El hospital de pandemias de Ayuso no sirve para acoger a los españoles que viajaban en el crucero del hantavirus

El hospital de la Comunidad de Madrid Enfermera Isabel Zendal está “especializado en la atención de emergencias durante situaciones de catástrofes y brotes de patógenos emergentes”, según su memoria oficial. En palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se trata “del mejor hospital de pandemias del mundo”. Sin embargo, los 14 españoles que llegarán en avión desde el crucero del hantavirus pasarán de largo la infraestructura, simplemente, porque no está preparada.