La Casa Blanca reacciona a una imagen generada por IA compartida por Mark Hamill sobre Donald Trump

La Administración Trump ha arremetido contra el actor de 'Star Wars' Mark Hamill por publicar en las redes sociales una imagen de Trump muerto en una tumba. La Casa Blanca afirma que la imagen y la retórica inspiran amenazas a la seguridad. "Mark Hamill es un individuo enfermo", escribió la Casa Blanca en una publicación en X. "Estos lunáticos de la izquierda radical simplemente no pueden ayudarse a sí mismos. Este tipo de retórica es exactamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro presidente."