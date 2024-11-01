Las 'Malas Lenguas' de Cintora pillan a Abascal mintiendo en tiempo récord: cuatro "bulos" sobre el hantavirus en tan solo 15 segundos

El presentador analizaba entonces este mensaje de apenas 15 segundos, desmintiendo las mentiras de Abascal una por una: "Tres bulos mínimo. 'Se quiere traer a toda África y toda América a España'. Mentira, lógicamente. 'Para regularizarlos a todos'. Mentira también, otro bulo. He dicho tres y creo que son cuatro. 'El virus mortífero'. 'Que se trae a España'. Se trae el barco, no el virus".