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Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"

Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"

Diez letras y un insulto machista: «Todas putas». El martes de esta semana, 10 de marzo, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del instituto Goya de Zaragoza se fotografiaron formando con sus manos el mensaje «todas putas». El grupo de estudiantes mandó la imagen a una docente que estaba recopilando material audiovisual para el día de la graduación del estudiantado de este curso. Según explican fuentes del instituto, una profesora recibió este collage de diez imágenes con las manos de distintos alumnos simbolizando cada una de las diez let

| etiquetas: instituto , goya , zaragoza , todas , putas
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77 comentarios
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Comentarios destacados:                  
Chinchorro #12 Chinchorro *
#9 el insulto intenta ser denigrante y humillar a las mujeres. Para estos ser fachas es un orgullo que no dudan en rebuznar (aunque ni siquiera saben lo que es ser facha)
14 K 157
#70 omega7767
#12 "ser fachas es un orgullo "

esto no era así antes. Había casi un miedo a decir que eras facha. El problema es que tenemos en primera linea de la política fachas que han conseguido con el dominio de los medios y sus influencias sociales, normalizar e incluso idealizar la palabra facha y machismo.

Si a eso le unes que el feminismo se ha radicalizado y se ha vuelto casi hembrismo, se han polarizado los géneros entre los machismos en los hombres y el hembrismo en las mujeres.

He…   » ver todo el comentario
0 K 11
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
O creen que sus madres también lo son o creen que, menos la suya, también lo son las de sus colegas de al lado. Putos imbéciles.
12 K 154
Chinchorro #3 Chinchorro *
Otros pobres chavales víctimas de la epidemia de soledad masculina y de las feminazis. Esto con Franco no pasaba.
13 K 136
#11 Toponotomalasuerte
Vamos de puta madre.
Yo flipo con las mierdas de pollaherida que salen por tik tok. Y me las ponen a mí, no quiero imaginarme lo que le sale a un crío distraído.
Te ponen a la mujer como el enemigo y te dan consejos de mierda para convertirte en un puto incel pollaherida.
10 K 120
#46 Ezkerro80 *
#11 poco a poco empeorando la cosa, apostaría a qué son niños que solo han mamado fútbol y fatria desde pequeños, sin actividades alternativas, ni zonas en común con las niñas desde los 3 años y a los 17 se dan cuenta que no tienen nada en común... Chorprecha!
0 K 7
#18 Empakus
Machete al machote, machote muerto, abono pa mi huerto, el violador eres tú...
Y unas cuantas más que recordaríamos si fuese importante...
13 K 98
Chinchorro #24 Chinchorro
#23 Oh por favar, estaba deseando usar esto y me lo has puesto directito en el pie. Muchas gracias.  media
9 K 77
masde120 #28 masde120
#24 no acabo de entenderlo, dirías que la expresion todas putas es de uso abrumadoramente más común que incel o pollaherida?
No será por aqui. por forocoches no me muevo
4 K 39
Chinchorro #29 Chinchorro *
#28 Jajajaja ah no? Están al mismo nivel, verdad? jajajajaja. Lo dicho. Exactamente lo mismo que en el meme.
1 K 32
masde120 #35 masde120 *
#29 bueno, si te ries jajaja sin dar mas explicacion será que para ti algo que desde luego yo no entiendo es verdad. ¿Qué es lo que no está al mismo nivel, la palabra puta con incel? la gente que habla de todas putas a las que hablais de todos incels. cuales son los que están en tu escala moral por encima?
4 K 43
Chinchorro #36 Chinchorro *
#35 A ver, que creo que no está quedando claro.
Busca en google "Todas putas".
Ahora busca "Todos incels".

Dime si son comparables los resultados. No hablo del significado de la expresión y su equivalencia, sino su USO (que es de lo que va el meneo, el USO de la expresión en una foto escolar).
5 K 56
masde120 #48 masde120 *
#36 quien cojones habla de cantidad? de una palabra que existe desde que existe la humanidad, en todos los idiomas, a una inventada hace dos días, anglicismo y neologismo...
la palabra puta está incluso admitida en rae como adjetivo potenciador tanto positivo como negativo..

Pero quien usa una u otra (puta o incel/pollaherida) en el sentido de ataque al otro sexo utilizando su supuesta condición sexual están totalmente al mismo nivel, moral, ideologico e intelectual.
2 K 23
Chinchorro #52 Chinchorro *
#48 Que no hablo de la cantidad. Que hablo de su USO y del fin del mismo. Lo estoy dejando clarito.
Busca el uso de "todos incels" y de "todas putas" y dime si son equivalentes o no. De nuevo, no hablo sobre el SIGNIFICADO, sino sobre EL USO.
Todo esto, en el caso de que quieras entenderlo. Si no quieres hacer el esfuerzo, terminamos aquí la conversación, el meme queda ratificado y ya está. No quiero hacerte perder el tiempo ni quiero hacérmelo perder a mi.
0 K 12
masde120 #56 masde120 *
#52 el fin sí es el mismo, la denigracion del otro sexo. la expresion todos incels exactamente con esa composicion no se usa, está claro. asi puedes poner ese meme muy bueno y original según tu "esfuerzo".
1 K 16
Chinchorro #57 Chinchorro
#56 Lo dicho, ni voy a hacerte perder el tiempo ni lo voy a perder yo. Sigo hablando del USO y tú mareas con otras cosas. Pues hasta aquí.
1 K 32
Dakaira #74 Dakaira
#56 no, hay incels y personas normales. Pero las mujeres todas putas...
0 K 20
Wir0s #54 Wir0s *
#28 me cuelgo de ti que #_29 es de los que no le gusta que le repliquen...

¿Balones fuera? Primero ponen en evidencia la chorrada que estabas soltando y ahora huyes hacia delante, te retratas solo.

Explicalo bien, uno te da igual y hasta te hace gracia, con el otro hay que indignarse mucho mucho.
1 K 15
Andreham #14 Andreham
Nadie en este foro ha tenido 17 años.
9 K 70
SMaSeR #17 SMaSeR
#14 Yo si, y lo que intentaba era follar y ligar, no insultarlas a todas por no conseguirlo. De hecho igual por eso tengo una vida de provecho y no me suicidare cuando mueran mis padres. De estos elementos, no se puede decir lo mismo.
11 K 130
Chinchorro #19 Chinchorro *
#14 Yo he tenido diecisiete años y me he hartado de follar, con ellos y con ellas. ¿El secreto? Tratarlos como a personas y no como a objetos de los que sacar placer media hora. Y con dieciesiete años, que era un imbécil integral. Pero al menos tenía claro el "trata a los demás como quieras que te traten a ti" que creo que te lo enseñan como a los seis años en el cole o así, con dibujitos y eso.
14 K 114
Conde_Lito #68 Conde_Lito *
#19 Dime de qué presumes... :troll:
0 K 6
Supercinexin #21 Supercinexin
#14 Yo este tipo de cosas, que recuerde, las hacía con 12-14 años. A los 15 ya no insultaba a las chicas y finalmente a los 16 follé y ya no volví a insultarlas más.

No sé qué harías tú a los 17. Yo, ese año, follaba con una novia que tenía. Luego me dejó, se fue con un malote to cuadrao con una Derbi Variant, y estuve unos meses sin follar, algo triste, pero tampoco iba que si todas putas que si tal. A veces he visto tíos de 20 y 30ypico años que daban auténtica vergüenza ajena.
2 K 57
#41 TitereConCabeza
#14 Con 17 e incluso con 12 ya hay ciertas cositas que el adolescente debe entender.
1 K 26
#2 NoMeVeas
El "todas locas, todas putas", viene de Forocoches
5 K 58
Chinchorro #5 Chinchorro *
#2 ¿No existe el equivalente masculino? ¿No hay un "todos pichacortas, todos subnormales" o algo así? Qué curioso.
10 K 107
galen #9 galen
#5 todos fachas?
9 K 71
Autarca #26 Autarca *
#9 Ejemplos??

Que no sea un locazo de una esquina por favor, alguien relevante que se identifique a si mismo como facha en voz clara y alta, y presuma de ello

Vaya #_12 es de los que gusta de recibir la razón sin ser cuestionado
2 K 24
Glidingdemon #30 Glidingdemon *
#26 Almeida el carapolla, la tarada de su presidenta, te valen esos dos?
Edito, ya se que has dicho que ninguna locaz@ pero si son relevantes.
1 K 19
BlackDog #63 BlackDog
#9 Todos los hombres son violadores en potencia, hijos sanos del patriarcado, eres un privilegiados, nos estáis matando, opresores, no todos los hombres son violadores pero todos los violadores son hombres, polla heridas, incels, Manolos o Pacos...

Me sorprende que tengamos charlas pagadas en institutos, ministras de igualdad y referentes de izquierda por la tele todo el día a todas horas bombardeando a los niños con estos mensajes, y después nos llevemos las manos a la cabeza por esto... pero bueno, son cosas de la izquierda que todavía no se explican como no sacan mayoría insultando a la mitad de la población.
4 K 49
SMaSeR #15 SMaSeR
#5 Bueno, yo no generalizo pero si señalo a estos y los llamo "incels", que es lo que son, de ahí su frustración.
Cuando follas con alguien que quiere follar contigo sin intercambio económico de por medio, no tienes este odio y esta frustración dentro.
Pero que mujer en su sano juicio va a querer tocar a estos subseres ni con un palo?
15 K 138
MiguelDeUnamano #53 MiguelDeUnamano
#15 ¿Vale su propia abuela con el palo de la escoba por llamarla "puta"? :-S
2 K 46
SMaSeR #55 SMaSeR
#53 A mi me partió en su dia un cubo de la fregona en la cabeza.... Jamás digas " bah, no me duele" mientas te están cruzando la cara por haber hecho alguna buena liada xD.

"Todas putas, menos las que cumplen con el rol que yo creo que es el correcto, obviamente."

Supongo que esta frase les es demasiado larga y se han quedado con el estribillo.
4 K 58
#59 xavigo *
#53 poco has visto el tema en forocoches y similares…

Allí te responderían con “todas son todas”

Edit: cc #55
1 K 13
Conde_Lito #61 Conde_Lito
#15 ¿Eres adivino o algo así?
De lo contrario, no me explico cómo puedes saber si estos tíos están o no frustrados, que tipo de relaciones sexuales tienen, si follan o no pagando, o si hay tías que quieren o no tocarlos.
0 K 6
Dakaira #69 Dakaira
#61 emm alguien que hace eso muy normal no es...
En que contexto dirías tú, todas putas?
0 K 20
Paisos_Catalans #76 Paisos_Catalans
#15 que es primero, el huevo o la gallina?
0 K 9
#16 soberao
#5 Creo que era: "Manolo la cena te la haces tú solo".
3 K 39
delcarglo #22 delcarglo
#5 ¿"todos incel" ?
0 K 10
masde120 #23 masde120 *
#5 Todos incels, de hecho ya lo ha usado alguno en este meneo, para que se vea bien que a ambos lados del espectro se está al mismo nivel. Es practicamente mismo adjetivo, refiriendose en todo caso a actividad sexual privada. Igualmente es pollaherida.
6 K 58
#25 detectordefalacias
#5 Si que hay unos cuantos.
Incapaces de buscar
Pensamos con la polla
childman...
0 K 10
#32 mancebador
#5 Todos violadores, las distintas ministras de igualdad de recientes gobiernos no dejan de afirmarlo en cuanto tienen oportunidad.
6 K 52
Chinchorro #34 Chinchorro
#32 Bulo y al ignore.
5 K 35
Dakaira #77 Dakaira
#32 pues qué chifladura tienen que tener para estar casadas o arrejuntadas con hombres a sabiendas que todos son violadores :shit:
0 K 20
ur_quan_master #39 ur_quan_master *
#5 Na.. el problema es darle altavoz a los idiotas. Si estos chicos se les manda una semanita a casa para "pensar" y se llama a sus padres a tener una charla, el incidente se arregla solo.
0 K 11
Chinchorro #49 Chinchorro
#39 Yo les quitaba el acceso a redes sociales una temporadita. Así, aisladitos, para que no se alimenten entre ellos con sus mierdas.
Pero puede que tengas razón, aunque sus compañeras y compañeros de instituto tienen derecho también a saber con qué clase de gentuza comparten espacio.
4 K 54
#45 EISev *
#5 sí, existen varios. Machete al machote. Todos los hombres son iguales. Son todos unos cerdos. Todos piensan en lo mismo.

Pero no son delito de odio porque la masculinidad no es una minoría protegida.
2 K 21
#66 Tito_Bari
#5 Claro que existe: Todos los hombres son violadores. Según las feminazis, claro, jajaja
0 K 6
Joder__soy_yo #42 Joder__soy_yo
#2 viene de "Todas putas" de Hernan Migoya, un texto excelente y que recomiendo. Sobretodo el texto "El violador"

La polémica: www.elconfidencial.com/cultura/2014-04-13/todas-putas-y-a-todo-color_1


Lo encuentro un ejercicio fantástico para debatir en clase.
1 K 13
#65 NoMeVeas
#42 ah bueno. No sabia.
1 K 13
#20 Leclercia_adecarboxylata
#13 Me refiero a lo de "no son tan niños".
2 K 37
#1 Leclercia_adecarboxylata *
2° bachillerato, señora
4 K 35
#8 covacho
#1 osea, hacer cualquier mierda con tal de llamar la atención. Y ya la tienen.
5 K 54
#33 gadish
#8 exacto. Es una puta subnormalada, se merecen una buena galleta, que les expulsen 1 semana o así, pero darles publi es ridículo, ahora tienen algo de lo que chulearse.

No sé si es que la gente no enteinde como funciona la mente de un adolescente, pero esto les da más alas, no les va a hacer reflexionar, al contrario, se sentirán héroes, y pensarán qeu la próxima vez lo harán con más cuidado.
7 K 60
#50 goyito
#33 ¿¡Una semana!? Eso, encima dales vacaciones de premio. Mejor que repitan curso. :troll:
2 K 25
ostiayajoder #71 ostiayajoder
#33 Es q la noticia no son esos payasos.

A nadie les importan esos payasos, son NPCs.

Lo q dice esta noticia es a donde vamos como sociedad.
1 K 18
Mangione #13 Mangione
#1 suficientes pelos en los huevos
1 K 32
aupaatu #10 aupaatu
Me imagino que se librarán sus madres y sus padres les explicarán que es ser un cornudo
2 K 33
Yoryo #72 Yoryo
#10 Solo se libran del "todas putas" la madre y la virgen Maria, toda la vida a sido asi en las mentes tocadas por la mano de la imporencia{troll}
0 K 10
SMaSeR #4 SMaSeR
Incels y potenciales suicidas con 50 tacos. Ahí se pudran.
6 K 30
#67 Tito_Bari
#4 Uyuyuyuy, ese hodio, jejeje
1 K 16
Bonzaitrax #31 Bonzaitrax
¿Diez subnormales que dicen estar arrepentidos? Y una polla como una olla, están arrepentidos. Lo dicen para tratar de capear el temporal de la mejor manera posible. ¿Han dando la cara para pedir disculpas a sus compañeras y profesoras?
2 K 23
#27 Cilantro
Seguro que esa frase la han inventado ellos, sin influencia de redes sociales ni nada semejante.
1 K 15
Mathrim #58 Mathrim
Vergüenza sentiría de tener un hijo que hace esto. Que educación estamos dando? Es que solo están teniendo hijos los garrulos?
1 K 10
Esfingo #75 Esfingo *
Trolls
0 K 10
masde120 #60 masde120 *
entiendo que el lenguaje no es lo tuyo, (ni los memes). te pongo las principales definiciones de USO de lo que hablas.

m. Acción de usar.
utilización, empleo, dedicación, ocupación, fin.
m. uso específico y práctico a que se destina algo.
m. Capacidad o posibilidad de usar algo.

no se usa incel? no se usa puta?
ya has dicho hasta aqui dos veces por cierto, puedes pasar de este mensaje, si eres capaz de superar la posibilidad de no tener la ultima palabra
0 K 10
Chinchorro #62 Chinchorro *
#60 Mira, te pongo en ignore y ya está. No te voy a hacer más casito. Llevas tú la razón, rey, titán, fiera. Ale, al bar a presumir de victoria.
0 K 12
masde120 #64 masde120 *
#_62 #60 No conseguiste superar el no tener la ultima palabra eh chinchorro? algo a trabajar
0 K 10
Gadfly #43 Gadfly
se vive bien en tu burbuja de mierda?
0 K 7
Gadfly #44 Gadfly
campeón!
0 K 7
Aenedeerre #51 Aenedeerre
A mi me da que son chavales chavaleando y que lo han hecho por los loles, peeeero, les han pillado, que los expongan públicamente y les expulsen una temporada.
0 K 7
MalvadoAspersor #37 MalvadoAspersor
Lo peor es darle publicidad a esto- Con ello solo ganan tres sectores.

Por un lado, los gilipollas se enorgullecen de su "hazaña" y provocan efecto contagio. Por otro lado, a determinados colectivos les viene bien para justificar la necesidad de su existencia. Y, por último a la prensa, que consigue clics.

Voy a votar negativo a la noticia para que se pierda por debajo
0 K 7
Chinchorro #40 Chinchorro
#37 Por supuesto, hay que hacer la equivalencia entre los que insultan y los que intentan educar para que no insulten. Camepón equidistante!
1 K 15
MalvadoAspersor #47 MalvadoAspersor
#40 No hago ninguna equivalencia pero es peor el efecto contagio. Hay cosas que es mejor que no se hagan públicas
0 K 7
vilgeits #73 vilgeits
Del todos violadores a todas putas. Bonita sociedad nos estan dejando los extremismos.
0 K 6

menéame