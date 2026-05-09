La fuga de Ayuso o el espejo que nadie había puesto delante

Hay políticos que solo existen en el ecosistema que los fabrica. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es uno de esos fenómenos locales españoles que el periodismo afín ha vendido como figura «internacional» de la derecha dura, y que México acaba de desnudar con una precisión que ningún debate parlamentario en España había logrado. Ayuso solo aguantó seis de los diez días anunciados de su gira por México. Se fue antes. Sin agenda. Sin los discursos de cierre previstos en Monterrey. Sin los Premios Platino