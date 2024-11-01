edición general
13 meneos
102 clics
Docentes egoístas y subida de sueldos

Docentes egoístas y subida de sueldos

Lo que van a leer a continuación puede parecer una ficción, tal vez una exageración o una parodia. Pero les aseguro que es real y todo ha ocurrido (y sigue ocurriendo) en el instituto Campanar de Valencia. Sirva este ejemplo, que yo conozco bien, como muestra de la degradación a la que ha llegado el sistema educativo público en la Comunidad Valenciana

| etiquetas: educación , publica , laicismo
10 3 0 K 158 politica
5 comentarios
10 3 0 K 158 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Unos años de gobierno de PP y Vox, y toda la educación publica se habrá ido a la mierda, desde la educación infantil hasta la universidad.

Y también vale para la sanidad pública.
1 K 32
nitsuga.blisset #3 nitsuga.blisset *
Debería ser obligatorio para los políticos llevar a sus hijos a la escuela pública. Ya veríais como así se solucionaba rapidito la infrafinanciación que padece.

De hecho debería existir solo la pública, y quien quiera una privada, al menos que se la pague de su bolsillo.
1 K 32
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Copio


También podemos sumar el hecho de que, en mi centro, y no creo que en otros sea muy diferente, el alumnado que cursa religión (católica) es el 8,6% Para que ellos puedan dar religión obligan al otro 91,4% a quedarse una hora más en el centro. Y la Conferencia Episcopal ha decidido que en esa hora no puede impartirse ningún tipo de conocimiento porque sería discriminatorio para los que dan religión. Ni siquiera podemos dar ética o historia de las religiones. Nada. Cero. Tampoco pueden

…   » ver todo el comentario
0 K 20
#4 atrompicones
¡Que retrocesos en la educación y en la sanidad públicas!
0 K 10
#5 atrompicones
Pero nada, la gente sigue premiando con sus votos a los políticos impresentables y sinverguenzas que han provocado toda esta degradación.

No veo otra justificación que "quédeme yo tuerto con tal que el otro quede ciego"
0 K 10

menéame