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Saturday Night Live (SNL): «Hola. Soy yo, Donald Trump. Puede que me recordéis por promesas de campaña como "bajar los precios de la gasolina" y "se acabaron las guerras"» [ENG]

Saturday Night Live (SNL): «Hola. Soy yo, Donald Trump. Puede que me recordéis por promesas de campaña como "bajar los precios de la gasolina" y "se acabaron las guerras"» [ENG]  

Hola. Soy yo, Donald Trump. Puede que me recordéis por promesas de campaña como "bajar los precios de la gasolina" y "se acabaron las guerras". ¡Era broma! Nos encanta hacer promesas. Porque una promesa no es más que una mentira que aún no ha sucedido. Pero ahora ya ha pasado, y la gasolina cuesta como tropecientos mil millones de dólares el galón. Y en cuanto a la bolsa, dejad que os lo explique de una forma que los que estáis hoy aquí lo entendáis.

| etiquetas: saturday , night , live , snl , trump
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3 comentarios
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themarquesito #2 themarquesito
Colin Jost tiene caladísimo a Pete Hegseth
2 K 52
#3 Grahml
#2 Hace mejor de Hegseth que el mismo Hegseth.

Lo clava.
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#1 Grahml *
"Una promesa no es más que una mentira que aún no ha sucedido"

Mítica y certera frase.
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menéame