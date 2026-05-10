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La Casa Blanca reacciona a una imagen generada por IA compartida por Mark Hamill sobre Donald Trump

La Casa Blanca reacciona a una imagen generada por IA compartida por Mark Hamill sobre Donald Trump

La Administración Trump ha arremetido contra el actor de 'Star Wars' Mark Hamill por publicar en las redes sociales una imagen de Trump muerto en una tumba. La Casa Blanca afirma que la imagen y la retórica inspiran amenazas a la seguridad. "Mark Hamill es un individuo enfermo", escribió la Casa Blanca en una publicación en X. "Estos lunáticos de la izquierda radical simplemente no pueden ayudarse a sí mismos. Este tipo de retórica es exactamente lo que ha inspirado tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro presidente."

| etiquetas: mark , hamill , trump , tumba , imagen , ia
5 1 0 K 62 Trump
2 comentarios
5 1 0 K 62 Trump
LaInsistencia #1 LaInsistencia
A un tipo que se ha hecho rico y famoso interpretando a un héroe que se enfrenta a todo un imperio, me parece que se la trae floja lo que Trump pueda decir de él... pero cuidado con los accidentes, que Trump es Trump.
1 K 18
Xuanin71 #2 Xuanin71
No hay duda .la fuerza está en el.
Debe acabar con el emperador y con su discípulo.
( Siempre son dos)
0 K 6

menéame