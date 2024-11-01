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Casi 40 mil intentos de hackeo contra Hondurasgate tras difusión de audios sobre injerencia de EEUU e Israel en América Latina

La telemetría de los ataques muestra un “patrón claro y dirigido”, con una concentración de vectores provenientes principalmente de Estados Unidos e Israel

| etiquetas: honduras , hackeos , audios
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1 comentarios
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nemeame #1 nemeame
Pero la amenaza son Irán y China, o esa mariposa que pasa revoloteando por ahí...
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menéame