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La Consejería de Agricultura de Vox en Extremadura elimina la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul

La Junta de Extremadura ha comunicado a los ganaderos de la región que deja de disponer, “hasta nuevo aviso”, de dosis gratuitas de vacunas contra la lengua azul para ninguno de los serotipos existentes del virus. La decisión, trasladada por el Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural que gestiona Vox desde hace poco más de una semana, con Juan José García al frente, ha provocado una inmediata reacción de organizaciones agrarias y de la oposición política, que alertan del riesgo sanitario.

| etiquetas: vox , extremadura , vacunas , sanidad animal
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 sovieterrimo
Pronto empiezan...
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sotillo #16 sotillo
#1 Para que perder el tiempo, antes de que se den cuenta, ahora distracciones no les van a faltar
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Aokromes #22 Aokromes
#1 ayudando al campo :troll: #2 #3
1 K 14
#8 laruladelnorte
Martín ha criticado que una de las primeras decisiones del nuevo consejero de Agricultura haya sido “retirar el apoyo a los ganaderos y dejarles solos ante un problema sanitario que afecta directamente a sus explotaciones y a su economía”.

Cuantos de esos ganaderos habrán votado a VOX... :shit:
7 K 93
#10 Eukherio
#8 Y seguirán votando, que lo importante es la prioridad nacional, signifique lo que signifique.
2 K 29
sotillo #21 sotillo
#10 Culparan a Sánchez y a los ecologistas, los suyos no pueden hacer una cosa de estas. Y les funcionará
0 K 11
#24 chavi
#10 Y las feminazis y la opresión sufrida por el macho ibérico
0 K 12
sat #15 sat
#8 Espero que todos. Que se den cuenta de que votar a imbéciles sólo trae ruina. A ver si así aprenden. Extrapolable a toda esa juventud que piensa votar a esos malnacidos creyendo que sus vidas mejorarán porque lo han visto en tiktok.
2 K 25
Raziel_2 #23 Raziel_2
#15 No van a cambiar de idea, peores les han hecho ya pero la culpa es del perro sanche y de los zurdos que no quieren comer carne y nos quieren obligar a comer insectos, o algo asi porque la gente no compra carne durante un brote de tuberculosis cuando eliminas los controles.
2 K 32
#2 astur365_628eed2f50e0f
???????????????????????????????????????????????????????? A disfrutar de lo votado
6 K 84
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 A los ganaderos que les han votado mejor decírselo sin sarcasmo que igual no son capaces de entenderlo, mejor un "os jodéis".
7 K 72
sotillo #20 sotillo
#9 Son buenos los jodios, mira que engañar al agro extremeño tiene su aquel, se ve que la memoria no es su fuerte
1 K 27
#12 IsraelEstadoGenocida
Cuando dentro de unos meses haya un brote de esta enfermedad y haya que ponerse a sacrificar animales seguro que intentan convencernos de que la culpa es de Pedro Sánchez
6 K 69
#19 soberao *
#12 Uno de COZ en el gobierno autonómico cobra dos veces por hacer lo mismo: 1, cuando por deficiencias de su gestión la lía parda, "no se podía saber" y "desde la consejería se han puesto todos los medios", y 2, cuando le pasa el muerto a Pedro Sánchez y al gobierno central, y no solo el muerto sino la ira de los cabestros sedientos de sangre y venganza.
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woody_alien #4 woody_alien
Lenguas azules, caras azules, novias azules, camisas azules ...

I'm blue www.youtube.com/watch?v=BinWA0EenDY
3 K 59
#11 diablos_maiq
#4 la lengua azul es el idioma de la nobleza
2 K 34
#13 soberao
#4 En versión hippie, "And I was blue" m.youtube.com/watch?v=5nTszhd-Yv4
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#3 Leon_Bocanegra
Solo nos queda Vox {0x1f4aa} {0x1f49a}
1 K 21
vicus. #6 vicus.
Una de las causas de qué la derechusma insista en adelantar la elecciones generales, es para que no se vea este bochorno de aquí al final de la legislatura.
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Brill #17 Brill
¿También son anti-vacunas con el ganado? Qué cracks.
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ombresaco #5 ombresaco
La bandera es roja, amarilla y roja, no hay problema con el azul
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madstur #25 madstur
Eso, vale ya de vivir de paguitas. Y si no les gusta a los ganaderos que vuelvan a su país.
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SMaSeR #18 SMaSeR
La lengua azul es woke.
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#7 Buscador
El que quiera vacuna que se la pague. Livertaz!
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#14 soberao *
#7 Más que "que se la pague", es "que se la busque y se la compre", pero a la consejería y a un señor consejero no se le interrumpe la siesta, ni se le tocan los cojones haciéndole trabajar y cumplir sus funciones.
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menéame