El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro

En cuanto a las prioridades de gasto del presupuesto europeo, los ciudadanos sitúan en primer lugar el empleo, los asuntos sociales y la sanidad, mencionados por el 41% de los encuestados, por delante de la seguridad y la defensa, con el 38%, y de áreas como la educación, la formación, la cultura y los medios de comunicación, con el 37%.