La Consejería de Agricultura de Vox en Extremadura elimina la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul

La Junta de Extremadura ha comunicado a los ganaderos de la región que deja de disponer, “hasta nuevo aviso”, de dosis gratuitas de vacunas contra la lengua azul para ninguno de los serotipos existentes del virus. La decisión, trasladada por el Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural que gestiona Vox desde hace poco más de una semana, con Juan José García al frente, ha provocado una inmediata reacción de organizaciones agrarias y de la oposición política, que alertan del riesgo sanitario.