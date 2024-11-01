Seguidores MAGA echan humo después de que un email confirme que no recibirán ni su Trump phone de 500 dólares ni reembolso alguno [ENG]

Unos 590.000 compradores pagaron 100 dólares cada uno como reserva para asegurarse uno, entregando colectivamente a la empresa 59 millones de dólares. A fecha de mayo de 2026, ningún cliente ha recibido su aparato. Ahora, una nueva ola de indignación se está difundiendo entre los foros MAGA después de que los compradores recibieran una comunicación dejando claro que su dinero, a efectos prácticos, ha desaparecido.
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La tienda que lo vendía era la página del pedófilo naranja y llevaba su propio nombre, y por cierto, anunciaba a bombo y platillo que era Made in USA cuando hacían en China el 99% de sus componentes y ensamblaban las últimas piezas, entiendo que la tapa trasera, en Florida.
Pero no pasa nada, el votante MAGA es inasequible al desaliento y si el estafador de Trump saca cualquier otra chorrada ahí estarán con sus dólares prestos y dispuestos.
Todo sea para evitar que los lunáticos radicales de izquierda puedan llegar al poder.