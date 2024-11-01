“Forzar la máquina... puede acabar muy mal”. Pegasus graba el momento exacto en el que un Audi A3 destroza el turbo en plena autovía cuando iba a más de 210 km/h

un Audi A3 de segunda generación (conocido por el código interno 8P), se avería mientras Pegasus lo vigila. Las cámaras del helicóptero de la DGT graban el momento exacto en el que este Audi, que tendrá alrededor de 20 años, tiene una avería bien gorda. En el vídeo se le ve circulando a más de 210 km/h cuando, de repente, empieza a echar una humareda blanca muy densa. Evidentemente, no es el coche de James Bond y el conductor no está utilizando la función de “pantalla de humo” para que el helicóptero deje de verlo.