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Una artesana sionista fue a agredir a un puesto por tener una bandera de Palestina y ante la respuesta denunció “antisemitismo”

El pasado domingo por la tarde en la feria de artesanías de la calle Defensa en el barrio de San Telmo, una mujer fue a agredir a otra artesana por tener una bandera de Palestina en su puesto, exigiendo que la retire. Ante la negativa y la reacción de otras personas que la defendieron al grito de “viva Palestina libre”, la agresora denunció que la agredieron “por ser judía” simulando se víctima de un episodio violento que ella misma había iniciado. Funcionarios políticos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y medios hegemónicos....

| etiquetas: sionista , judío , israel , antisemitismo , palestina , agresión , argentina , bande
38 15 0 K 585 actualidad
6 comentarios
38 15 0 K 585 actualidad
Sandman #2 Sandman
Me ha recordado a lo del sionista simulando que le atacaban fantasmas del otro día xD xD xD : www.reddit.com/r/AskSocialists/comments/1rq4dy3/a_zionist_fakes_an_att
4 K 61
me_joneo_pensando_en_ti #4 me_joneo_pensando_en_ti *
#2 #3 me ha recordado a esta noticia del año pasado:

La víctima de las pintadas antisemitas en su edificio de París se lo habría inventado todo [FR]: www.meneame.net/story/victima-pintadas-antisemitas-edificio-paris-habr

Y otra más:

Colectivo judío holandés denuncia la actuación policial ante los ultras del Macabbi (EN): www.meneame.net/story/colectivo-judio-holandes-denuncia-actuacion-poli

La descripción mediática de estos sucesos como un

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5 K 72
Sandman #5 Sandman
#4 O como aquellos jóvenes franceses que no supieron comportarse en un avión de Vueling y acusaron al piloto de antisemita cuando les llamó la atención: www.meneame.net/story/aesa-da-razon-vueling-caso-pasajeros-judios

No sé, parece que hay un patrón, ¿no?
4 K 52
pitercio #3 pitercio
Dice que la agreden cuando es ella la que va a dar por culo. Menudo patrón tóxico.
2 K 46
JackNorte #1 JackNorte
Cuando se invita a alguien y no sabes que es una sionista que mentira, atacara y justificara un genocidio , la responsabilidad es parte de quien la invita. Espero que la proxima vez sean mas precisos. Invitar a gente genocida a sitios donde se respetan los derechos humanos siempre es un riesgo.
2 K 40
#6 Marisadoro
Todo esto sucedió mientras Israel, junto a Estados Unidos, atacaba a Irán y asesinaban a decenas de niñas tras un ataque a una escuela. Luego de más de dos años de genocidio en Gaza y más de 78 años de ocupación, apartheid y masacres contra todo el pueblo Palestino.
1 K 27

menéame