pérdidas solo a un idiota le podría parecer mal.

Del mismo modo que si van 4 de Podemos y tienen un plan para explotar energía gratis e infinita.
Si lo consiguen, solo a un idiota le debería parecer mal.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#4 se repartirán las patatas entre ellos.
1 K 16
Don_Pixote #34 Don_Pixote
#21 xD xD
Oye si el aceite lo venden a buen precio , junto a las patatas sale la comida del pueblo
0 K 8
#32 mstk
#4 No estaría mal que sacaran unos cupones de comida como en EEUU para que los menos favorecidos podáis comer bien.
0 K 7
salchipapa77 #11 salchipapa77
Pues muy bien, como en Cuba, que funcionan de maravilla.

Un millón más de votos para Podemos.
4 K 36
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
4 K 32
Harkon #3 Harkon
#1 Sigue soñando
9 K 134
Pacman #7 Pacman
#3 historia antigua
0 K 11
Pertinax #40 Pertinax
#7 Historia triste.
0 K 17
Atusateelpelo #30 Atusateelpelo
Un plan que sobre el papel suena genial.

¿Y llevarlo a la practica?

- El agricultor vende el producto a un mayorista que clasifica y empaqueta el producto. Eso no lo hace el agricultor porque es tiempo y costes mayores que un mayorista son menores al trabajar para muchos agricultores.

- El mayorista se lo vende al comercial en los grandes centros de distribucion de las provincias. El mayorista de Almeria no tiene medios para distribuir a pequeña escala en Madrid. Ahi entran los centros de…   » ver todo el comentario
1 K 28
bronco1890 #29 bronco1890
Con todo su know-how el margen de explotación de Mercadona no llega al 3% sobre ventas, pero estos van a bajar los precios que paga el consumidor un 20%, subir los precios que pagan al agricultor otro 20% y de paso subir los sueldos un 30%
Propuestas por y para analfabetos financieros.
1 K 22
Torrezzno #42 Torrezzno
He escuchado a Irene Montero acusando a Mercadona de inflar el precio de los huevos. Yo compro huevos ecológicos de gallinas libres directamente a granja. El precio ha subido también. De 7 euros que pagaba el cartón a 9 euros ahora.

Se puede denunciar la inflación desmedida de los precios de los alimentos sin caer en el populismo.
0 K 19
#45 surco
El problema no es ese, tío, es que para poder hacer propuestas de mejora en el sistema primero tienes que entender como funciona el sistema y muy bien, porque si no lo que haces es conseguir justo el efecto contrario a lo que quieres. Yo ya se que no tenéis a nadie de empresa con vosotros, pero que esto es una parida lo saben hasta los economistas y de eso si tenéis alguno. O sea que lo proponemos porque pensamos que a un sector de la chavalada le puede sonar bien......y así vamos. Para bingo.
0 K 12
Veelicus #26 Veelicus
Son ideas que sobre el papel suenan muy bien pero que es muy muy dificil que funcionen bien.
Lo que si pienso que se podria hacer es que los excedentes de la produccion se usasen para fabricar productos de primerisima necesidad y que solo se puedan vender a personas desfavorecidas, con trazabilidad para que si uno de esos productos aparece en el mercado negro esa persona sea sancionada.
Por ejemplo, todos los años se tiran miles y miles de toneladas de tomate, no estaria mal hacer salsa de tomate y venderla a precio de costo o incluso subvencionada a las personas mas necesitadas
0 K 11
elsnons #10 elsnons
Pero aquí no tenemos a Mercasa mercados y abastos en cada capital de provincia ? Estamos tan aborregados por la mediocridad de nuestros políticos .

Como el burro de Rufián proponiendo una agencia pública de alimentación y tiene en la tierra que le acogió Merco Lleida, Mercabarna en Barcelona y así casi todas .
0 K 11
BlackDog #9 BlackDog
Lo único publico que no es deficitario son las loterías del estado, para mi esta idea viene a ser que lo que nos ahorramos en esos supermercados públicos con precios bajos lo vamos a pagar en impuestos
2 K 11
eltxoa #46 eltxoa
los economatos que había con franco! :troll:
0 K 10
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#_3 el que sueñas eres tú. Con algún chiringuito, si es que no te lo han dado ya.
0 K 8
#33 Katos
#_3 5 millones de votos que no volverán
0 K 6

