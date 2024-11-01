Las 'Malas Lenguas' de Cintora pillan a Abascal mintiendo en tiempo récord: cuatro "bulos" sobre el hantavirus en tan solo 15 segundos

El presentador analizaba entonces este mensaje de apenas 15 segundos, desmintiendo las mentiras de Abascal una por una: "Tres bulos mínimo. 'Se quiere traer a toda África y toda América a España'. Mentira, lógicamente. 'Para regularizarlos a todos'. Mentira también, otro bulo. He dicho tres y creo que son cuatro. 'El virus mortífero'. 'Que se trae a España'. Se trae el barco, no el virus".
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'El virus mortífero'. 'Que se trae a España'. Se trae el barco, no el virus
Se trae un barco, en el cual hay un virus presente. ¿Esto es un bulo? ¿En serio?
Aplicando el mismo criterio, cuando ZP dijo lo de "la champions league" también sería un bulo, porque no existe una competeción de economías.
¿Esto no son varios bulos?
Es una exageración, vaya.
Eso no tiene pinta de información o noticia. No lo llamría bulo. Lo llamaría propagsnda racista, mierda que sale de la boca de un pregonero...
O el Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí
Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest
Tanto el PP como el PSOE como VOX, entre lo que relatan y sus actos nada que ver
No con mi voto.
Y no lo digo por decir; eso es algo que cualquiera puede ver y darse cuenta.