Saturday Night Live (SNL): «Hola. Soy yo, Donald Trump. Puede que me recordéis por promesas de campaña como "bajar los precios de la gasolina" y "se acabaron las guerras"» [ENG]  

Hola. Soy yo, Donald Trump. Puede que me recordéis por promesas de campaña como "bajar los precios de la gasolina" y "se acabaron las guerras". ¡Era broma! Nos encanta hacer promesas. Porque una promesa no es más que una mentira que aún no ha sucedido. Pero ahora ya ha pasado, y la gasolina cuesta como tropecientos mil millones de dólares el galón. Y en cuanto a la bolsa, dejad que os lo explique de una forma que los que estáis hoy aquí lo entendáis.