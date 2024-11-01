Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge  

Manolo García protagonizó este jueves un momento viral durante el concierto de El Último de la Fila en Barcelona. El cantante, de 70 años, se lanzó desde el escenario al público en pleno subidón rockero, pero los asistentes reaccionaron tarde y no llegaron a sujetarlo. La caída, grabada por varios presentes, desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Entre el susto y las bromas, el inesperado salto del artista acabó convertido en una de las escenas más comentadas de la noche.