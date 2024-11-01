Rueda y la alcaldesa de A Coruña, juntos en la inauguración de la sede de una casa de apuestas: “Se puede llegar muy lejos”

Alfonso Rueda presidió este jueves el acto de apertura de las nuevas instalaciones de la casa de apuestas Luckia en A Coruña, al que acudió junto al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y también la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE).
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Después se presentan, porque los de derechas saben mucho de Sociología, como la solución a "la delincuencia" que han creado "la izquierda, los rojos". Te tienes que reír, hay que quererlos así.
No nos extrañemos, a fin de cuentas el Estado promueve y hace negocio con el juego :
Lotería Nacional, La Primitiva, Euromillones, Bonoloto, El gordo, La Quiniela, Quinigol, Lototurf, Quíntuple.
Y permite muchísimos otros desde hace décadas :
ONCE : Cupón Diario, Cuponazo, Sueldazo del Fin de Semana, Eurojackpot, Super 11, Triplex, "Dupla".
La Generalitat de Cataluña tiene 7 tipos diferentes de loterías y juegos.
que los acomplejados quieren parecerse a lo malo de
disparos unidos...
Mientras tanto, la izquierda, bailando el Cumbayá y fumando marihuana. Así les va,.claro.
Y no lo estoy criticando por su forma de hablar, que yo soy del extremo de más al sur...
Son un meme. Lo malo es que además manejan presupuestos. Y eso es terrible.
que hace tanto bien a la sociedad...
Para un problemático vicio que no teníamos en extremo,
sorprende como se nos inocula dirigida y dolosamente,
en vez de las virtudes de otros.