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Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual

Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó esta semana un conjunto de archivos del caso Epstein que habían sido excluidos por error en entregas anteriores. Entre esos documentos hay acusaciones no corroboradas de agresión sexual contra Donald Trump, hechas por una mujer que dijo haber sido víctima de Jeffrey Epstein en los años 80, cuando tenía aproximadamente 13 años y ahora es cuando salieron a la luz. El Departamento de Justicia advirtió en enero que varios de estos archivos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas...

| etiquetas: geoestrategia , política , economía , información , justicia
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5 comentarios
13 2 0 K 151 actualidad
#1 pirat
Por eso ha soltado lo de los ovnis...
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Qué mierda es todo esto. No habían sido liberadas "por error". Ahora de repente se dan cuenta.
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crob #2 crob *
lo realmente sospechoso es que con todas las incriminaciones, el POTUS decida liberar cosas sobre UFOs y no lo de Epsteien...
:roll:
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calde #5 calde
"Por error"...

Imaginarios la cantidad de mentiras que nos sueltan cada día con cosas mucho más difíciles de comprobar, si con ésto son así de descarados.

:palm:
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azathothruna #3 azathothruna
Lo verdaderamente gracioso es que estos weones magas hicieron mucha bulla con el pizzagate (lo de la conspiracion democrata de secuestro de niños en pizzerias)
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menéame