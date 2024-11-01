edición general
7 meneos
7 clics
El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro

El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro

En cuanto a las prioridades de gasto del presupuesto europeo, los ciudadanos sitúan en primer lugar el empleo, los asuntos sociales y la sanidad, mencionados por el 41% de los encuestados, por delante de la seguridad y la defensa, con el 38%, y de áreas como la educación, la formación, la cultura y los medios de comunicación, con el 37%.

| etiquetas: eurobarómetro , rechazo , eeuu
6 1 0 K 87 politica
8 comentarios
6 1 0 K 87 politica
Veelicus #1 Veelicus
el 26% restante tiene el cerebro carcomido.
5 K 90
Asimismov #5 Asimismov
#1 y votan a Ayuso, Farange, Meloni, Lepen, Orbam, Fico, ...
1 K 24
#3 Grahml
Poco me parece.
2 K 58
vicus. #2 vicus.
O sea. La mayoría detesta a la trumpimia de Grigolandia y prefiere la paz a la guerra, y que se invierta el dinero enejorar la vida de la gente, no en armas para matar.
2 K 44
placeres #7 placeres *
#2 nada, lei mal
0 K 11
carakola #6 carakola
Y nos están haciendo creer que la guerra de Ucrania es algo europeo cuando está gestado desde los USA. Fuck the EU que decía la perraka de Nuland.
1 K 31
#8 Pitchford
Además, el 70% respalda mantener las sanciones contra Rusia, mientras que el 75% apoya la ayuda financiera y humanitaria a Ucrania y el 56% avala que la UE financie el suministro de equipamiento militar al país.

Parece que un 19% quiere financiar a Ucrania pero que no sea para armamento. Curioso. Poco tiempo iba a durar la guerra en ese caso.
0 K 18
neiviMuubs #4 neiviMuubs
Considerando todo lo que sabemos de ese país y de su presidente, creo que es lo más mentalmente sano.

Incluso en EEUU cada vez están menos contentos con lo que tienen, salvo los que tienen genuinamente suerte y se pueden permitir mirar a otro lado sin que les resulte molesto ver lo que les rodea.
0 K 8

menéame