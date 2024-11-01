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Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”

Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”

Alfonso Rueda presidió este jueves el acto de apertura de las nuevas instalaciones de la casa de apuestas Luckia en A Coruña, al que acudió junto al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y también la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE).

| etiquetas: psoe , pp , ines rey , rueda , luckia , apuestas
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Lo siguiente, inaugurar prostíbulos y narcopisos.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Justo las dos cosas que también piden los liberales: prostitución libre y legalización de todas las drogas.

Después se presentan, porque los de derechas saben mucho de Sociología, como la solución a "la delincuencia" que han creado "la izquierda, los rojos". Te tienes que reír, hay que quererlos así.
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#9 unocualquierax
#2 #5
No nos extrañemos, a fin de cuentas el Estado promueve y hace negocio con el juego :
Lotería Nacional, La Primitiva, Euromillones, Bonoloto, El gordo, La Quiniela, Quinigol, Lototurf, Quíntuple.
Y permite muchísimos otros desde hace décadas :
ONCE : Cupón Diario, Cuponazo, Sueldazo del Fin de Semana, Eurojackpot, Super 11, Triplex, "Dupla".
La Generalitat de Cataluña tiene 7 tipos diferentes de loterías y juegos.
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#12 jfgaliza
#9 comparar las loterías con las casas de juego es como comparar fumar porros con fumar crack.
1 K 14
#10 pirat
#5 Olvidas la tenencia de armas...
que los acomplejados quieren parecerse a lo malo de
disparos unidos...
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Supercinexin #14 Supercinexin
#10 La tenencia de armas debería ser el objetivo primario de cualquier persona que se llame a sí mismo "de izquierdas". Los derechistas, fíjate la paradoja, no las necesitan porque ya tienen a todas las FFSS del Estado defendiendo su ideología, y aún así son los mejor armados. No conozco a facha a día de hoy que no viva obsesionado con "la seguridad" y que no haya al menos practicado tiro de manera legal, siendo muchos de ellos propietarios de escopetas y rifles.

Mientras tanto, la izquierda, bailando el Cumbayá y fumando marihuana. Así les va,.claro.
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pepel #6 pepel
#2 No digas eso estando la Ayuso en México. Podría despertar Marcial Dorado.
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Nube_Gris #8 Nube_Gris *
#2 ¿No has escuchado a Juanma Moreno? Se dice "puticlús".
Y no lo estoy criticando por su forma de hablar, que yo soy del extremo de más al sur...
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tul #15 tul
#2 siguiente? no hombre esos fueron antes
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Connect #3 Connect
No tienen vergüenza. Eso, o son unos verdaderos paletos. Con la que está cayendo con el tema de las adicciones al juego , y se hacen una foto oficial en una casa de apuestas.

Son un meme. Lo malo es que además manejan presupuestos. Y eso es terrible.
3 K 52
manzitor #7 manzitor
Hay negocios que les gustan y otros que no. Seguro que no les veríamos presentar una cooperativa de atención a mayores en domicilio
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pepel #1 pepel
Y tan lejos que se puede llegar. Hasta desplumar a todo el que se acerque.
1 K 22
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Que puto asco. Algo que destroza las vidas de muchísima gente.
1 K 20
#11 pirat *
Autoridades promocionando la ludopatía,
que hace tanto bien a la sociedad...
Para un problemático vicio que no teníamos en extremo,
sorprende como se nos inocula dirigida y dolosamente,
en vez de las virtudes de otros.
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#13 sliana
El PP va donde está el dinero
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menéame