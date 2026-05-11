edición general
6 meneos
19 clics

China elige a España como su gran fábrica de coches en Europa

Varias automovilísticas del gigante asiático preparan su llegada al país para producir en plantas nacionales infrautilizadas o construir nuevas

| etiquetas: china , elige , españa , gran , fábrica , europa , economía
5 1 0 K 80 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 80 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Los muy europeos se llevan la producción a Marruecos y Turquía y los chinos la traen a España.

Pues qué queréis que os diga, al final los chinos van a ser mejores para el país que los de aquí...
2 K 44
JackNorte #2 JackNorte
#1 Yo espero que posicionarnos con China tan pronto antes de que caiga USA no nos pase factura, pero bueno el perro sabra mejor que cualquier opcion por algo sigue vivo.
0 K 12

menéame