Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]  

Con los ojos del mundo cerrados en irán, los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada están cogiendo ventaja. La ONU dice que los colonos han aumentado sus ataques dice los palestinos porque creen que nadie mira. Ahora los niños están en la linea de fuego. En el vídeo se ve el ataque en el que al menos un niño resulta asesinado por los disparos y al colono disparando a pocos metros de la escuela con uniforme militar, mientras los niños tratan de esconderse en la propia escuela y en las inmediaciones.