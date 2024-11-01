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Las 'Malas Lenguas' de Cintora pillan a Abascal mintiendo en tiempo récord: cuatro "bulos" sobre el hantavirus en tan solo 15 segundos

Las 'Malas Lenguas' de Cintora pillan a Abascal mintiendo en tiempo récord: cuatro "bulos" sobre el hantavirus en tan solo 15 segundos

El presentador analizaba entonces este mensaje de apenas 15 segundos, desmintiendo las mentiras de Abascal una por una: "Tres bulos mínimo. 'Se quiere traer a toda África y toda América a España'. Mentira, lógicamente. 'Para regularizarlos a todos'. Mentira también, otro bulo. He dicho tres y creo que son cuatro. 'El virus mortífero'. 'Que se trae a España'. Se trae el barco, no el virus".

| etiquetas: malas lenguas , cintora , abascal , bulos
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10 comentarios
30 6 1 K 166 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
El Vago Abascal sabe que sus sectarios se tratarán cualquier mierda que suelte por el agujero ese que tiene en la cara.
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nereira #1 nereira
"Siempre tiene que hablar de algo para que no se hable de sus corrupciones y sus traiciones. Bueno, pues ahora no solo queremos que venga aquí toda África y toda América y regularizarlos y nacionalizarlos a todos, ha dicho que hay un barco por ahí con un virus mortífero. Aquí, a España, a Canarias".
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Esas expresiones no son bulos, son eso, expresiones y metáforas.

'El virus mortífero'. 'Que se trae a España'. Se trae el barco, no el virus
Se trae un barco, en el cual hay un virus presente. ¿Esto es un bulo? ¿En serio?

Aplicando el mismo criterio, cuando ZP dijo lo de "la champions league" también sería un bulo, porque no existe una competeción de economías.
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nereira #4 nereira
#3 queremos que venga aquí toda África y toda América y regularizarlos y nacionalizarlos a todos

¿Esto no son varios bulos?
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Es tan bulo, como hablar de sobres en cada acción del PP.
Es una exageración, vaya.
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#9 Beltza01 *
#4 RAE: noticia falsa propalada con algún fin.

Eso no tiene pinta de información o noticia. No lo llamría bulo. Lo llamaría propagsnda racista, mierda que sale de la boca de un pregonero...
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#10 tierramar *
Ojala descubrieran las mentiras de Sanchez y el PSOE, como hacen con el PP y VOX. Por ejemplo, el mantra de no a la guerra mientras regalaba mil millones de nuestros impuestos a Zelensky. Y votaba junto al PPS a favor del rearme y el aumento en defensa.
O el Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí
Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest
Tanto el PP como el PSOE como VOX, entre lo que relatan y sus actos nada que ver
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angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Meneame (y El Plural), como siempre, dando voz a Abascal y Ayuso.
No con mi voto.
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#8 chavi
Menuda novedad...
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
Es lo que piden sus votantes: que les mientan a la cara... y cuanto más descaradas son sus mentiras más le aplauden.

Y no lo digo por decir; eso es algo que cualquiera puede ver y darse cuenta.
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menéame