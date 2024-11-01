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“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h

“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h

un Audi A3 de segunda generación (conocido por el código interno 8P), se avería mientras Pegasus lo vigila. Las cámaras del helicóptero de la DGT graban el momento exacto en el que este Audi, que tendrá alrededor de 20 años, tiene una avería bien gorda. En el vídeo se le ve circulando a más de 210 km/h cuando, de repente, empieza a echar una humareda blanca muy densa. Evidentemente, no es el coche de James Bond y el conductor no está utilizando la función de “pantalla de humo” para que el helicóptero deje de verlo.

| etiquetas: dgt , pegasus , helicóptero , audi , turbo , explota , españa
6 2 1 K 87 actualidad
17 comentarios
6 2 1 K 87 actualidad
#15 capitan.meneito
#9 pero fíjate que rompe y el pavo no afloja el pedal!! xD xD xD xD
turbo roto y va mejor que el Aston Martin.
1 K 24
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Lo que no se ve es la matrícula 8-D
1 K 22
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 para mi que ha sido la táctica del pulpo y todo formaba parte de su plan xD
1 K 37
jonolulu #8 jonolulu *
#1 Es la táctica del calamar xD

#3 Sal de mi cabeza
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#8 me recordó a Zoiberg xD
0 K 20
jmangut #12 jmangut
#3 estoy por votar errónea y todo. Claramente es la tenica del pulpo aplicada perfectamente y en el momento adecuado.
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HeilHynkel #17 HeilHynkel
Yo he visto una vez una rotura de esas en directo, por suerte desde el carril contrario de la autopista. La nube de humo que formó detrás me recordaba a cuando aprietas el spray de espuma de afeitar ... no llegué a ver accidentes, pero el que fuera cerca se quedaba ciego del todo.
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Cehona #4 Cehona
Se jodió la junta de la culata.
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#5 capitan.meneito
no hay vidio? vaya mierda
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jonolulu #9 jonolulu
#7 Ha roto la barrera del sonido
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#10 capitan.meneito
#7 gracias!!! :hug: :hug: :hug:
1 K 24
#6 capitan.meneito
Pegasus nunca me pillará en mi opel corsa :foreveralone:
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josde #14 josde
#6 Eso te crees tu. :-D
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
yo pensaba que había roto la barrera del sonido :professor:
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Barney_77 #16 Barney_77
#2 Tú lees a finofilipino
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menéame