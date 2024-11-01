El tinglao se cae

La razón principal de la guerra contra Irán no son las armas nucleares de Irán, su programa de misiles, sus intentos de derrocar al "régimen deshonesto" de los ayatolás, ni siquiera su deseo de tomar el control de sus yacimientos petrolíferos (todas estas son consideraciones secundarias), el objetivo primordial del ataque era debilitar a China mediante un bloqueo petrolero. Digo era porque, como ocurre siempre, Occidente no conoce ni la capacidad estratégica ni la inteligencia chinas.
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El problema son los lame pilas europeos q le han seguido comiendo el culo en lugar de luchar por sus intereses y sentarse a hablar seriamente con china o rusia y desbloquear la situacion y aislando a esa panda de inutiles
Pero eso no ocurrira porq somos una colonia llena de burocratas a sueldo.
Es posible que China tenga mucha resiliencia, pero la situación es que la guerra está destruyendo la infraestructura extractiva. EEUU, ahora es más fuerte en el mercado al haber reducido la competencia.
Este artículo deja fuera un par de reflexiones importantes, una esa y otra es la importancia de la guerra para Israel, que no lo incluye como una variable en el análisis.
China compra un 6% de su petróleo a Irán. Eso es todo. Lo puede suplir sin problema con otros proveedores.
El estrecho de ormuz puede estar cerrado para algunos barcos pero es algo temporal y específico.
EEUU no tiene un gran plan. Ni siquiera tiene un mal plan. Hay cero estrategia más allá de tirar bombas. Desde el momento 1 los países serios se movieron para tomar medidas y eso es todo.
Los estúpidos son los que pudieron detenerle y no lo han hecho.
Ya la anterior hizo bastante el gilipollas pero ahora el chocheo es absurdo.
Curiosamente los que llamaban de todo a Biden ahora no mencionan la edad de este payaso naranja.
Lo de esta legislatura no tiene absolutamente nada que ver con la anterior.
Y si te fijas, el discurso de la derechusma en todo el mundo se ha radicalizado hacia el fascismo. Todo les vale con tal de trincar el poder y losvotantes no les castigan por ello.
Lo que pasa es que hasta ahora gente más sensata entre presidentes y establishment lo han parado. Pero Trump y su camarilla de aduladores estúpidos se han venido arriba con lo de Venezuela, además de estarle viendo las orejas al lobo del agotamiento del petroleo de fracking. En el fondo están desesperados.
Lo mismo Trump no tiene planes, pero los diferentes lobbies sí, y puede que estos hayan encontrado en Trump a alguien que acelere el proceso y que, de paso, no intente buscar el punto moral a cada acción de cara a la galería (lo cual es farragoso y complicado)
Tienen un mejor trato sin trato que con el acuerdo que firmaron con Trump.
www.meneame.net/story/guerra-iran-camino-ruina-eng
Vaya. Bueno, es una parodia donde se ve a Trump bailando en mitines mientras suena el YMCA de los Village People, mezclado con noticias del desplome de las bolsas.
Una chorrada, vaya.
USA no es todo Occidente. Europa o Canada por una vez no han mordido el anzuelo.
O al menos eso me gustaría creer.
bsky.app/profile/sharonk.bsky.social/post/3mfcralwbwk2o
Mientras tanto, china sigue haciendo las cosas bien planificadas.
La hostia la estamos viendo ya y Europa debe elegir.
Pero hablas de blancos con estudios que creen ciegamente que cuando Israel sea la Gran Israel llegará Dios y cogerá a los suyos y los llevará al cielo y no de forma hipotética, sino real y toda esas cosas y pensamos que eso es mentira o que es cosa de cuatro locos y no, es muy real y mucha gente que está financiando la guerra piensa realmente en eso. Gente muy cercana a Trump y puede que el propio Trump también.
El capitalismo neoliberal es un culto, religión o dogma; llámalo como quieras.
Varios generales y altos cargos del ejército americano han hecho arengas y declaraciones sobre cómo esto es una guerra para contentar a Jesusito.
El instigador de la guerra y el mayor beneficiario de la misma es el estado de Israel, que está a tope desde cierto atentado que "no supieron ver venir" con el concepto de Gran Israel y han puesto el dial a tope en… » ver todo el comentario
Pero pensándolo bien, la mayoría tampoco van a leer más allá de la entradilla...
Me imagino a Pablo Iglesias encabezando la manifestación del "ni" a todo.