Docentes egoístas y subida de sueldos

Lo que van a leer a continuación puede parecer una ficción, tal vez una exageración o una parodia. Pero les aseguro que es real y todo ha ocurrido (y sigue ocurriendo) en el instituto Campanar de Valencia. Sirva este ejemplo, que yo conozco bien, como muestra de la degradación a la que ha llegado el sistema educativo público en la Comunidad Valenciana
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Y también vale para la sanidad pública.
De hecho debería existir solo la pública, y quien quiera una privada, al menos que se la pague de su bolsillo.
También podemos sumar el hecho de que, en mi centro, y no creo que en otros sea muy diferente, el alumnado que cursa religión (católica) es el 8,6% Para que ellos puedan dar religión obligan al otro 91,4% a quedarse una hora más en el centro. Y la Conferencia Episcopal ha decidido que en esa hora no puede impartirse ningún tipo de conocimiento porque sería discriminatorio para los que dan religión. Ni siquiera podemos dar ética o historia de las religiones. Nada. Cero. Tampoco pueden
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No veo otra justificación que "quédeme yo tuerto con tal que el otro quede ciego"