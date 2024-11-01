Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]  

Con los ojos del mundo cerrados en irán, los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada están cogiendo ventaja. La ONU dice que los colonos han aumentado sus ataques dice los palestinos porque creen que nadie mira. Ahora los niños están en la linea de fuego. En el vídeo se ve el ataque en el que al menos un niño resulta asesinado por los disparos y al colono disparando a pocos metros de la escuela con uniforme militar, mientras los niños tratan de esconderse en la propia escuela y en las inmediaciones.
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La única diferencia entre lo que está ocurriendo ahora y ocurre en Palestina desde los años 50s es que la gente tiene móviles con cámaras buenas y conexión a internet.
No pueden decir que las denuncias de los palestinos son falsas.
La primera vez que leí sobre las denuncias de ataques aleatorios de colonos sionistas contra escuelas palestinas fue en los años 90s, cuando utilicé a mi primer modem para buscar información sobre que ocurría en Palestina....
Por cierto, no es casualidad si te recuerda a lo que ocurre en la película "La lista de Schindler" cuando asesinan a judíos aleatoriamente para así romper su voluntad, los sionistas son tas genocidas y despreciables como los nazis.
Y cuando me entere de los acuerdos de haavara, pues me volvi antisionista, pero como que fue retorico, ya era anticolonizador radical.
En los niños parece que nadie piensa
Un genocidio asqueroso en toda regla!
Luego de 2 años de barbarie?
Lo que seria sorprendente es que caiga un pepino en tel aviv o jerusalen