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La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por operar en Bolsa con información privilegiada
El futbolista se benefició de los datos confidenciales proporcionados por el empresario sobre la oferta de Atrys Health para comprar Aspy
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#1
autonomator
Luego se ponen una cazadorilla, hacen cuatro videos y ale, a engañar a jovencitos confusos y a gilipo11as haciendo que son como nosotros.
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#3
burgerconqueso
Joder Piqué, menudo pájaro... entre esto y la supercopa de fútbol en Arabia, donde se sacaba mas pasta que algunos de los equipos participates...
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#4
chocoleches
Pero esto tiene que pasar todo el tiempo, el marujeo empresarial es peor que el los realities de le Telecinco.
Lo que no entiendo es cómo demuestran que Elías se ha ido de la boca?
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#2
mosquis
Qué tío más tonto. Ganaba 9 kilos al año sólo con la ficha del Barça y se mete en este embrollo por 50 mil euros. Vaya idiota.
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Lo que no entiendo es cómo demuestran que Elías se ha ido de la boca?