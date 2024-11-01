Nuevos archivos del caso Epstein fueron liberados y señalan a Trump por agresión sexual

El Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó esta semana un conjunto de archivos del caso Epstein que habían sido excluidos por error en entregas anteriores. Entre esos documentos hay acusaciones no corroboradas de agresión sexual contra Donald Trump, hechas por una mujer que dijo haber sido víctima de Jeffrey Epstein en los años 80, cuando tenía aproximadamente 13 años y ahora es cuando salieron a la luz. El Departamento de Justicia advirtió en enero que varios de estos archivos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas...