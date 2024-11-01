Una artesana sionista fue a agredir a un puesto por tener una bandera de Palestina y ante la respuesta denunció “antisemitismo”

El pasado domingo por la tarde en la feria de artesanías de la calle Defensa en el barrio de San Telmo, una mujer fue a agredir a otra artesana por tener una bandera de Palestina en su puesto, exigiendo que la retire. Ante la negativa y la reacción de otras personas que la defendieron al grito de “viva Palestina libre”, la agresora denunció que la agredieron “por ser judía” simulando se víctima de un episodio violento que ella misma había iniciado. Funcionarios políticos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y medios hegemónicos....