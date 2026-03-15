Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"

Diez letras y un insulto machista: «Todas putas». El martes de esta semana, 10 de marzo, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del instituto Goya de Zaragoza se fotografiaron formando con sus manos el mensaje «todas putas». El grupo de estudiantes mandó la imagen a una docente que estaba recopilando material audiovisual para el día de la graduación del estudiantado de este curso. Según explican fuentes del instituto, una profesora recibió este collage de diez imágenes con las manos de distintos alumnos simbolizando cada una de las diez let