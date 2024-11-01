El 74% de los europeos tiene una opinión negativa de EEUU, según el Eurobarómetro

En cuanto a las prioridades de gasto del presupuesto europeo, los ciudadanos sitúan en primer lugar el empleo, los asuntos sociales y la sanidad, mencionados por el 41% de los encuestados, por delante de la seguridad y la defensa, con el 38%, y de áreas como la educación, la formación, la cultura y los medios de comunicación, con el 37%.
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Parece que un 19% quiere financiar a Ucrania pero que no sea para armamento. Curioso. Poco tiempo iba a durar la guerra en ese caso.
Incluso en EEUU cada vez están menos contentos con lo que tienen, salvo los que tienen genuinamente suerte y se pueden permitir mirar a otro lado sin que les resulte molesto ver lo que les rodea.