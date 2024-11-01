Manolo García salta desde el escenario con 70 años y nadie lo coge  

Manolo García protagonizó este jueves un momento viral durante el concierto de El Último de la Fila en Barcelona. El cantante, de 70 años, se lanzó desde el escenario al público en pleno subidón rockero, pero los asistentes reaccionaron tarde y no llegaron a sujetarlo. La caída, grabada por varios presentes, desató una avalancha de comentarios en redes sociales. Entre el susto y las bromas, el inesperado salto del artista acabó convertido en una de las escenas más comentadas de la noche.
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Pero hay varias noticias que dicen lo mismo que esta.
vm.tiktok.com/ZNRsucHkk/
Aquí con la dolorosa :
vm.tiktok.com/ZNRsHNB66/
Y aquí en el hospi:
vm.tiktok.com/ZNRsHBYXr/
Parece que la galleta fue en la cadera o alguna costilla.Pobre. Le deseo suerte y depende a que edad, el mejor salto... no existe.
Nos tragamos cualquier mierda que nos pasan y luego nos quejamos de porqué la ultraderecha esta en auje... Bastante poco pasa.
www.meneame.net/story/cuando-iggy-pop-salto-escenario-publico-aparto
"Cuando salté el publico me miró como diciendo '¡¿Que esta haciendo este tío?!'"
Esta gente no entiende que no solo ellos están mas mayores, su publico también
Cuando no había barra de separación, no tenías que conseguir realizar un salto que requiere tanta forma, no tenías la barra dura contra la que golpearte, y no llegabas con tanta velocidad que si te la pegas es mayor el golpe, que al público también le puedes hacer daño, y en consecuencia además es más probable que se aparte.
No sólo es cosa de los videoclips, es algo muy común. Tanto por parte de los artistas como de espectadores que se suben al escenario.
Algo rara es la versión de montarse en una barca hinchable y que te lleve el público.
youtube.com/shorts/cDQFsmpE5kA
Queda muy molón en los videoclips, pero no en la vida real.
Son cosas que pasan a cualquier músico loco.