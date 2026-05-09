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La fuga de Ayuso o el espejo que nadie había puesto delante

La fuga de Ayuso o el espejo que nadie había puesto delante

Hay políticos que solo existen en el ecosistema que los fabrica. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es uno de esos fenómenos locales españoles que el periodismo afín ha vendido como figura «internacional» de la derecha dura, y que México acaba de desnudar con una precisión que ningún debate parlamentario en España había logrado. Ayuso solo aguantó seis de los diez días anunciados de su gira por México. Se fue antes. Sin agenda. Sin los discursos de cierre previstos en Monterrey. Sin los Premios Platino

| etiquetas: fuga , ayuso , méxico
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4 comentarios
9 1 0 K 108 actualidad
reithor #3 reithor
Entonces, ¿No se ha paseado por los barrios señalados de ciudad Juárez?
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neo1999 #4 neo1999
Ayuso es España dentro de Madrid.
O algo asi.
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Nube_Gris #1 Nube_Gris
Esto es lo que pasa cuando una cantamañas ignorante va a un sitio a calentar al personal sin tener suficientes palmeros ni voceros para cambiar el relato y atacar a los que piensan diferente.
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josde #2 josde
#1 Menuda cagada ha cometido la mata abuelos en México, puede dar gracias que ha vuelto sana y salva. :-D
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menéame