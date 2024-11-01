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El tinglao se cae

El tinglao se cae

La razón principal de la guerra contra Irán no son las armas nucleares de Irán, su programa de misiles, sus intentos de derrocar al "régimen deshonesto" de los ayatolás, ni siquiera su deseo de tomar el control de sus yacimientos petrolíferos (todas estas son consideraciones secundarias), el objetivo primordial del ataque era debilitar a China mediante un bloqueo petrolero. Digo era porque, como ocurre siempre, Occidente no conoce ni la capacidad estratégica ni la inteligencia chinas.

| etiquetas: tinglao , territorio , lince , guerra , irán , eeuu , ormuz
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
Sinfonico #1 Sinfonico *
Debilitar a China gastando mucho dinero en misiles y consiguiendo que el petróleo se acabe pagando en Yuanes por una guerra que has iniciado tú mismo... un plan sin fisuras
23 K 230
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#1 Luego ll9ran porque China ayuda a Iran {0x1f602}
6 K 70
#14 cybermouse
#1 Un plan Trumpo como debe ser :troll: Pero el y su familia se están forrando, que no se nos olvide
3 K 36
#39 solojavi
#14 Debiltando el dolae, supongo que su plan principal es invertir esos dolares que ganan ahora en europa y asia.
0 K 9
frankiegth #17 frankiegth *
#1. Es la estrategia del pollo sin cabeza.
0 K 16
vilgeits #22 vilgeits
#1 Quizá el dragon está esperando a que hayan lanzado todos los misiles, quemado sus tropas y mostrado todas sus armas y entonces se levantará para desayunar. A China no le va mucho eso de ir de chulito de barrio, son mas prácticos y eficaces.
1 K 15
Dib8 #29 Dib8
#1 trump ya lo ha dicho q se rodea de inutiles para sentirse mejor. Y el ya es un inutil en mayusculas.

El problema son los lame pilas europeos q le han seguido comiendo el culo en lugar de luchar por sus intereses y sentarse a hablar seriamente con china o rusia y desbloquear la situacion y aislando a esa panda de inutiles

Pero eso no ocurrira porq somos una colonia llena de burocratas a sueldo.
1 K 14
#34 cosko
#1 Ha funcionado con Rusia (y Europa compra el GNL a EEUU), ha funcionado con Venezuela (y con Siria y con ....) y, a pesar del artículo, no está claro que no vaya a funcionar con Irán.
Es posible que China tenga mucha resiliencia, pero la situación es que la guerra está destruyendo la infraestructura extractiva. EEUU, ahora es más fuerte en el mercado al haber reducido la competencia.
Este artículo deja fuera un par de reflexiones importantes, una esa y otra es la importancia de la guerra para Israel, que no lo incluye como una variable en el análisis.
0 K 7
#3 rystan
Hay una cierta tendencia a buscarle intenciones complicadas a lo que hace Trump, en un intento de justificarlo, o quizás solamente de intentar entenderlo. No hay nada que entender. Trump es estúpido y no tiene idea de por qué hace lo que hace, más allá de su lucro personal.
13 K 114
crateo #11 crateo
#3 Básicamente. Y hay que dejar de hablar de "occidente" cuando todos los países conocen perfectamente las capacidades chinas.

China compra un 6% de su petróleo a Irán. Eso es todo. Lo puede suplir sin problema con otros proveedores.

El estrecho de ormuz puede estar cerrado para algunos barcos pero es algo temporal y específico.

EEUU no tiene un gran plan. Ni siquiera tiene un mal plan. Hay cero estrategia más allá de tirar bombas. Desde el momento 1 los países serios se movieron para tomar medidas y eso es todo.
2 K 27
#12 jaramero
#3 no es estúpido, es egoista y siente que puede hacer lo que quiera para lucrarse sin consecuencias.

Los estúpidos son los que pudieron detenerle y no lo han hecho.
3 K 43
sorrillo #13 sorrillo
#12 Trump ya había gobernado una legislatura previamente, ni por asomo llegó a los niveles desbocados de esta segunda legislatura. Es como si fueran dos personas completamente distintas (no hablo de las palabras, hablo de los hechos).
1 K 20
#16 Dav3n
#13 Lo de la lista Epstein es una bonita soga al cuello, por eso mismo EEUU está gobernado por el sionismo mientras Daddy se dedica a marear la perdiz en los medios.
2 K 29
Andreham #27 Andreham
#13 Tiene 8 años más que cuando empezó a gobernar la primera vez, y es MUY mayor.

Ya la anterior hizo bastante el gilipollas pero ahora el chocheo es absurdo.

Curiosamente los que llamaban de todo a Biden ahora no mencionan la edad de este payaso naranja.
3 K 32
sorrillo #31 sorrillo
#27 En la anterior no hizo demasiadas gilipolleces, dijo muchas pero hacer lo que se dice hacer hizo poco. En esa legislatura mandó el estado básicamente.

Lo de esta legislatura no tiene absolutamente nada que ver con la anterior.
1 K 19
#32 jaramero
#13 el escenario es diferente, se encontró con dos guerras que había empezado Biden.

Y si te fijas, el discurso de la derechusma en todo el mundo se ha radicalizado hacia el fascismo. Todo les vale con tal de trincar el poder y losvotantes no les castigan por ello.
0 K 7
Meneacer #20 Meneacer *
#3 Tampoco hay que engañarse en que esto es cosa solo de Trump. Hay muchos en USA, sean estúpidos o no, que querían hacerle la guerra a Irán desde hace muchos años, querían derrotar a su famoso eje del mal uno a uno y dejar sola a China, de modo que quedase estrangulada.

Lo que pasa es que hasta ahora gente más sensata entre presidentes y establishment lo han parado. Pero Trump y su camarilla de aduladores estúpidos se han venido arriba con lo de Venezuela, además de estarle viendo las orejas al lobo del agotamiento del petroleo de fracking. En el fondo están desesperados.
2 K 26
#23 cybermouse
#3 Pues si, habría que incluir un nuevo vocablo en el diccionario: "trumpadas". Acción de hacer y no hacer mientras se dice y se desdice lo que se hace y lo contrario. Acto de no pensar lo que se dice y decir lo que se piensa o lo contrario :troll:
1 K 16
#38 cosko
#3 Trump puede ser lo queramos, pero la realidad es que estas acciones se ajustan perfectamente a los planes que EEUU está llevando a cabo en los últimos 40 años.
Lo mismo Trump no tiene planes, pero los diferentes lobbies sí, y puede que estos hayan encontrado en Trump a alguien que acelere el proceso y que, de paso, no intente buscar el punto moral a cada acción de cara a la galería (lo cual es farragoso y complicado)
0 K 7
Gry #2 Gry
Malasia declaró nulo su acuerdo comercial con los EEUU porque acordaron unos aranceles del 19% en un contexto en el que Trump los había subido muy por encima y tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense los aranceles globales quedaron por debajo de eso.

Tienen un mejor trato sin trato que con el acuerdo que firmaron con Trump.
8 K 107
cocolisto #4 cocolisto *
Muy bueno el artículo, que puede ser complementado con este otro:

www.meneame.net/story/guerra-iran-camino-ruina-eng
4 K 71
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Que no es el dolar .. que es por la mujeres y homosexuales de Irán (pero a las de España, que les zurzan), que me lo dicen a mí los OTANazis de este foro.
3 K 57
Supercinexin #10 Supercinexin
Hay algunas cosas que se deberían saber, máxime cuando por ciertas ciudades del Estado español se están haciendo movilizaciones contra la guerra con un tufo "ni-ni" que es insultante por su ignorancia porque se dice que no a EEUU, no al IVRS y no a Rusia y no a China. Pues muy bien. Los de siempre con sus estupideces.

:clap:
2 K 42
angelitoMagno #35 angelitoMagno
#33 This author has chosen to make their posts visible only to people who are signed in.
Vaya. Bueno, es una parodia donde se ve a Trump bailando en mitines mientras suena el YMCA de los Village People, mezclado con noticias del desplome de las bolsas.

Una chorrada, vaya.
1 K 25
pawer13 #8 pawer13
Occidente no conoce ni la capacidad estratégica ni la inteligencia chinas

USA no es todo Occidente. Europa o Canada por una vez no han mordido el anzuelo.
1 K 20
ur_quan_master #19 ur_quan_master *
#8 creo que el cuello de los políticos europeos empieza a sentir el aliento del cabreo de sus ciudadanos con su seguidismo de EEUU que nos ha traído cosas tan agradables como la crisis de migración siria de hace unos años o la voladura de la política energética alemana. Por no hablar de los miles de millones malversados en la guerra de Ucrania. Por eso está vez no han visto la forma de apoyar en tromba la agresión a Irán.

O al menos eso me gustaría creer.
0 K 12
angelitoMagno #24 angelitoMagno
Tengo guardado este vídeo para estos momentos.
bsky.app/profile/sharonk.bsky.social/post/3mfcralwbwk2o
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Jakeukalane #33 Jakeukalane
#24 pues no se puede ver.
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#37 Purpurschnecke
#24 Nanai: This author has chosen to make their posts visible only to people who are signed in.
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txillo #18 txillo
Occidente se ha convertido en un adolescente mimado que cree que todo le pertenece por derecho y que el status quo de los últimos 60 años es eterno.

Mientras tanto, china sigue haciendo las cosas bien planificadas.

La hostia la estamos viendo ya y Europa debe elegir.
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Imag0 #26 Imag0 *
Necesitamos un término medio para "ni oriente, ni occidente", nuestros políticos necesitarán toneladas de equidistancia para lo que se viene.
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maxxcan #15 maxxcan
Cuando la gente entienda que esto es una guerra religiosa igual las cosas cuadran más.
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BM75 #25 BM75
#15 En absoluto lo es. Eso es tremendamente simplista.
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maxxcan #28 maxxcan *
#25 simplista o no, de eso poco se habla. Nos han metido en la cabeza durante años que el terrorismo islamista solo es religioso, nada de económico o político. Son unos salvajes sin educación que creen como niños que irán a un cielo con vírgenes y esas cosas.
Pero hablas de blancos con estudios que creen ciegamente que cuando Israel sea la Gran Israel llegará Dios y cogerá a los suyos y los llevará al cielo y no de forma hipotética, sino real y toda esas cosas y pensamos que eso es mentira o que es cosa de cuatro locos y no, es muy real y mucha gente que está financiando la guerra piensa realmente en eso. Gente muy cercana a Trump y puede que el propio Trump también.
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Andreham #30 Andreham *
#25 Estados Unidos es una teocracia.

El capitalismo neoliberal es un culto, religión o dogma; llámalo como quieras.

Varios generales y altos cargos del ejército americano han hecho arengas y declaraciones sobre cómo esto es una guerra para contentar a Jesusito.

El instigador de la guerra y el mayor beneficiario de la misma es el estado de Israel, que está a tope desde cierto atentado que "no supieron ver venir" con el concepto de Gran Israel y han puesto el dial a tope en…   » ver todo el comentario
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DrEvil #5 DrEvil
Dice cosas que al meneante promedio le provocarían ampollas, así que pensé que votarían negativo.
Pero pensándolo bien, la mayoría tampoco van a leer más allá de la entradilla...
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juliusK #7 juliusK
Lo de China ha sido un tanteo yanqui de la capacidad de respuesta de la industria y de la economía china si le cortaban el flujo del petróleo iraní, tanteo del que Xi se lleva descojonando antes incluso de que comenzase, aparte de porque son muy "plevisoles" porque este "plan" estaba diseñado por el Departamento de Estado yanqui desde hace décadas. Lo que parece que no habían calculado es que todo la zona de influencia gringa en Asia iba a colapsar desde las satrapías del…   » ver todo el comentario
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#36 Purpurschnecke
El link del artículo al PDF del Deutsche Bank está roto, este es el correcto: www.dbresearch.com/PROD/IE-PROD/PDFVIEWER.calias?pdfViewerPdfUrl=PROD0
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#21 rystan
cuando por ciertas ciudades del Estado español se están haciendo movilizaciones contra la guerra con un tufo "ni-ni" que es insultante por su ignorancia porque se dice que no a EEUU, no al IVRS y no a Rusia y no a China. Pues muy bien. Los de siempre con sus estupideces.

Me imagino a Pablo Iglesias encabezando la manifestación del "ni" a todo.
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menéame