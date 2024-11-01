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Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge

Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge  

Manolo García protagonizó este jueves un momento viral durante el concierto de El Último de la Fila en Barcelona. El cantante, de 70 años, se lanzó desde el escenario al público en pleno subidón rockero, pero los asistentes reaccionaron tarde y no llegaron a sujetarlo. La caída, grabada por varios presentes, desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Entre el susto y las bromas, el inesperado salto del artista acabó convertido en una de las escenas más comentadas de la noche.

| etiquetas: manolo , garcía , escenario , se , tira
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43 comentarios
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Comentarios destacados:            
Pertinax #1 Pertinax *
Otro pájaro de barro echado a volar.
26 K 229
#4 tropezon *
#1 En los comentarios del video dicen que es fake.

Pero hay varias noticias que dicen lo mismo que esta.
1 K 38
Pertinax #6 Pertinax
#4 Lástima.
2 K 36
#14 surco
#4 No se que es más peligroso, no ser consciente de tu edad o no ser consciente de la edad de tu público xD xD
21 K 191
Pacofrutos #21 Pacofrutos
#14 Cae como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre...
13 K 127
Pertinax #29 Pertinax
#21 Dónde estarían entonces, cuando tanto les necesitó.
1 K 21
#9 covacho
#1 Entré. Vi que se había dicho. Me voy.
1 K 29
Bilardezz #23 Bilardezz *
#1 prefiere el trapecio www.youtube.com/watch?v=yk8XUByI2Xk pero cayó en carbon y ramas secas www.youtube.com/watch?v=D2yR-ExkwKQ
0 K 7
sad2013 #34 sad2013 *
#1 no se dio cuenta que el público es de su misma edad? Ni reflejos, ni fuerza, ni ganas, no sea que se les rompa algún hueso :wall:
0 K 6
#42 shaeon
#1 menos mal que no era de barro porque sino lo mismo le pasaba como a la de la fuente y cántaro... ¡crash! :-D
0 K 6
Razorworks #18 Razorworks
Puta mierda de TikTok, lo que hay que liar para ver el vídeo vía web desde el móvil si no tienes cuenta. Vamos, es que ni se ve. Ni yo voy a hacer por verlo. Mierda de sitio.
15 K 120
Lutin #27 Lutin
#18 He pensado lo mismo, gracias por expresarlo tan directamente, yo también he desistido de verlo.
3 K 37
#31 DotorMaster *
#18 Pues en portada que está. Yo las movidas que me pasan de tiktok ni las miro. Ni siquiera utilizando páginas de esas para ver los videos sin tener cuenta. Que les den. cc #27
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #15 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si Pavarotti no lo hacia era por algo
6 K 68
#19 Albarkas
#15 A ver quién era el guapo que paraba a Pavarotti en sus buenos tiempos... xD xD xD
2 K 41
cocolisto #28 cocolisto *
Menudo cepazo!Y menos mal que le amortiguaron bastante. Aquí la caída :

vm.tiktok.com/ZNRsucHkk/

Aquí con la dolorosa :

vm.tiktok.com/ZNRsHNB66/

Y aquí en el hospi:

vm.tiktok.com/ZNRsHBYXr/

Parece que la galleta fue en la cadera o alguna costilla.Pobre. Le deseo suerte y depende a que edad, el mejor salto... no existe.
3 K 49
#36 hush
#28 joder, qué ridículo más espantoso!
0 K 9
#38 tpm1
#28 ¿Lo de by_fake y contenido generado por IA no te indica nada?
2 K 34
#39 MatiasElTostao
#28 Al menos los dos últimos videos que enlazas están hechos con IA...

Nos tragamos cualquier mierda que nos pasan y luego nos quejamos de porqué la ultraderecha esta en auje... Bastante poco pasa. :wall:
1 K 29
#8 Leclercia_adecarboxylata
Hay que saber con qué canciones te puedes lanzar al escenario. Con una de rock sí, con una de Presuntos Implicados no.
2 K 43
#10 Grahml
#8 Ni tampoco con las de Amistades Peligrosas.
1 K 40
Supercinexin #7 Supercinexin
A ver, es un gran artista con una enorme carrera musical, pero se ha venido arriba. Ni él ni su público están ya para estas flipadas. Yo esto lo he visto hacer exitosamente en un concierto de O'Funkillo y en otro de S.A.
2 K 39
Autarca #11 Autarca *
#7 #5 A Iggy Pop le pasó también en 2010

www.meneame.net/story/cuando-iggy-pop-salto-escenario-publico-aparto

"Cuando salté el publico me miró como diciendo '¡¿Que esta haciendo este tío?!'"

Esta gente no entiende que no solo ellos están mas mayores, su publico también
13 K 134
avalancha971 #35 avalancha971
#3 Vamos a ver, dejando de lado que se aparte el público como lo que cuenta #11, lo que sí que es una locura es hacerlo con la valla de separación que ponen hoy en día.

Cuando no había barra de separación, no tenías que conseguir realizar un salto que requiere tanta forma, no tenías la barra dura contra la que golpearte, y no llegabas con tanta velocidad que si te la pegas es mayor el golpe, que al público también le puedes hacer daño, y en consecuencia además es más probable que se aparte.

No sólo es cosa de los videoclips, es algo muy común. Tanto por parte de los artistas como de espectadores que se suben al escenario.
Algo rara es la versión de montarse en una barca hinchable y que te lleve el público.
2 K 21
#5 Pixmac
Lo peor ha sido el golpe de las piernas contra la valla de separación del público. Con 70 años, si no se ha roto la tibia ha tenido mucha suerte.
1 K 31
Glidingdemon #16 Glidingdemon
#5 la tibia? A esa edad la tibia, el peroné las rodillas y la cadera, a tomar por culo la gira.
1 K 18
ur_quan_master #30 ur_quan_master
#5 crei haberme roto el tibio, pero no
0 K 12
arariel #2 arariel
Que haga conciertos y lo de todo en el escenario está muy bien. Saltar FUERA del escenario no.
0 K 19
Treal #20 Treal
Y voló... Y se fue a la verga.
1 K 15
pinzadelaropa #22 pinzadelaropa
#20 y yo volé con él
2 K 24
kinnikuman #24 kinnikuman
#22 Hay que saber subil y bajal
2 K 24
magnifiqus #25 magnifiqus
”¿Dónde estabais entonces, cuando tanto os necesité?”, ha declarado el artista.
1 K 12
ansiet #12 ansiet
No es propio de él.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #32 EsUnaPreguntaRetórica *
#12 Pues ya le pasó lo mismo el año pasado.
youtube.com/shorts/cDQFsmpE5kA
1 K 31
Manuel.G #37 Manuel.G
Pero abuelo, ¿dónde vas? xD
0 K 10
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
Lo he visto en insta hace nada y he pensado que era IA. No sé, Rick...
0 K 10
#17 sensio
#13 Yo estaba allí y ni me enteré, mi mujer dice que si.
0 K 6
pelimetal #40 pelimetal
Este se cree Iggy Pop jajajaj
0 K 9
#3 oscarcr80
Stage diving lo llaman.

Queda muy molón en los videoclips, pero no en la vida real.
0 K 8
#41 Xoche *
Joder, aún sigue dando la matraca este tío... Con lo pesao que es no me extraña que nadie lo aguantara
0 K 7
#43 esInvierno
En plan hombre rana dijo: "Hagámoslo".
Son cosas que pasan a cualquier músico loco.
0 K 7
Savatage51 #33 Savatage51
Bueno, pero parece que algunos sí que le echan mano antes de caer.
0 K 6

menéame