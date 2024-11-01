edición general
65 meneos
246 clics
Seguidores MAGA echan humo después de que un email confirme que no recibirán ni su Trump phone de 500 dólares ni reembolso alguno [ENG]

Seguidores MAGA echan humo después de que un email confirme que no recibirán ni su Trump phone de 500 dólares ni reembolso alguno [ENG]

Unos 590.000 compradores pagaron 100 dólares cada uno como reserva para asegurarse uno, entregando colectivamente a la empresa 59 millones de dólares. A fecha de mayo de 2026, ningún cliente ha recibido su aparato. Ahora, una nueva ola de indignación se está difundiendo entre los foros MAGA después de que los compradores recibieran una comunicación dejando claro que su dinero, a efectos prácticos, ha desaparecido.

| etiquetas: trump phone , maga , reembolso , desfalco , donald trump
45 20 0 K 447 Trumpistas
18 comentarios
45 20 0 K 447 Trumpistas
Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito
Se veía que era una estafa a miles de leguas, pero los crédulos volvieron a caer. No se podía saber que Trump iba a montar otra estafa, ¿a que no, @Verdaderofalso ?
14 K 200
Deviance #6 Deviance
#1 Que les den y de paso espabilen, que es gratis.... xD xD
3 K 53
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#6 un imbecil y su dinero durante poco tiempo juntos xD xD no creo que espabilen.
1 K 24
#7 cajadecartonmojada
#1 He conocido un par de americanos totalmente anti-trump que compran todas las mierdas como estas que pueden por "coleccionismo" :-|
1 K 32
josde #8 josde
#1 Cuanto subnormal hay creyéndose todo lo que dice Trump y su corte de pelotas de MAGA.
0 K 20
#14 Eukherio
#1 Casi 600.000, poca broma. Trump puede presumir de ser el mejor estafador del mundo. No sé yo si veremos a otro a su nivel en vida.
2 K 39
txillo #18 txillo
#1 lo malo del fascismo que nos está tocando revivir es que deja el terreno bien abonado para que llegue otro fascismo aún peor a ocupar su lugar.
0 K 11
karakol #10 karakol
Un tonto y su dinero pronto se separan, pero esto es una estafa en toda regla.

La tienda que lo vendía era la página del pedófilo naranja y llevaba su propio nombre, y por cierto, anunciaba a bombo y platillo que era Made in USA cuando hacían en China el 99% de sus componentes y ensamblaban las últimas piezas, entiendo que la tapa trasera, en Florida.

Pero no pasa nada, el votante MAGA es inasequible al desaliento y si el estafador de Trump saca cualquier otra chorrada ahí estarán con sus dólares prestos y dispuestos.

Todo sea para evitar que los lunáticos radicales de izquierda puedan llegar al poder.
2 K 50
Meneanauta #2 Meneanauta
Ostras el Trump. Mangando a calzón quitado
1 K 36
johel #15 johel *
El presidente del pais mas poderoso del mundo gestionado por alibaba y su sequito de 40 ladrones, haciendo gala de lo ladrones que son entre aplausos de palmeros. Que mundo mas bonito.
1 K 30
rogerius #4 rogerius
¿Pero aún no se os había olvidado? Los de administración dijeron que ni os acordaríais de cien cochinos dólares… Habrá que despedir a estos inútiles. ¿Para qué está la IA si no?
0 K 20
#3 Perico12
Y le volverán a votar...
1 K 20
josde #9 josde
#3 No te asombre eso pasa también en España con el PP y Vox.
2 K 33
pepel #5 pepel
A Votar...
0 K 18
Meneanauta #16 Meneanauta *
#5 Róbame más presi, hazme tuyo xD
0 K 16
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Es justo para lo que votaron. Para meter un mercachifle y a su banda de golfos apandadores a saquear el país.
0 K 13
#11 j3j3j3j3
jajajajajaj como me encanta cuando se roban entre ellos xD xD :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 7
#17 Xoche *
Seguir a ciegas a Donald Trampas. Que puede salir mal? Al final el "movil" de todo esto fue tender una trampa a sus ciegos seguidores. Movil Trump ya lo anunciaba todo
0 K 7

menéame