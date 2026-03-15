Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"

Diez letras y un insulto machista: «Todas putas». El martes de esta semana, 10 de marzo, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del instituto Goya de Zaragoza se fotografiaron formando con sus manos el mensaje «todas putas». El grupo de estudiantes mandó la imagen a una docente que estaba recopilando material audiovisual para el día de la graduación del estudiantado de este curso. Según explican fuentes del instituto, una profesora recibió este collage de diez imágenes con las manos de distintos alumnos simbolizando cada una de las diez let
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esto no era así antes. Había casi un miedo a decir que eras facha. El problema es que tenemos en primera linea de la política fachas que han conseguido con el dominio de los medios y sus influencias sociales, normalizar e incluso idealizar la palabra facha y machismo.
Si a eso le unes que el feminismo se ha radicalizado y se ha vuelto casi hembrismo, se han polarizado los géneros entre los machismos en los hombres y el hembrismo en las mujeres.
He… » ver todo el comentario
Yo flipo con las mierdas de pollaherida que salen por tik tok. Y me las ponen a mí, no quiero imaginarme lo que le sale a un crío distraído.
Te ponen a la mujer como el enemigo y te dan consejos de mierda para convertirte en un puto incel pollaherida.
Y unas cuantas más que recordaríamos si fuese importante...
No será por aqui. por forocoches no me muevo
Busca en google "Todas putas".
Ahora busca "Todos incels".
Dime si son comparables los resultados. No hablo del significado de la expresión y su equivalencia, sino su USO (que es de lo que va el meneo, el USO de la expresión en una foto escolar).
la palabra puta está incluso admitida en rae como adjetivo potenciador tanto positivo como negativo..
Pero quien usa una u otra (puta o incel/pollaherida) en el sentido de ataque al otro sexo utilizando su supuesta condición sexual están totalmente al mismo nivel, moral, ideologico e intelectual.
Busca el uso de "todos incels" y de "todas putas" y dime si son equivalentes o no. De nuevo, no hablo sobre el SIGNIFICADO, sino sobre EL USO.
Todo esto, en el caso de que quieras entenderlo. Si no quieres hacer el esfuerzo, terminamos aquí la conversación, el meme queda ratificado y ya está. No quiero hacerte perder el tiempo ni quiero hacérmelo perder a mi.
¿Balones fuera? Primero ponen en evidencia la chorrada que estabas soltando y ahora huyes hacia delante, te retratas solo.
Explicalo bien, uno te da igual y hasta te hace gracia, con el otro hay que indignarse mucho mucho.
No sé qué harías tú a los 17. Yo, ese año, follaba con una novia que tenía. Luego me dejó, se fue con un malote to cuadrao con una Derbi Variant, y estuve unos meses sin follar, algo triste, pero tampoco iba que si todas putas que si tal. A veces he visto tíos de 20 y 30ypico años que daban auténtica vergüenza ajena.
Que no sea un locazo de una esquina por favor, alguien relevante que se identifique a si mismo como facha en voz clara y alta, y presuma de ello
Vaya #_12 es de los que gusta de recibir la razón sin ser cuestionado
Edito, ya se que has dicho que ninguna locaz@ pero si son relevantes.
Me sorprende que tengamos charlas pagadas en institutos, ministras de igualdad y referentes de izquierda por la tele todo el día a todas horas bombardeando a los niños con estos mensajes, y después nos llevemos las manos a la cabeza por esto... pero bueno, son cosas de la izquierda que todavía no se explican como no sacan mayoría insultando a la mitad de la población.
Cuando follas con alguien que quiere follar contigo sin intercambio económico de por medio, no tienes este odio y esta frustración dentro.
Pero que mujer en su sano juicio va a querer tocar a estos subseres ni con un palo?
"Todas putas, menos las que cumplen con el rol que yo creo que es el correcto, obviamente."
Supongo que esta frase les es demasiado larga y se han quedado con el estribillo.
Allí te responderían con “todas son todas”
Edit: cc #55
De lo contrario, no me explico cómo puedes saber si estos tíos están o no frustrados, que tipo de relaciones sexuales tienen, si follan o no pagando, o si hay tías que quieren o no tocarlos.
En que contexto dirías tú, todas putas?
Incapaces de buscar
Pensamos con la polla
childman...
Pero puede que tengas razón, aunque sus compañeras y compañeros de instituto tienen derecho también a saber con qué clase de gentuza comparten espacio.
Pero no son delito de odio porque la masculinidad no es una minoría protegida.
La polémica: www.elconfidencial.com/cultura/2014-04-13/todas-putas-y-a-todo-color_1
Lo encuentro un ejercicio fantástico para debatir en clase.
www.facebook.com/watch/?v=758104685597730
Para #_34 que llama bulo y manda al ignore demasiado rápido.
No sé si es que la gente no enteinde como funciona la mente de un adolescente, pero esto les da más alas, no les va a hacer reflexionar, al contrario, se sentirán héroes, y pensarán qeu la próxima vez lo harán con más cuidado.
A nadie les importan esos payasos, son NPCs.
Lo q dice esta noticia es a donde vamos como sociedad.
m. Acción de usar.
utilización, empleo, dedicación, ocupación, fin.
m. uso específico y práctico a que se destina algo.
m. Capacidad o posibilidad de usar algo.
no se usa incel? no se usa puta?
ya has dicho hasta aqui dos veces por cierto, puedes pasar de este mensaje, si eres capaz de superar la posibilidad de no tener la ultima palabra
Por un lado, los gilipollas se enorgullecen de su "hazaña" y provocan efecto contagio. Por otro lado, a determinados colectivos les viene bien para justificar la necesidad de su existencia. Y, por último a la prensa, que consigue clics.
Voy a votar negativo a la noticia para que se pierda por debajo