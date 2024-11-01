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Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]

Impactante video muestra a un colono israelí disparando contra una escuela Palestina en Cisjordania [ENG]  

Con los ojos del mundo cerrados en irán, los colonos israelíes en la Cisjordania ocupada están cogiendo ventaja. La ONU dice que los colonos han aumentado sus ataques dice los palestinos porque creen que nadie mira. Ahora los niños están en la linea de fuego. En el vídeo se ve el ataque en el que al menos un niño resulta asesinado por los disparos y al colono disparando a pocos metros de la escuela con uniforme militar, mientras los niños tratan de esconderse en la propia escuela y en las inmediaciones.

| etiquetas: tiroteo , escuela , asesinato , genocidio , israel , palestina
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7 comentarios
21 4 0 K 186 actualidad
WcPC #3 WcPC *
Está más que claro.
La única diferencia entre lo que está ocurriendo ahora y ocurre en Palestina desde los años 50s es que la gente tiene móviles con cámaras buenas y conexión a internet.
No pueden decir que las denuncias de los palestinos son falsas.
La primera vez que leí sobre las denuncias de ataques aleatorios de colonos sionistas contra escuelas palestinas fue en los años 90s, cuando utilicé a mi primer modem para buscar información sobre que ocurría en Palestina....
Por cierto, no es casualidad si te recuerda a lo que ocurre en la película "La lista de Schindler" cuando asesinan a judíos aleatoriamente para así romper su voluntad, los sionistas son tas genocidas y despreciables como los nazis.
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azathothruna #5 azathothruna
#3 Yo aun mas tarde.
Y cuando me entere de los acuerdos de haavara, pues me volvi antisionista, pero como que fue retorico, ya era anticolonizador radical.
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nemeame #6 nemeame *
Mientras a Ucrania se le dan miles de millones de euros en armas para defenderse a Palestina e Irán no los apoyan ni los países musulmanes que deberían ser sus "hermanos", todos están demasiado ocupados chupándole los huevos a Trump. Que vergüenza da todo, y España es de los pocos países que levanta la voz. Otros ni siquiera están dispuestos a abandonar un puto concurso de música como forma de protesta, es que ni eso :palm:
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calde #7 calde *
#6 Bueno, muchos en Europa y EEUU sí que empezaron a pedir explicaciones cuando vieron que les subía la gasolina un 20%... y veremos cómo se ponen cuando vean que este año nada de viajar en avión por 100€. :roll:

En los niños parece que nadie piensa :-(
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calde #2 calde *
A B O M I N A B L E ! ! !

Un genocidio asqueroso en toda regla!

:wall: :wall: :wall:
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azathothruna #4 azathothruna
Esto es sorprendente?
Luego de 2 años de barbarie?
Lo que seria sorprendente es que caiga un pepino en tel aviv o jerusalen :tinfoil:
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menéame