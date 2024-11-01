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El hospital de pandemias de Ayuso no sirve para acoger a los españoles que viajaban en el crucero del hantavirus

El hospital de pandemias de Ayuso no sirve para acoger a los españoles que viajaban en el crucero del hantavirus

El hospital de la Comunidad de Madrid Enfermera Isabel Zendal está “especializado en la atención de emergencias durante situaciones de catástrofes y brotes de patógenos emergentes”, según su memoria oficial. En palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se trata “del mejor hospital de pandemias del mundo”. Sin embargo, los 14 españoles que llegarán en avión desde el crucero del hantavirus pasarán de largo la infraestructura, simplemente, porque no está preparada.

| etiquetas: hospital , pandemias , ayuso , hantavirus
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5 comentarios
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Tampoco la casa de muñecas de Barbie, que viene a ser un equivalente de lo que el Zendal es para Ayuso.
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#4 Mandri20
El Zendal es una puta basura como todo lo que toca Ayuso.

Solo saben hacer bien una cosa: robar dinero público y eludir la cárcel porque sus amigos jueces también se llevan una parte del pastel.
1 K 19
fofito #3 fofito
No se ha dado aún una situación de catástrofe o emergencia de escasez de sobres o comisiones.

El artículo peca de sensacionalista.
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elTieso #2 elTieso
Es que aún no es una pandemia :troll:
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#1 Almirantecaraculo
Anda como las pólizas se seguro, que siempre tú caso en exclusión.
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